Опоздания. Как наладить трудовую дисциплину

Устраиваясь на работу гражданин заключает с работодателем трудовой договор, обязуясь тем самым исполнять все положения, в т. ч. и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации. Любое нарушение трудовой дисциплины, даже незначительное, может повлечь санкции со стороны руководства. При трудоустройстве работодатели предупреждают новых сотрудников о распорядке дня, действующем на предприятии, и о мерах ответственности за его нарушение.

Как показывает практика даже самые ответственные и пунктуальные работники могут опоздать на работу. Так чем же чреваты опоздания на работу? Почему сотрудники опаздывают? Как следует бороться с опозданиями, а чего предпринимать не стоит? В своей статье я попробую дать ответы на эти и сопутствующие вопросы.

Причины опозданий могут быть абсолютно разными: от банальной несобранности до хронического недосыпания из-за ежедневных перегрузок на работе, если рабочий день сотрудника превышает 10–14 часов.

Условно всех сотрудников, опаздывающих на работу, можно разделить на несколько категорий:

К первой категории относятся сотрудники, которые редко опаздывают на работу, как правило, не больше пяти раз в год. Чаще всего причины их опозданий вызваны внезапно возникшими обстоятельствами, выбившими их из привычного ритма жизни. Например, в семье сотрудника внезапно заболел ребенок, и возникла необходимость срочно обратиться к врачу, сотрудник попал в ДТП или в графике работы общественного транспорта возникли серьезные сбои и т.д.

Ко второй — работники, которые часто опаздывают, но время их опоздания незначительное (всего лишь на пять—семь минут). Как правило, это люди, живущие по максимуму, они хотят успеть в своей жизни всё, но в итоге ничего не успевают. Такие люди не имеют запаса времени для маневра. Поэтому, даже небольшая пробка на перекрестке по пути на работу или внештатные погодные условия, например, снегопад, не просто могут повлиять на их планы, а и вовсе их разрушить. Они не склонны расценивать утренние опоздания на работу как преступление, хотя и понимают, что нарушают трудовую дисциплину.

Такие сотрудники рассуждают следующим образом: «В результате моего опоздания катастрофы ведь не случилось (не сорвалось подписание контракта, отчеты отправлены вовремя и т.д.), а значит и наказывать меня не за что».

И наконец, к третьей категории относятся сотрудники, которые постоянно опаздывают. Это люди хронически несобранные, напрочь лишенные чувства внутренней ответственности и дисциплины. К сожалению, они ничего не могут с собой поделать, поэтому какие бы меры воздействия к ним ни применялись, они практически не имеют эффекта. При этом, как правило, такие люди обладают другими качествами, которые легко можно противопоставить их несобранности. Такие сотрудники могут быть двигателями бизнеса и продаж, рекламными агентами, фонтанирующими гениальными идеями, хорошими аналитиками и людьми творческих профессий.

В Трудовом кодексе нет четкого определения, что следует считать опозданием, поэтому каждый руководитель индивидуально подходит к этому вопросу. Следует понимать, что в каждой организации правила применения наказаний за опоздания будут свои, да и сама трактовка понятия «опоздание» будет различаться. Для одних руководителей и пятиминутная задержка работника является серьезным нарушением трудовой дисциплины, а другие спокойно относятся даже к получасовым опозданиям своих подчиненных.

В большинстве случаев, опоздание выражается в прибытии сотрудника на рабочее место позже времени, определенного как начало рабочего дня (смены) в трудовом договоре. Опоздание расценивается как нарушение трудовой дисциплины и может привести к определенным мерам воздействия со стороны руководства в случаях, если

работник отсутствует на своем месте к моменту начала работы;

работник опаздывает с возвратом на рабочее место после обеда;

работник ушел с работы не дожидаясь окончания рабочего дня (смены).

Единичные случаи опоздания вряд ли приведут к серьезным последствиям для сотрудника, однако систематическое игнорирование установленного режима работы может стать поводом для потери работы с увольнением по соответствующей статье.

Руководители организаций зачастую не применяют наказания, если сотрудник опоздал на работу на 5-10 минут, понимая, что все заранее предусмотреть у сотрудника нет возможности, ну, не сработал будильник, и сотрудник проспал, по дороге на работу сломался автомобиль и т. п. Но если работник опаздывает систематически, у руководителя возникает потребность наказать сотрудника за непунктуальность и пренебрежительное отношение к работе.

Однако прессинг сотрудников в жестких рамках тотальной дисциплины, когда опоздание на работу грозит всеми возможными лишениями: от премии до карьерного роста; может иметь негативные последствия. У работников, в результате, могут выработаться искривленные представления о ценностях и ошибочные представления о тяжести проступка.

Вот пример из жизни: гражданин, находясь за рулем автомобиля, выехал на красный свет светофора и стал виновником ДТП. Водитель скрылся с места происшествия. Позже он объяснил работникам правоохранительных органов, что оставил место происшествия, боясь опоздать на работу, и, в результате, лишиться квартальной премии, да и на красный свет проехал по той же причине.

Так как же правильно бороться с опозданиями?

Опоздание с точки зрения трудового законодательства расценивается как малозначительное нарушение, поэтому работодатель вправе привлечь сотрудника только к дисциплинарной ответственности. Но и такое наказание может серьезно осложнить жизнь работнику.

Согласно положениям ст. 192 ТК РФ, руководство вправе использовать следующие виды дисциплинарных наказаний:

Если опоздание сотрудника носит единичный характер можно ограничиться устным или письменным замечанием. За неоднократные опоздания можно объявить выговор, являющийся одним из видов нематериального наказания. При регулярных опозданиях, если иные меры воздействия не возымели результата, и опоздания продолжаются, а также за опоздание свыше 4-х часов подряд в течение рабочего дня (смены), с опаздывающим может быть расторгнут трудовой договор и сотрудник будет уволен по статье.

Применение любого из вышеуказанных наказаний законно только, если при проверке будет установлено отсутствие уважительных причин для опоздания. В противном случае, отсутствие на работе не станет поводом для воздействия на работника, и не будет иметь негативных последствий.

Так происходит, если в ходе проверки обстоятельств опоздания работника выясняется, что он не смог вовремя явиться на работу по уважительным причинам, к числу которых относятся:

болезнь самого работника или члена семьи;

смерть близкого родственника;

чрезвычайные обстоятельства (стихийные бедствия, аварии, катастрофы).

Таким образом, если сотрудник опаздывает на работу на значительное время (свыше 30 минут), он должен предупредить начальника о том, что не сможет прибыть вовремя и предоставить документы, подтверждающие веские причины правомерности своего опоздания, например, больничный лист, справку из медицинского учреждения о посещении врача, справку из обслуживающей эксплуатационной компании о затоплении, документы из ГИБДД о ДТП или поломке общественного транспорта и т.п.

К тому же не будет считаться опозданием сотрудника его несвоевременное прибытие на рабочее место, если выполнение его трудовой функции не связано ни с рабочим местом, ни со временем начала рабочего дня и его окончания, например, у администратора концертного зала или электрика на предприятии.

Допустим, что возникла аварийная ситуация на подстанции, находящейся за пределами основного предприятия. Поэтому, для устранения аварии, электрик может прибыть к началу рабочего дня на подстанцию, а не на рабочее место, определённое трудовым договором. Рабочий день администратора концертного зала вообще зависит от проводимых концертов и спектаклей, а значит может быть «разорван». Как правило, основная масса таких мероприятий проводится в вечернее время, но для подготовки к следующему концерту такого сотрудника могу вызвать на работу и до начала рабочего дня.

Если в трудовом договоре сотрудника нет указания на специфику рабочего времени, то это всецело проблема работодателя. При возникновении спора сотрудник сможет легко доказать выполнение им своей трудовой функции в месте, отличном от указанного в трудовом договоре, которое также является его рабочим местом.

Наказать работника за опоздание можно только в течение установленного срока. Так, если вид наказания замечание или выговор, то срок привлечения работника к дисциплинарной ответственности составляет 1 месяц со дня обнаружения и 6 месяцев со дня совершения проступка. Если же дошло до увольнения, то срок для фиксации нескольких опозданий, свидетельствующих о систематическом неисполнении сотрудником своих должностных обязанностей, а их должно быть не менее трех, составляет 1 год.

Если сотрудник в течение 1 года более не допускал нарушений дисциплины, правомерность взыскания аннулируется. Если руководитель объявил сотруднику выговор за опоздание, у него всегда есть право отменить взыскание и ранее установленного срока, при условии, что работник более не допускал подобных нарушений трудовой дисциплины.

А вот применять к сотруднику дисциплинарные меры воздействия за пределами установленного срока неправомерно. Поэтому если сотрудника задним числом привлекли к дисциплинарной ответственности за опоздание, он в течении 3-х месяцев со дня вынесения такого приказа (а при вынесении приказа об увольнении в течении 1-го месяца) может его обжаловать. В результате, такой приказ может быть признан судом незаконным именно по указанному основанию.

Из текста ст. 192 ТК РФ следует, что у руководства организации отсутствует право штрафовать работника при опоздании, безосновательно лишать его премии или иным образом снижать оплату труда, установленную трудовым договором. Если сотрудник был оштрафован за опоздание на работу, он вправе опротестовать законность штрафов на работе в надзорных органах и привлечь должностное лицо к административной ответственности. В этом случае оштрафуют уже организацию.

Но это вовсе не означает, что опоздавшего сотрудника нельзя наказать рублём. Руководителем может быть принято решение о том, чтобы такому сотруднику не выплачивать премию или начислить её в меньшем объеме. Такой метод борьбы с опозданиями вполне законен. Но стоит понимать, что для соблюдения законности решения со стороны руководства должна быть не только выполнена вся процедура применения дисциплинарного взыскания к опоздавшему, но и в локальных нормативных актах о премировании, принятых в организации, должны содержаться грамотные формулировки о порядке начисления премий. А значит, в положении о премировании необходимо прописать, что сотрудникам, имеющим дисциплинарные взыскания в отчётном периоде, премии могут не начисляться или быть снижены на определённый процент. Сотрудник с данными локальными актами должен быть ознакомлен под подпись.

А вот применять к опоздавшему сотруднику физическое насилие, унижать его, допускать превышение полномочий при наказании категорически запрещено.

Так, осенью 2009 г. было возбуждено уголовное дело в отношении старшего лейтенанта милиции, командира взвода отдельной роты ДПС ОГИБДД УВД по Приморскому району. Его подозревали в превышении должностных полномочий и применении насилия к подчиненному (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Согласно материалам уголовного дела, 17.10.2009 в помещении роты ДПС он решил наказать подчинённого ему инспектора ДПС за опоздание на службу. В качестве наказания командир ударил подчинённого кулаком в лицо, сбил с ног подсечкой и применил удушающий прием.

Обсуждая вопрос о мерах борьбы за трудовую дисциплину, мнения работодателей конечно же расходятся. Но я считаю, что меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины необходимо определять в зависимости от последствий, которые могут наступить в случае опоздания работников.

Так, вряд ли стоит наказывать бухгалтера за пятиминутное опоздание, если накануне она задержалась на работе, чтобы вовремя сдать отчётность, ведь её опоздание никак не отразится на результате работы. А вот водителя автобуса за опоздание на работу следует наказать, т.к. его опоздание собьёт весь график движения автобусов на маршруте. И всё же не стоит перебарщивать в борьбе за дисциплину. Во всём нужно иметь чувство меры.

Да, каждый руководитель вынужден бороться за трудовую дисциплину на своём предприятии, и чем предприятие крупнее, тем строже меры ответственности к нарушителям. Но не всё можно решить лишь страхом наказания за проступки. Успешно развиваться предприятие может, лишь имея сплочённый коллектив. Поэтому важно стимулировать сотрудников в их желании достигать личных успехов, развивая у сотрудников понимание, что личный вклад каждого приведёт к процветанию предприятия. А в процветающей компании и работать приятно, и оплата труда стабильно высокая.

Екатерина Сорокина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более 3 лет. Доступно рассказывает сложные вещи на простом языке.

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