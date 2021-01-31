Перерывы в работе для кормления ребёнка не теряют актуальности

В СССР отпуск по уходу за ребёнком женщинам стали предоставлять только с 1956 года. Такой отпуск сначала составлял три месяца, а к концу шестидесятых годов его период увеличился до года. Но он не оплачивался, а потому многие матери им не пользовались, отдавая детей в ясли. К сожалению, яслей на всех не хватало, и женщины были вынуждены совмещать работу с воспитанием. Поэтому в СССР, ещё в далеком 1929 году, трудовым законодательством мамочкам с грудными малышами были предусмотрены оплачиваемые перерывы для кормления.

Несмотря на то, что сейчас отпуск по уходу за ребёнком предоставляется матерям до достижения ребенком трёхлетнего возраста, многие женщины всё равно совмещают работу с уходом за малышом. Такая необходимость вызвана чаще всего тем, что сумма пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет достаточно небольшая, а жить на зарплату только одного из супругов может позволить себе далеко не каждая семья. Есть и такие мамочки, которые продолжают работать, желая добиться карьерного роста. Им тоже важно иметь возможность совместить работу с кормлением малыша.

Как мы с вами знаем, у детей до определённого возраста перерывы между кормлениями небольшие. Поэтому работающим женщинам, у которых есть дети в возрасте до 1,5 лет, помимо перерыва для отдыха и питания предоставляются дополнительные перерывы для кормления не реже чем через каждые 3 часа непрерывной работы.

Продолжительность каждого перерыва должна быть не менее 30 минут (ч. 1 ст. 258 ТК РФ). Такие перерывы позволяют организовать процесс кормления с максимальным комфортом как для матери, так и для ребёнка.

Данная гарантия установлена ст. 258 ТК РФ для всех работающих женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет. Она не зависит от способа вскармливания малыша, т.е. абсолютно неважно кормите вы ребёнка грудью, или он находится на искусственном вскармливании. Если для предоставления перерывов для кормления работодателем будет предъявлено требование о предоставлении справки от врача-педиатра о способе вскармливания, знайте — оно незаконно.

В статье 258 ТК РФ буквально сказано, что перерывы для кормления предоставляются именно работающим женщинам. Однако, в соответствии со ст. 264 ТК РФ, гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством, могут распространяться и на отцов, воспитывающих детей без матери, а также на опекунов или попечителей.

К числу таких льгот можно отнести ограничение продолжительности работы в ночное время, привлечение к сверхурочной работе, к работе в выходные и праздничные дни, направление в служебные командировки, установление льготных режимов работы и т.д. В ст. 264 перерывы для кормления ребенка напрямую не поименованы. Но в данной статье говорится «о других гарантиях и льготах», к числу которых следует отнести и перерывы для кормления малыша. Следовательно, такие перерывы положены и отцам, воспитывающим без матери детей в возрасте до 1,5 лет, и опекунам или попечителям.

В ч. 1 ст. 258 ТК РФ определён бесспорный характер предоставления работающим женщинам перерывов для кормления ребёнка. А значит для того, чтобы воспользоваться такими перерывами, женщине не обязательно писать заявление работодателю с просьбой их предоставить. Они ей положены в силу прямого указания на это в законе. В случаях, когда работа не предусматривает возможности отлучиться с рабочего места для кормления ребёнка, например, работа на конвейере или водителем на маршруте и т.д., женщине должна предоставляться возможность перевестись на другую работу с оплатой труда в установленном порядке (ст. 254 ТК РФ). В свою очередь, сотрудница имеет право отказаться от перерывов на кормление ребёнка. Для этого ей необходимо написать заявление на имя руководителя организации только с просьбой о сокращении рабочего дня на 1 час.

Продолжительность времени перерывов для кормления напрямую зависит от количества у женщины детей в возрасте до полутора лет:

если у неё один ребёнок, то на каждые 3 часа работы ей предоставляется 30-минутный перерыв;

если же у неё двое и более детей, то на каждые 3 часа работы перерыв составит не менее 1 часа.

А значит в соответствии с нормами ч.1 ст. 258 ТК РФ, по истечении каждых 3-х часов работы, женщине на одного ребёнка в возрасте до 1,5 лет положен 30-минутный перерыв для кормления, следовательно, сотруднице с 8-ми (7-ми, 6-ти) часовым рабочим днем будет положено 2 перерыва на кормление в течение рабочего времени.

Ч. 3 ст. 258 ТК РФ позволяет по заявлению женщины перерывы для кормления ребёнка присоединить к обеденному перерыву или перенести в суммарном виде на начало или на конец рабочего дня. При этом рабочий день сотрудницы сократится на время таких перерывов. Сами же перерывы для кормления ребёнка включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка, который определяется в соответствии со ст. 139 ТК РФ.

В целях сохранения права на получение государственного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет сотруднице необходимо написать заявление о переводе её на график с неполным рабочим временем. Время работы такой сотрудницы должно быть сокращено сверх времени, предоставляемого на обеденный перерыв и перерывы для кормления ребёнка. В этом случае имеет смысл указать продолжительность и время предоставления перерывов для кормления в дополнительном соглашении к трудовому договору об установлении неполного рабочего времени.

Такое условие в дополнительном соглашении к трудовому договору может быть сформулировано так:

1. Работнику с 18 мая 2020 г. до 10 августа 2022 г. устанавливается неполное рабочее время 20 часов в неделю:

6 часов в день (с 8.00 до 15.00) с понедельника по среду с перерывом на обед с 12.00 до 13.00;

2 часа (с 8.00 до 10.00) в четверг. Пятница, суббота, воскресенье — выходные.

2. До достижения ребёнком возраста 1,5 лет работнику предоставляются оплачиваемые перерывы для кормления ребенка (на основании заявления работника) с понедельника по среду с 11.00 до 12.00.

Независимо от того, подаст сотрудница письменное заявление о предоставлении перерывов для кормления или нет, для реализации норм ст. 258 ТК РФ работодателю необходимо издать соответствующий приказ. Этот приказ послужит основанием для сохранения за сотрудницей среднего заработка работниками бухгалтерии и отметки о времени перерывов в табеле учёта рабочего времени.

Несоблюдение работодателем обязанности предоставлять работающим женщинам, воспитывающим детей в возрасте до 1,5 лет, перерывы для кормления ребёнка является нарушением трудового законодательства и чревато для организации привлечением к административной ответственности в виде штрафа от 30 000 до 50 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

Итак, все работающие женщины, у которых есть дети в возрасте до 1,5 лет, а также отцы, воспитывающие маленьких детей без матери, опекуны и попечители имеют право на ежедневные перерывы для кормления ребёнка, которые относятся к целевым перерывам в течение рабочего дня.

Сотрудник, которому предоставляется данная гарантия, решает самостоятельно, в каком режиме он воспользуется этими перерывами (присоединит их к обеденному перерыву, будет уходить с работы через каждые 3 часа и возвращаться, или же будет приходить на работу позже или уходить с работы раньше). Основной же задачей работодателя является оформление таких перерывов приказом, их учёт в табеле как части рабочего времени и своевременная оплата в размере среднего заработка.

Екатерина Сорокина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более 3 лет. Доступно рассказывает сложные вещи на простом языке.

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