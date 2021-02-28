Совместитель и пособие по временной нетрудоспособности

Существует ряд специальностей, при которых возможно совмещение работы в нескольких организациях. Как я уже писала, совместители бывают внешние (у разных работодателей) и внутренние (в одной организации).

Допустим, наш сотрудник-совместитель заболел. Вопрос: кто же оплатит ему пособие по временной нетрудоспособности? Ведь он работает официально, и работодатель отчисляет за него страховые взносы.

Вопросов при оформлении больничного листка по основному месту работы у сотрудника не возникло, но сотрудник хотел бы получить компенсацию и от другого работодателя. Как быть?

Для начала рассмотрим, существуют ли законодательные ограничения для оформления больничных листков совместителя. Оплата больничного листка совместителя регулируется ст.13 ФЗ № 255-ФЗ от 29.12.2006г. Право на получение пособия по временной нетрудоспособности имеют как граждане, занятые на одной постоянной работе, так и совместители.

Если совместитель внутренний

Внутренний совместитель выполняет работу у одного работодателя и на одном предприятии. В медицинской организации выписывается один лист нетрудоспособности и в одном экземпляре. И неважно бумажный это или электронный лист нетрудоспособности.

При расчёте учитывается трудовой стаж сотрудника, а средний заработок рассчитывается из совокупного дохода сотрудника в целом по организации, т.е. по базе страховых взносов.

Если совместитель внешний

Совместитель может работать в двух и более организациях. Закон его никак не ограничивает. Все предприятия, где официально работает совместитель, платят страховые взносы в пользу сотрудника. Поэтому можно рассчитывать на то, что больничный лист оплатят и на основной, и на дополнительной работе. Но существуют ограничения по оплате больничных листков внешнего совместителя.

Согласно п.1 ст.14, оплата зависит от того, работал ли сотрудник два предыдущих года у этого же работодателя.

Вариант Где работал в расчётный период (два предыдущих года) У кого может получить пособие Особенности оформления 1 В тех же организациях Все текущие работодатели В медицинской организации выписать оригиналы листков нетрудоспособности. Для каждой организации выписывается отдельный больничный, с указанием номера больничного листка, который выписан по основному месту работы. 2 Работал на других работодателей У любого из текущих работодателей. Сотруднику выдадут только один листок нетрудоспособности. Выбранный работодатель включает в расчёт пособия выплаты, полученные в других организациях. От сотрудника потребуется две справки: о сумме заработка, полученного у других (прежних) работодателей;

о том, что иные работодатели не назначали и не выплачивали пособие 3 Работал как в тех организациях, в которых работает на момент болезни, так и в других организациях Пособие выплачивается по выбору сотрудника Либо каждой организацией, в которой сотрудник работает на момент болезни (как в варианте 1). Либо одна из организаций, в которых сотрудник работает на момент болезни (как в варианте 2)

В судебной практике есть примеры, когда суды приходят к выводу о том, что для получение пособия по нескольким местам работы застрахованное лицо должно отработать у нынешних работодателей полные два года, предшествующие году наступления страхового случая (постановления АС Уральского округа от 06.03.2019 № Ф09-8548/18 и Пятнадцатого ААС от 15.10.2016 № 15АП-14666/16). Аналогичное мнение высказывают и представители Роструда.

Как подтвердить уважительную причину отсутствия на работе, если нет листка нетрудоспособности?

Если совместителю не полагается оплата по данному месту работы, то нужно запросить в бухгалтерии с основного места работы заверенную копию листка и предоставить её другому работодателю (п. 17 Письма ФСС РФ от 28.10.2011 № 14-03-18/15-12956).

При заполнении табеля этот период будет отмечен буквенным кодом «Т» (временная нетрудоспособность без назначения пособия в случаях, предусмотренных законодательством).

Подведём итоги

Если сотрудник отработал более двух лет на предприятии, то он имеет право получить пособие по временной нетрудоспособности по всем местам работы (п. 2.1 и 2.2 ст. 13 255-ФЗ).

Важно! В медицинской организации, при оформлении листка нетрудоспособности, сотрудник просит заполнить бланк данными по основному месту работы, а также оригинал бланка для организации, в которой работает совместителем. В данных листа нетрудоспособности совместителя, нужно указать номер листка, выданного по основному месту работы (п. 4.2 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н).

Эти данные медицинская организация заполняет со слов вашего сотрудника, но иногда может запросить справку с мест работы. Её делает бухгалтер по просьбе сотрудника.

Если пособие сотруднику будет выплачиваться только по одному месту работы, то работник предоставляет копию больничного листа, как доказательство причины невыходов для отражения данных в учёте.

Екатерина Бархатова — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более года.

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