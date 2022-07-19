Девять лучших постов в «Трибуне» за неделю. Выбор редакции

Что такое Трибуна «Трибуна» — это персональные некоммерческие блоги пользователей. Блог ведет конкретный человек от своего имени чтобы высказать мнение, поделиться историей, обсудить новости. В «Трибуне» нет (или почти нет — Роскомнадзор не дремлет) модерации. Ваш текст сразу появится в ленте. Допустимо писать на любые темы, но без рекламы. Важные и интересные посты по налогам, учету, юриспруденции, менеджменту, предпринимательству «Клерк» продвигает на главной странице, в рассылках и в соцсетях.

Редакция «Клерка», руководствуясь субъективными критериями, и не претендуя на абсолютную истину, отобрала самые интересные посты «Трибуны» за последнюю неделю. Вот наш рейтинг.

1. ОСНО: что сдаем за 2 квартал (1 полугодие) 2022 года Автор: Над.К (руководительница «Клерк.Консультации») О чем текст: О том, какую отчетность по налогам и взносам придется сдавать бухгалтерам компаний на общем режиме. Чем хорош: Это не просто подборка наименований отчетности, которую необходимо сдать, она снабжена ссылками на дополнительную информацию о налоговом календаре, порядке заполнения деклараций, КБК и так далее. Эта информация, собранная в одном месте, очень полезна бухгалтерам. На текущий момент у текста 1,3 тыс. просмотров.

2. Какие налоговые риски несут в себе новые налоговые ИТ-льготы Автор: Artemtax (Артём Малыгин, руководитель) О чем текст: О том, как изменится налогообложение IT-отрасли после очередных поправок в Налоговый кодекс. Чем хорош: Автор детально проанализировал принятый Госдумой законопроект по ИТ-льготам. С одной стороны, законодатель расширил объем преференций для ИТ-компаний, с другой стороны, закрыл путь к ИТ-льготам для части категорий налогоплательщиков. Поправки скоро вступят в силу. Важно знать, что меняется в работе.

3. «Моя задача — интересы должника». Так заявил мне арбитражный управляющий Автор: kandid24 (Сергей) О чем текст: О случае, который произошел с автором лично. У Сергея возник конфликт с арбитражным управляющим, и он просит совета аудитории «Клерка». Чем хорош: Автор рассказал о деле, которое слушалось в самарском Арбитражном суде и продолжается в Поволжском кассационном суде — № А55-1465/2020. Автор кратко изложил суть спора с арбитражным управляющим Коробковым. Коробков считает, что у должника отсутствовали признаки преднамеренного банкротства. И защищает интересы этого должника. Тогда как по закону он должен учитывать интересы всех сторон, в том числе, кредиторов.

4. Нужно ли указывать в форме 4-ФСС за 1 полугодие 2022 года уплаченные суммы взносов Автор: Гульнара Волынец, налоговый консультант компании «Альянс», Брянск О чем текст: О противоречиях между электронной и бумажными формами 4-ФСС. Чем хорош: Автор рассказал о практической проблеме бухгалтеров. Организация выгрузила форму из программы 1С, в ней оказался дополнительный раздел "Платежи". Получается, 1Сники хотят большего, чем требует законодательство? Далее автор приводит пояснения фирмы 1С. Оказывается, для соответствия электронному формату необходима таблица по платежам. Планируется автозаполнение этой таблицы.

5. Что делать, когда вызвали в ФНС по поводу входящего НДС от неблагонадежных контрагентов Автор: Александр42 (Александр З) О чем текст: О защите от налоговых претензий в случае, когда в цепочке контрагентов кто-то не заплатил НДС. Чем хорош: Обычно налоговая инспекция вызывает на заседание рабочей группы или комиссии по НДС. Основание – ст. 31 НК РФ. ФНС через программу «АСК НДС-2» анализирует контрагентов налогоплательщика по цепочке вплоть до 7 звена. Находят проблемные организации, которые не уплатили НДС («разрывы по НДС»). Автор рассказал как работать с этим.

6. ЕГАИСа на вас нет! Или как купить пару досок и влететь на штраф Автор: FA (Евгений) О чем текст: Информация о всех существующих в России системах контроля за движением разных товаров. Чем хорош: Автор собрал в одном месте информацию о системах контроля за движением разных товаров. Чтобы, покупая очередную «деревяшку», клиенты могли проверить, не попали ли на какие-нибудь новые для себя обязанности. Подробного описания каждой системы нет. Однако автор дал ссылки на официальные источники, чтобы читатели разобрались самостоятельно.

7. В какие банки ближнего зарубежья можно перевести рубли Автор: РУС О чем текст: О способе сохранить свои деньги. Чем хорош: Никто не даст гарантий, что сумма валютных переводов за рубеж опять не будет ограничена со стороны ЦБ, а Swift во многих банках уже не работает. Текст пригодится тем, кому нужно перевести деньги за границу. Автор предлагает переводить рубли из российского банка в банк ближнего зарубежья. Далее уже в иностранном банке конвертировать рубли в доллары.

8. Совместителя можно уволить, когда нашли постоянного работника Автор: Андрей Ивановский, юрист О чем текст: О решении суда, который рассматривал спор о правомерности увольнения совместителя, если найден работник, который готов работать без совмещения. Чем хорош: В деле № 88-6638/2022 уволенную сотрудницу даже немного жаль. Она была устроена директором культурного центра «Радость» по совместительству, трудовой договор был бессрочным. Однако в какой-то момент она получает уведомление: найден сотрудник на постоянное место работы, он вас заменит. А вас мы увольняем. Сотрудница пыталась найти правду в судах, однако все три инстанции в порядке увольнения нарушений не нашли.