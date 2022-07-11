«Моя задача — интересы должника». Так заявил мне арбитражный управляющий

Дело, о котором я хочу рассказать и услышать мнение специалистов слушалось в самарском Арбитражном суде и продолжается в Поволжском кассационном суде — № А55-1465/2020.

Я лично не имею юридического образования. Но ниже кратко темы, по которым я не согласен с арбитражным управляющим Коробковым (далее, АУ).

Отсутствие преднамеренного банкротства. Именно так во всех отчётах и на суде заявляет АУ.

Но согласно ст. 65 АПК «..обязанность всех участников дела доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается ...». Г-н Коробков ссылается на временные правила № 855 от 2004 г., но доказательств не смог представить.

Это могли быть анализы, графики, отчёты из ФНС. Понятно, что их невозможно представить, так как должник, заявивший о своём банкротстве 15.09.2020 не зарегистрирован в ЕГР ИП и в ЕГР ЮЛ (есть соответствующие документы) То есть берёт кредиты в банках (их пять) у близких знакомых под высокие проценты (есть кредитные договоры с подписями — четыре физических лица) с явным намерением не отдавать долги.

Все действия должника подходят под ст 195 УК «Преднамеренно банкротство — совершение руководителем предприятия, ИП или гражданином заведомых действий или бездействий, которые приводят к финансовой несостоятельности.»

Для меня важно мнения специалистов.

С уважением Сергей.