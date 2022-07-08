Только про нормирование суточных для целей исчисления двух налогов

Добрый день! Нередко бухгалтеры , даже сакмые опытные в своем деле, а их я уверена большинство, путают наогообложение суточных при командировках НДФЛ и налогом на прибыль. А ведь это совершенно разные методы налогообложения. Так как на консультациях этот вопрос задают практически каждую неделю , сегодня о размере суточных я постараюсь ответить максимально подробно и просто как я объясняю на очных встречах с клиентами.

1. РАЗМЕР СУТОЧНЫХ ПРИ КОМАНДИРОВКАХ В ЦЕЛЯХ ИСЧИСЛЕНИЯ НДФЛ

Письмо Минфина России от 07.06.2022 № 03-04-05/53719

Комментарий:Суточные, выплачиваемые работнику, который направляется в командировку, облагаются НДФЛ только в той части, КОТОРАЯ ПРЕВЫШАЕТ ЗАКОННЫЙ РАЗМЕР. Какой же это размер для исчисления НДФЛ?

В соответствии с п. 1 ст. 217 НК РФ в доход работника, который не облагается НДФЛ, включаются суточные, НО НЕ БОЛЕЕ 700 рублей за день нахождения в командировке по России и НЕ БОЛЕЕ 2500 рублей в день при командировках ЗА РУЖЕЖ.

Порядок и размер командировочных расходов в небюджетных организациях определяются коллективным договором или локальным нормативным актом (ст. 168 ТК РФ). Работодатель может выплачивать суточные в повышенном размере (сверх установленных норм). В таком случае облагаться НДФЛ они должны только в той части, которая превышает 700 рублей в сутки при командировках по России и 2500 рублей в сутки при командировках за границу.

2. РАЗМЕР СУТОЧНЫХ ПРИ КОМАНДИРОВКАХ В ЦЕЛЯХ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Расходы на оплату суточных при расчете налога на прибыль. ВСЮ СУММУ СУТОЧНЫХ,ВЫПЛАЧЕННЫХ СОТРУДНИКУ, можно включить в расходы без ограничений.Порядок оплаты, а также размеры возмещения расходов, связанных со служебными поездками, определяются локальными актами организации или коллективным договором.

Расходы на командировки для налога на прибыль согласно пункту 12 статьи 264 Налогового кодекса относятся к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией. Закон допускает включать в состав командировочных расходы на проезд работника к месту командировки и обратно, траты на проживание, суточные или полевое довольствие, иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома компании и имеющие экономическую обоснованность.

Суточные сотрудникам выплачивают за каждый день пребывания в командировке, ВКЛЮЧАЯ ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ,ВСЕ ДНИ НАХОЖДЕНИЯ В ПУТИ, А ТАКЖЕ ДЕНЬ ОТЪЕЗДА И ВОЗВРАЩЕНИЯ.