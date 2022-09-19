Новая отчетность, отмена проверок, запрет работать из заграницы / БухСтрим № 2

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📌 Первая новость заставит бухгалтеров злиться — у нас снова масштабное обновление отчетности. Будет новая форма РСВ и новый ежемесячный отчет с ИНН, СНИЛС и зарплатой. Вся эта радость с 2023 года. До 25 числа, ежемесячно! будете сдавать аналог СЗВ-М. А все почему? Фонды ведь объединяют.

📌 С 2023 года устанавливается единый срок представления налоговых деклараций – не позднее 25-го числа, а также единый срок уплаты на единый счет – 28-е число. Речь идет о таких налогах как НДС, налог на прибыль, НДПИ, транспортный налог, налог на имущество организаций, УСН, страховые взносы.

📌 Теперь подкину вам новость уровня шок. Проверки бизнеса могут отменить навсегда. Новый слоган у властей: меньше проверок – больше пользы для экономики. Генеральная прокуратура вместе с правительством работает над тем, чтобы большинство проверок бизнеса, чья деятельность не связана с рисками нанесения ущерба, была отменена навсегда.

📌 Переходим к новостям для тех бухгалтеров, которые еще и кадровиками в компании выступают. То есть, в общем, почти для всех. Скоро будут новые бланки уведомлений об обработке персональных данных. Все операторы, в том числе работодатели, должны сдать в Роскомнадзор уведомления об обработке персональных данных. Бланки таких уведомлений скоро утвердят.

📌 Следующая новость тоже бухгалтерско-кадровая. Кстати, звучит очень интересно: работодатель вправе запретить удаленщику работать из заграницы. Например, если ваш айтишник теперь работает удаленно, это не значит, что он может находиться в это время в любой точке мира. Удаленные сотрудники российской компании должны работать из России. Работодатель вправе требовать, чтобы сотрудник работал в месте, указанном в трудовом договоре, расположенном на территории РФ.

📌 Важная новость — с 1 октября неквалифицированные инвесторы не смогут приобрести ценные бумаги эмитентов из недружественных стран. При условии, что после сделки их доля в портфеле инвестора превысит 15%. С 1 ноября 2022 года предел уменьшится до 10%, с 1 декабря до 5%. Если у вас ощущение, что в новостях про инвестиции слишком много сложных слов — это нормально. Давайте разбираться вместе.

📌 Завершим стрим приятной, но фантастической новостью. Директор не имеет права заставлять бухгалтера работать в отпуске. Тут я немного демонически посмеюсь. Но если серьезно — Роструд настаивает: отзыв сотрудника из отпуска допускается только с его согласия. В Роструд обратилась работница бухгалтерии, которую директор заставляет выходить из отпуска раньше, чтобы перечислить зарплату. Бухгалтер считает, что ее право на отпуск нарушено. Роструд с этим согласен.