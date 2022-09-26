«Клерк.Дайджест». Говорим о частичной мобилизации, НДС и ФСБУ

Чтобы прочитать статью, нажмите на ее название.

Разобрали пошаговый алгоритм действий: какие документы собирать для налоговиков, как ФНС доказывает вашу вину в разрыве НДС. И рассказали как отбиться от налоговиков, если они ошиблись.

Годовая отчетность близится со скоростью света. Там уже придется работать с документами по всем пяти ФСБУ. Рассказали, что будет, если продолжить работать по-старому (спойлер: ничего хорошего) и как трудиться по-новому.

В кризисные времена директор придет к главбуху и попросит «что-нибудь придумать». Рассказали о легальных способах оптимизировать налоги и о том, как спасти бизнес от больших расходов.

Мы так заботились о матерых бухгалтерах, что совсем забыли о тех, кто только пришел в профессию. Исправляемся и рассказываем, что вам необходимо знать об управленке, как ее настраивать и радовать руководство.

Поговорили о самой волнующей теме этой недели. Президент объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Собрали всю информацию, которая сейчас доступна и пытаемся ответить на главный вопрос: что делать и как жить дальше.