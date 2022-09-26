«Клерк.Дайджест». Говорим о частичной мобилизации, НДС и ФСБУ

1. Что делать фирме, если случился разрыв НДС
Разобрали пошаговый алгоритм действий: какие документы собирать для налоговиков, как ФНС доказывает вашу вину в разрыве НДС. И рассказали как отбиться от налоговиков, если они ошиблись.
2. Как бухгалтерам справиться с пятью ФСБУ и не сойти с ума. Инструкция для тех, кто отчаялся
Годовая отчетность близится со скоростью света. Там уже придется работать с документами по всем пяти ФСБУ. Рассказали, что будет, если продолжить работать по-старому (спойлер: ничего хорошего) и как трудиться по-новому.
3. Четыре действенных способа налоговой экономии от адвоката. Бонус: чек-лист по прохождению допросов в ИФНС
В кризисные времена директор придет к главбуху и попросит «что-нибудь придумать». Рассказали о легальных способах оптимизировать налоги и о том, как спасти бизнес от больших расходов.
4. Как новичку разобраться с управленческим учетом. Изучаем основы (бухгалтерам обязательны)
Мы так заботились о матерых бухгалтерах, что совсем забыли о тех, кто только пришел в профессию. Исправляемся и рассказываем, что вам необходимо знать об управленке, как ее настраивать и радовать руководство.
5. Частичная мобилизация: кого заберут, кого точно нет и что все это значит
Поговорили о самой волнующей теме этой недели. Президент объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Собрали всю информацию, которая сейчас доступна и пытаемся ответить на главный вопрос: что делать и как жить дальше.