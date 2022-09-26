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«Клерк.Дайджест». Говорим о частичной мобилизации, НДС и ФСБУ

Неделя выдалась тяжелой. Не впадаем в панику и разбираемся в том, что свалилось нам всем на голову как снежный ком.

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«Клерк.Дайджест». Говорим о частичной мобилизации, НДС и ФСБУ
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1. Что делать фирме, если случился разрыв НДС

Разобрали пошаговый алгоритм действий: какие документы собирать для налоговиков, как ФНС доказывает вашу вину в разрыве НДС. И рассказали как отбиться от налоговиков, если они ошиблись.

2. Как бухгалтерам справиться с пятью ФСБУ и не сойти с ума. Инструкция для тех, кто отчаялся

Годовая отчетность близится со скоростью света. Там уже придется работать с документами по всем пяти ФСБУ. Рассказали, что будет, если продолжить работать по-старому (спойлер: ничего хорошего) и как трудиться по-новому.

3. Четыре действенных способа налоговой экономии от адвоката. Бонус: чек-лист по прохождению допросов в ИФНС

В кризисные времена директор придет к главбуху и попросит «что-нибудь придумать». Рассказали о легальных способах оптимизировать налоги и о том, как спасти бизнес от больших расходов.

4. Как новичку разобраться с управленческим учетом. Изучаем основы (бухгалтерам обязательны)

Мы так заботились о матерых бухгалтерах, что совсем забыли о тех, кто только пришел в профессию. Исправляемся и рассказываем, что вам необходимо знать об управленке, как ее настраивать и радовать руководство.

5. Частичная мобилизация: кого заберут, кого точно нет и что все это значит

Поговорили о самой волнующей теме этой недели. Президент объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Собрали всю информацию, которая сейчас доступна и пытаемся ответить на главный вопрос: что делать и как жить дальше.

Чтобы отвлечься от паники и не листать судорожно новостную ленту, вот вам бонусом пошаговая инструкция, как читать новости, чтобы не свихнуться. Берегите себя.
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Вакансии для бухгалтеров на «Клерке». Подборка дня

Вакансия дня

Главный бухгалтер в Клерк — Краснодар, полный рабочий день.

Комфортные условия труда (оборудованное рабочее пространство, столовая зона, чай, кофе, корпоративные мероприятия). Отсутствие дресс-кода.

Вакансии за 23 сентября

  1. Бухгалтер на отчётность в ООО «Бухгалтер-групп» (Бухгалтерское сопровождение)
    от 40 000 до 60 000, Ижевск, полный рабочий день
  2. от 40 000 до 60 000, Ростов-на-Дону, 2 дня в неделю
  3. от 100 000, график в формате работы как с личными присутствием, так и удаленно
  4. от 40 000 до 60 000, Москва, возможна частично удаленная работа
  5. Ведущий бухгалтер в Строительный инвестиционный холдинг
    120 000, Москва, полный рабочий день
  6. от 100 000, Санкт-Петербург, полный рабочий день
  7. от 100 000, Краснодар, полный рабочий день
  8. от 80 000 до 100 000, Москва, полный рабочий день
  9. Бухгалтер по работе с маркетплейсами (отчеты по комиссионерам) в Поревит
    от 60 000 до 80 000, Москва, полный рабочий день
  10. от 80 000 до 100 000, Москва
  11. от 60 000 до 80 000, Москва, полный рабочий день
  12. от 40 000 до 60 000, Санкт-Петербург, полный рабочий день

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ФСБУ

Бухгалтеры называют ФСБУ 27/2021 самым простым стандартом. Так ли это и какой из ФСБУ самый сложный, узнал «Клерк»

Среди запутанных и непонятных ФСБУ затесался стандарт, прочитав который, большинство бухгалтеров облегченно выдыхает. Вроде все не так страшно. Речь про ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете». Но на самом деле расслабляться рановато.

Бухгалтеры называют ФСБУ 27/2021 самым простым стандартом. Так ли это и какой из ФСБУ самый сложный, узнал «Клерк»
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