Что делать фирме, если случился разрыв НДС

Как действовать, если ФНС присылает письма

Налоговики могут прислать вам:

требование о представлении пояснений;

требование о представлении документов;

уведомление о вызове налогоплательщика в налоговый орган;

информационные письма о факте наличия недобросовестных контрагентов.

У компании — плательщика НДС есть два пути :

заплатить налог и пени, сдать уточненную налоговую декларацию исключив в ней «проблемный» вычет по НДС;

подтвердить реальность исполнения контрагентом финансово-хозяйственной операции в налоговой.

Как налоговики доказывают неблагонадежность контрагента

ФНС доказывают нереальность операций и приводят такие доводы:

юридический адрес фирмы — адрес массовой регистрации. Ее учредитель и директор — руководители нескольких фирм;

компания не находится по адресу регистрации;

руководитель отрицает, что принимал участие в сделках и управлял фирмой

у фирмы нет сотрудников, основных средств, производственных мощностей, складских помещений и транспорта;

отсутствие общехозяйственных расходов (отсутствие платежей за аренду, за канцелярские принадлежности, коммунальные услуги и т.д.);

транзитный характер движения денежных средств, в последующем переведенных в наличные;

представление налоговой отчетности с минимальными суммами налогов;

счета-фактуры и другие первичные документы, подписаны неустановленными лицами.

Налоговики ошиблись, я не при чем, как им это доказать, какие документы предоставить

Если разрыв есть, то ключевую роль сыграет то, сможете ли вы доказать реальность финансовых операций, и то, существует ли первичка. Акты выполненных работ, счета-фактуры, декларации вам тут не помогут.

Вот какой пакет вам нужно собрать, если вы хотитедоказать свою невиновность:

1. Документы, которые подтвердят, что вы проявили должную осмотрительность: уставные документы поставщика, бухотчеты и налоговые отчеты. Договоры аренды или свидетельство о собственности помещения.

2. Документы, которые докажут складские, производственные, людские ресурсы, лицензии, свидетельства об участии в СРО, различные сертификаты и пр.

3. Документы детализации сделки: полный договор, который описывает товар или услугу, условия поставки. Коммерческие предложения, транспортные документы, пропуска, визитки и.т.д.

Все это великолепие вы отправляете в ответ на запрос налоговиков, в котором они говорят о «сложном разрыве НДС». Так вы себя обезопасите по-максимуму.

Не хочется доводить ситуацию до разрывов НДС

Тут тоже дадим пару банальных, коротких, но эффективных советов. Чем проще — тем лучше.

Тщательно проверяйте контрагентов. Не пытайтесь сэкономить на НДС по-черному.

Лучше построить систему законного налогового планирования, чтобы даже если АСК НДС-2 заподозрил в вас схематозника, у вас были все доказательства того, что эта бездушная машина ошибается.

Профи по АСК НДС-2 у нас в «Клерке» Кирилл Соппа — его видеоуроки научат вас:

вычислять, как схематозят контрагенты;

использовать легальные схемы оптимизации , и не попадать на доначисления;

понимать как работает АСК НДС-2 и какие там лазейки.

грамотно отвечать на запросы из ФНС и защищать компанию.

НДС — сложный налог, но не смертельный. С ним тоже нужно учиться работать. Если у вас возникают проблемы — не бойтесь учиться и узнавать новое. От этого зависит ваш профессионализм и благополучие компании.