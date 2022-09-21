АСК НДС-2

Что делать фирме, если случился разрыв НДС

Сидите вы на работе, спокойно заполняете отчеты, а поставщик компании внезапно вас кинул и не заплатил НДС. В спину уже дышит АСК НДС-2, налоговая требует убрать разрыв. Не торопитесь вырывать волосы у себя на голове, сейчас объясним, как выйти из положения. Методы не уникальные, но весьма действенные.

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Что делать фирме, если случился разрыв НДС

Как действовать, если ФНС присылает письма

Налоговики могут прислать вам:

  • требование о представлении пояснений;
  • требование о представлении документов;
  • уведомление о вызове налогоплательщика в налоговый орган;
  • информационные письма о факте наличия недобросовестных контрагентов.
У компании — плательщика НДС есть два пути:
  • заплатить налог и пени, сдать уточненную налоговую декларацию исключив в ней «проблемный» вычет по НДС;
  • подтвердить реальность исполнения контрагентом финансово-хозяйственной операции в налоговой.

Как налоговики доказывают неблагонадежность контрагента

ФНС доказывают нереальность операций и приводят такие доводы:

  • юридический адрес фирмы — адрес массовой регистрации. Ее учредитель и директор — руководители нескольких фирм;
  • компания не находится по адресу регистрации;
  • руководитель отрицает, что принимал участие в сделках и управлял фирмой
  • у фирмы нет сотрудников, основных средств, производственных мощностей, складских помещений и транспорта;
  • отсутствие общехозяйственных расходов (отсутствие платежей за аренду, за канцелярские принадлежности, коммунальные услуги и т.д.);
  • транзитный характер движения денежных средств, в последующем переведенных в наличные;
  • представление налоговой отчетности с минимальными суммами налогов;
  • счета-фактуры и другие первичные документы, подписаны неустановленными лицами.

Налоговики ошиблись, я не при чем, как им это доказать, какие документы предоставить

Если разрыв есть, то ключевую роль сыграет то, сможете ли вы доказать реальность финансовых операций, и то, существует ли первичка. Акты выполненных работ, счета-фактуры, декларации вам тут не помогут.

Вот какой пакет вам нужно собрать, если вы хотитедоказать свою невиновность:  

1. Документы, которые подтвердят, что вы проявили должную осмотрительность: уставные документы поставщика, бухотчеты и налоговые отчеты. Договоры аренды или свидетельство о собственности помещения.

2. Документы, которые докажут складские, производственные, людские ресурсы, лицензии, свидетельства об участии в СРО, различные сертификаты и пр.

3. Документы детализации сделки: полный договор, который описывает товар или услугу, условия поставки. Коммерческие предложения, транспортные документы, пропуска, визитки и.т.д.

Все это великолепие вы отправляете в ответ на запрос налоговиков, в котором они говорят о «сложном разрыве НДС». Так вы себя обезопасите по-максимуму.

Не хочется доводить ситуацию до разрывов НДС

Тут тоже дадим пару банальных, коротких, но эффективных советов. Чем проще — тем лучше.

  1. Тщательно проверяйте контрагентов. 
  2. Не пытайтесь сэкономить на НДС по-черному.

Лучше построить систему законного налогового планирования, чтобы даже если АСК НДС-2 заподозрил в вас схематозника, у вас были все доказательства того, что эта бездушная машина ошибается. 

Профи по АСК НДС-2 у нас в «Клерке» Кирилл Соппа — его видеоуроки научат вас:

  • вычислять, как схематозят контрагенты;
  • использовать легальные схемы оптимизации, и не попадать на доначисления;
  • понимать как работает АСК НДС-2 и какие там лазейки.
  • грамотно отвечать на запросы из ФНС и защищать компанию.

НДС — сложный налог, но не смертельный. С ним тоже нужно учиться работать. Если у вас возникают проблемы — не бойтесь учиться и узнавать новое. От этого зависит ваш профессионализм и благополучие компании.

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