Что делать фирме, если случился разрыв НДС

Как действовать, если ФНС присылает письма
Налоговики могут прислать вам:
- требование о представлении пояснений;
- требование о представлении документов;
- уведомление о вызове налогоплательщика в налоговый орган;
- информационные письма о факте наличия недобросовестных контрагентов.
- заплатить налог и пени, сдать уточненную налоговую декларацию исключив в ней «проблемный» вычет по НДС;
- подтвердить реальность исполнения контрагентом финансово-хозяйственной операции в налоговой.
Как налоговики доказывают неблагонадежность контрагента
ФНС доказывают нереальность операций и приводят такие доводы:
- юридический адрес фирмы — адрес массовой регистрации. Ее учредитель и директор — руководители нескольких фирм;
- компания не находится по адресу регистрации;
- руководитель отрицает, что принимал участие в сделках и управлял фирмой
- у фирмы нет сотрудников, основных средств, производственных мощностей, складских помещений и транспорта;
- отсутствие общехозяйственных расходов (отсутствие платежей за аренду, за канцелярские принадлежности, коммунальные услуги и т.д.);
- транзитный характер движения денежных средств, в последующем переведенных в наличные;
- представление налоговой отчетности с минимальными суммами налогов;
- счета-фактуры и другие первичные документы, подписаны неустановленными лицами.
Налоговики ошиблись, я не при чем, как им это доказать, какие документы предоставить
Если разрыв есть, то ключевую роль сыграет то, сможете ли вы доказать реальность финансовых операций, и то, существует ли первичка. Акты выполненных работ, счета-фактуры, декларации вам тут не помогут.
1. Документы, которые подтвердят, что вы проявили должную осмотрительность: уставные документы поставщика, бухотчеты и налоговые отчеты. Договоры аренды или свидетельство о собственности помещения.
2. Документы, которые докажут складские, производственные, людские ресурсы, лицензии, свидетельства об участии в СРО, различные сертификаты и пр.
3. Документы детализации сделки: полный договор, который описывает товар или услугу, условия поставки. Коммерческие предложения, транспортные документы, пропуска, визитки и.т.д.
Все это великолепие вы отправляете в ответ на запрос налоговиков, в котором они говорят о «сложном разрыве НДС». Так вы себя обезопасите по-максимуму.
Не хочется доводить ситуацию до разрывов НДС
Тут тоже дадим пару банальных, коротких, но эффективных советов. Чем проще — тем лучше.
- Тщательно проверяйте контрагентов.
- Не пытайтесь сэкономить на НДС по-черному.
Лучше построить систему законного налогового планирования, чтобы даже если АСК НДС-2 заподозрил в вас схематозника, у вас были все доказательства того, что эта бездушная машина ошибается.
Профи по АСК НДС-2 у нас в «Клерке» Кирилл Соппа — его видеоуроки научат вас:
- вычислять, как схематозят контрагенты;
- использовать легальные схемы оптимизации, и не попадать на доначисления;
- понимать как работает АСК НДС-2 и какие там лазейки.
- грамотно отвечать на запросы из ФНС и защищать компанию.
НДС — сложный налог, но не смертельный. С ним тоже нужно учиться работать. Если у вас возникают проблемы — не бойтесь учиться и узнавать новое. От этого зависит ваш профессионализм и благополучие компании.