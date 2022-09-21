Четыре действенных способа налоговой экономии от адвоката. Бонус: чек-лист по прохождению допросов в ИФНС

Способ 1. Применяйте ускоренную амортизацию и амортизационную премию
Адвокат и старший юрист Денис Савин советует использовать этот метод. При ускоренной амортизации вы увеличиваете отчисления за счет специальных коэффициентов.
Коэффициент не выше 2 применяете, если ОС:
- эксплуатируется в агрессивных условиях;
- собственность промышленных объектов;
- собственность фирм-резидентов особой или свободной экономической зоны;
- обладает повышенной энергетической производительностью.
Коэффициент не выше 3 применяете, если ОС:
- используется как предмет лизинга — актив при этом не должен быть собственностью субъекта, который предоставляет лизинг;
- используется в рамках научно-технической деятельности;
- используется, чтобы добывать углероды на новом месторождении;
- используется для водоснабжения и водоотведения.
Способ 2. Переносите убытки прошлых лет
Метод работает при условии, что вы не использовали убытки в полном объеме. По 401-ФЗ переносимый убыток должен быть таким, чтобы налоговая база до переноса не уменьшалась более чем на 50%.
Пример
В 2018-м у компании убыток — 420 000 рублей.
В 2019-м — 250 000 рублей.
В 2020-м прибыль компании — 1,2 миллиона, и с них можно сократить 50%, т.е. 600 тысяч.
Учитывается полный убыток за 2018, и часть за 2019. Остаток неперенесенного убытка за 2019 — 70 000 рублей. Его можно учитывать в 2021-м.
Способ попроще. Забирайте коллекцию по налоговой оптимизации
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Способ 3. Привлекайте самозанятых
Самозанятые помогут вам сэнокомить на расходах. Вот основные преимущества:
- не нужно платить отпускные, больничные;
- не обязательно оборудовать рабочее место;
- экономите на налогах за счет того, что не нужно делать отчисления в страховые фонды, 13% НДФЛ.
Виды работ которые могут выполнять самозанятые:
- Ремонтировать автомобили, помещения, оборудование.
- Составлять отчеты.
- Создавать сайты.
- Писать статьи.
- Доставлять посылки как курьер.
- Привлекать новых клиентов.
Способ 4. Создавайте налоговый резерв.
Благодаря резервам вы сможете списать расходы на определенные задачи.
Основные виды резервов:
- выплата вознаграждений за выслугу лет;
- предстоящие расходы НИОКР;
- предстоящие расходы на защиту инвалидов;
- обесценение ценных бумаг;
- оплата отпусков;
- возможные потери по ссудам;
- ремонт ОС.