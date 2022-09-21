Четыре действенных способа налоговой экономии от адвоката. Бонус: чек-лист по прохождению допросов в ИФНС

Способ 1. Применяйте ускоренную амортизацию и амортизационную премию

Адвокат и старший юрист Денис Савин советует использовать этот метод. При ускоренной амортизации вы увеличиваете отчисления за счет специальных коэффициентов.

Обратите внимание. Вы можете пользоваться схемой только если используете имущество от 3 до 20 лет.

Коэффициент не выше 2 применяете, если ОС:

эксплуатируется в агрессивных условиях;

собственность промышленных объектов;

собственность фирм-резидентов особой или свободной экономической зоны;

обладает повышенной энергетической производительностью.

Коэффициент не выше 3 применяете, если ОС:

используется как предмет лизинга — актив при этом не должен быть собственностью субъекта, который предоставляет лизинг;

используется в рамках научно-технической деятельности;

используется, чтобы добывать углероды на новом месторождении;

используется для водоснабжения и водоотведения.

С амортизационной премией вы спишете до 30% от стоимости нового имущества . Это повысит расходы по налогу на прибыль.

Способ 2. Переносите убытки прошлых лет

Метод работает при условии, что вы не использовали убытки в полном объеме. По 401-ФЗ переносимый убыток должен быть таким, чтобы налоговая база до переноса не уменьшалась более чем на 50%.

Пример

В 2018-м у компании убыток — 420 000 рублей.

В 2019-м — 250 000 рублей.

В 2020-м прибыль компании — 1,2 миллиона, и с них можно сократить 50%, т.е. 600 тысяч.

Учитывается полный убыток за 2018, и часть за 2019. Остаток неперенесенного убытка за 2019 — 70 000 рублей. Его можно учитывать в 2021-м.

Чтобы со стороны налоговиков было меньше претензий, всегда храните документы, которые подтверждают убыток.

Способ попроще. Забирайте коллекцию по налоговой оптимизации

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Способ 3. Привлекайте самозанятых

Самозанятые помогут вам сэнокомить на расходах. Вот основные преимущества:

не нужно платить отпускные, больничные;

не обязательно оборудовать рабочее место;

экономите на налогах за счет того, что не нужно делать отчисления в страховые фонды, 13% НДФЛ.

Виды работ которые могут выполнять самозанятые:

Ремонтировать автомобили, помещения, оборудование. Составлять отчеты. Создавать сайты. Писать статьи. Доставлять посылки как курьер. Привлекать новых клиентов.

Способ 4. Создавайте налоговый резерв.

Благодаря резервам вы сможете списать расходы на определенные задачи.

Основные виды резервов:

выплата вознаграждений за выслугу лет;

предстоящие расходы НИОКР;

предстоящие расходы на защиту инвалидов;

обесценение ценных бумаг;

оплата отпусков;

возможные потери по ссудам;

ремонт ОС.

Создаете резерв и за счет него списываете расходы. Когда резерва не хватает, остаток расходов уменьшает налоговую базу.