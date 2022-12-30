Каким был 2022 в Трибуне. Лучшие посты, история Китая, блогеры, которые пишут нон-стоп и тайная жизнь «Клерка»

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Александр42 – не только блогер, но и эксперт «Клерка», многие его статьи набирают большие просмотры. Этот пост собрал более 177 тысяч просмотров и более 450 комментариев.

Все успели уведомить Роскомнадзор о персданных или «забили»?

Больше 44 тысяч просмотров у статьи про переводы за границу. Санкции не давали скучать нам весь этот год и подкидывали новые и новые трудности. Хорошо, что решать их помогал вам не только «Клерк», но и сами блогеры, например РУС – его публикации были об актуальных изменениях в работе с валютой, заграничными переводами, всегда полезные и практичные.

Кстати, вот еще пара его постов:

Не любите читать или нет времени? Смотрите или слушайте ролики нашего постоянного автора Трибуны – Марата Самитова.

Александр42 отвечает на важные вопросы, которыми буквально засыпали юристов в первые же дни частичной мобилизации. «Клерк» тоже публиковал важные и нужные материалы для бухгалтеров по этой теме, вы можете найти их в рубрике «мобилизация».

Тема с банковскими картами явно была очень популярна в 2022 году. Блогер Александр V тоже поделился парой полезных лайфхаков.

Для бухгалтера урожай на изменения в законах в 2022 году стал, наверное, рекордным. Посоревноваться с ним сможет разве что 2023 год – уже через день заработает единый налоговый счет, а ФСС и ФПР сольются в новый Социальный фонд. Вадим Петров – наш постоянный блогер, старался держать своих читателей в курсе всех актуальных изменений.

Если вы думаете, что Трибуна – это только про бухгалтерию. То вам вам пример поста на совершенно другую тему – о самых востребованных профессиях. Хотите узнать, какая на первом месте – тогда скорее читайте) Vasiliy Aseev расскажет.

В Трибуне столько замечательных блогеров, что всех их перечислить мы не сможем. Напомним о тех, кто весь год регулярно наполнял свой блог статьями и полезными новостями для бухгалтеров, кадровиков, юристов и других пользователей «Клерка».

1CVDGB – блог об автоматизации бизнеса, 1С и не только.

Юзвак Максим – законопроекты, обзоры судебной практики и налоговых изменений.

Ольга Ульянова аудитор – от обзора криптовалют до методов снижения НДС – в этом блоге найдется все.

igotosochi – крутой блог об ивестициях, хотите узнать, что такое «обезьяний портфель» и как накопить на квартиру в Сочи – вам сюда.

Светлана Беляева – бухгалтер-практик, налоговый консультант, преподаватель. Подробные и изложенные простым языком инструкции для бухгалтера, самые актальные новости и полезные советы.

А еще в Трибуне ведут блоги сотрудники «Клерка» и его руководитель – Борис Мальцев (он же ToT). Почитать больше о любимом сайте и его внутренней кухне можно по тегу клерк.встречи.