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Обзоры для бухгалтера

Как изменят налоги. Обзор от Клерка/БухТуб

Поправки в Налоговый кодекс, новый ФСБУ, непонятки с переплатами и открытие ЛК юридических лиц — самые важные бухгалтерские новости недели.
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👉 В Петербурге на международном экономическом форуме глава ФНС Даниил Егоров пообещал на днях открыть ЕНС для юрлиц. Они последние в очереди, кто ждет сальдо: физлица и ИП его уже видят. 

👉 В Налоговый кодекс совсем скоро внесут три поправки по взносам. Выплаты старшим по дому будут облагаться взносами. 35 рублей за каждый день работы дистанционщика будут необлагаемыми. А еще для суточных за разъездной характер работы установят необлагаемый лимит. Это будет 700 рублей в день.

👉 ФНС уже не выдает справки о состоянии расчетов с бюджетом, но при этом будет тщательно контролировать сверки, как сообщил Даниил Егоров. Без сверок взыскивать нельзя, напомнил Егоров своим подчиненным. 

👉 Налоговики требуют от бухгалтеров объяснений по переплате НДФЛ с 2016 года. Бухгалтеры в недоумении. Ведь с 2016 прошло уже немало лет.

Как выяснилось, разницу налоговики зафиксировали до того, как был сдан годовой 6-НДФЛ. После его сдачи уплаты и начисления сошлись, но налоговики все равно ждут пояснений, почему была переплата.

👉 Минфин готовит бухгалтерам очередной сюрприз! Это новый ФСБУ «Бухгалтерская отчетность». Правда, не скоро пока планируется, что новый стандарт надо будет применять с отчетности за 2025 год.

Бухгалтерам нет покоя даже летом: чуть уйдешь в отпуск, как Минфин тут как тут со своими новыми письмами. Или ФНС требование очередное пришлет. Сколько можно?

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👉 Не вывозите первичку на дачу: спасти ее там от налоговиков не получится. А если серьезно, то случай действительно курьезный: налоговики запросили у компании 576 документов.

Требование в организации проигнорировали. Сами же нужные документы вывезли на дачу руководителя. А там их… украли. Но суд все равно стал на сторону налоговиков и намекнул, что операцию с дачей компания явно проделала специально. 

👉 Пока законопроект о новом налоге на сверхприбыль внесли в Госдуму, о нем высказался первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он уверен, что бизнес… сам попросил налог на сверхприбыль.

👉 И наконец, немного об обеденных перерывах. Роструд разобрал один из вопросов работников и сделал вывод: нельзя отказываться от обеда, чтобы уйти с работы пораньше. Потому что обед в рабочее время не включается.

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

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Комментарии

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