Как бизнесу нескучно вести блог на «Клерке», увеличивать количество подписчиков и заявок

Бизнес-блог — это, конечно, серьезное дело. Но даже о бухучете, налогах, 1С, самозанятых, управленке и многом другом можно рассказывать увлекательно и с юмором.

Все статьи из блогов компаний на «Клерке» можно посмотреть здесь.

Если вы уже хотите завести собственный бизнес-блог — напишите на нашу почту sales@klerk.ru, позвоните по телефону 8 495 215-54-02 или напишите в Telegram.

Итак, как можно привлечь внимание читатели и принести ему пользу.

Нестандартные обложки

Часто читатель сначала видит картинку, а уже потом обращает внимание на заголовок и сам текст. Обложка «цепляет» и заставляет остановиться в пролистывании ленты.

Вот, например, в блоге Мультибухгалтер использовался особый стиль обложек — в виде кадра из популярных фильмов и забавной надписью.

а здесь на картинке еще и фирменная бабочка — символ компании.

Сейчас блог изменил стиль, но индивидуальность сохранил.

А вот еще один пример смелого креатива. Уже от компании Что делать Консалт.

Неверняка мимо такой обложки читатель пройти не сможет.

Провокационные заголовки

На «Клерке» не любят кликбейт и обман читателей. Заголовок должен отражать суть статьи, но при этом он может быть забавным, даже пугать читателя и заинтриговывать.

Вот компания Чёрная бухгалтерия в 2020 году начала свой блог с поста под названием Черная работа для Чёрной бухгалтерии: «Клерк» сошел с ума или впереди планеты всей? «Клерк» представил новый блог и рассказал, что в нем будет интересного. Заинтриговало наших пользователей не только название компании, но и провокационный заголовок.

Ребята рассказывали о бизнесе откровенно и не боялись даже хейта со стороны аудитории. Нерадивый бухгалтер чуть не похоронил бизнес. Это может произойти с каждым! — этот пост собрал почти 70 комментариев и вызвал бурную реакцию. Но речь тут не о черном пиаре, а о том, чтобы рассказывать о проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели, без прикрас, даже если это не очень нравится самим бухгалтерам.

Польза + юмор

Рассказать о полезном продукте так, чтобы читатель о нем с удовольствием прочитал — целая наука. Кстати, наши редакторы этим искусством владеют, если захотите, то для вашего блога тексты писать будет редакция «Клерка».

Напишите на sales@klerk.ru или в Telegram или позвоните 8 495 215-54-02 и мы расскажем, как поможем вам в ведении блога.

Новичок на «Клерке» — компания Dbrain, ведет нестандартный блог о современных технологиях и ЭДО. Очень нескучно ребята рассказывают о своих продуктах.

Вот предлагают бухгалтеру самому создать бота-помощника и дают пошаговую инструкцию.

Посмотрите сколько лайков и сохранений в избранное набрал пост.

Круто? Безусловно. Но авторы еще и заботятся о досуге аудитории — в блоге не скучно, например, можно почитать о 5 типажах бухгалтера в кино и мультфильмах. Такие посты мотивируют пользователей «Клерка» подписываться на блог и в дальнейшем читать и другие материалы, которые в нем выходят (пользователь получает оповещения в «колокольчик» на сайте, на электронную почту, пушем — удобным ему способом).

А еще в блоге Dbrain очень необычные формы для сбора заявок и перехода на сайт.

И тут к оформлению формы ребята подошли с юмором и фантазией. Так и хочется кликнуть.

Не важно какой блог вы решите вести на «Клерке» — серьезный или не очень. Вам будет помогать целая команда профессионалов: редакторы, авторы, маркетологи, дизайнеры, программисты.

Еще раз напоминаем наши контакты:

sales@klerk.ru

8 495 215-54-02

Telegram

И советуем почитать другие материалы о продвижении на «Клерке»:

Кейс компании «Моё дело»: за 3 года мы побили рекорд посещаемости на «Клерке». Как сделать блог для бухгалтеров популярным В 2020 году компания «Моё дело» запустила блог на «Клерк.ру». Сегодня он насчитывает 36 тысяч подписчиков и набирает более 2 млн просмотров в год. Как стать любимчиком аудитории —разбираемся на примере реального кейса. www.klerk.ru