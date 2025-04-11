ТОП–7 статей в блогах: какие темы были интересны читателям «Клерка» на этой неделе

1. «Майские праздники в 2025 году: когда отдыхаем и как оплачивать отпуск в эти дни» — 12 тыс. открытий

Лидер по количеству просмотров — материал в блоге компании «Астрал» о праздничных майских выходных. Здесь все понятно: в преддверии праздников аудитория «Клерка» и читатели из поисковиков планируют свой майский отдых. А многие хотят продлить праздничные выходные и взять очередной отпуск в начале мая.

Статья в блоге «Астрала» рассказывает не только о том, как предстоит работать и отдыхать в мае 2025, но и о расчете дней отпуска и отпускных. Идеальный пример материала, основанного на горячем инфоповоде с позитивным посылом.