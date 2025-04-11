ТОП–7 статей в блогах: какие темы были интересны читателям «Клерка» на этой неделе

Спойлер: самым популярным материалам удалось успешно обыграть актуальные инфоповоды. О том, как бизнес использует инфоповоды для продвижения, мы рассказывали здесь.
1. «Майские праздники в 2025 году: когда отдыхаем и как оплачивать отпуск в эти дни» — 12 тыс. открытий
Лидер по количеству просмотров — материал в блоге компании «Астрал» о праздничных майских выходных. Здесь все понятно: в преддверии праздников аудитория «Клерка» и читатели из поисковиков планируют свой майский отдых. А многие хотят продлить праздничные выходные и взять очередной отпуск в начале мая.
Статья в блоге «Астрала» рассказывает не только о том, как предстоит работать и отдыхать в мае 2025, но и о расчете дней отпуска и отпускных. Идеальный пример материала, основанного на горячем инфоповоде с позитивным посылом.
2. «Как рассчитать отпускные в 2025 году: пошаговая инструкция для бухгалтера, примеры» — 12 тыс. открытий
И снова «отпускная» тема, но на этот раз в блоге компании Tnext. Сезон летних отпусков все ближе, а, значит, бухгалтеры все чаще будут интересоваться контентом, который посвящен расчету отпускных выплат.
Причем статья ожидаемо продолжит собирать просмотры на протяжении всего года, так как в этой публикации удачно объединились инфоповод и так называемая «долгоиграющая тема». Материалы на темы, которые остаются актуальными длительное время (а с расчетом отпускных выплат бухгалтеры сталкиваются на протяжении всего года), собирают максимальное количество просмотров.
3. «Как заполнить декларацию по НДС на упрощенке: основные правила, образец» — 6 тыс. открытий
С 2025 года компании и ИП на упрощенке становятся плательщиками НДС, а потому вопросов, связанных с подачей декларации, возникает огромное количество. Из статьи в блоге компании «Мое дело» читатели могут узнать, кто и когда сдает декларацию, какие особенности заполнения есть для упрощенцев и при применении пониженной ставки НДС, а еще познакомиться с примером ее заполнения.
Материал можно назвать иллюстрацией того, как работает полезный контент на актуальную тему: у статьи уже почти 6 тысяч открытий. И в целом у компании «Мое дело» популярный блог, которому доверяют читатели.
4. «Как подтвердить основной вид деятельности в СФР в 2025 году» — 4,1 тыс. открытий
Актуальность статьи о подтверждении основного вида деятельности объясняется просто — сделать это нужно до 15 апреля. К тому же с 1 сентября 2025 года в силу вступят новые правила ежегодного подтверждения организациями и ИП основного вида деятельности для расчета страховых взносов при наступлении несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
Читателям тема интересна уже сейчас: у статьи в блоге компании 42Clouds 4023 открытия.
5. «Как заполнить 6-НДФЛ за I квартал 2025 года: подробное руководство для бухгалтера с образцом» — 8,7 тыс. открытий
Крайний срок сдачи расчета 6-НДФЛ за I квартал — 25 апреля 2025 года, поэтому статью в блоге компании «Такском» мы можем уверенно назвать очередным примером удачного использования инфоповода. Материал уже собрал свыше 8 тысяч открытий, и в ближайшее время их количество будет расти.
Наряду с актуальной тематикой, не менее важно, что в статье читатели могут найти действительно ценную для себя информацию по всем аспектам заполнения и сдачи 6-НДФЛ.
6. «Все про фиксированные взносы ИП в 2025 году: расчет, сроки уплаты, КБК» — 2,2 тыс. открытий
Фиксированные взносы ИП — тема, ориентированная на широкую аудиторию, и компании Scloud удалось грамотно использовать ее для продвижения своего продукта. По собственному опыту можем сказать, что полезный контент, связанный с расчетом и уплатой взносов ИП, практически всегда собирает большое количество просмотров.
Материал в блоге компании Scloud — не исключение: всего за пару дней у статьи свыше 2 тысяч открытий! Причем этот инфоповод не устареет ни через неделю, ни через месяц — фиксированные взносы ИП «за себя» в 2025 год уплачиваются не позднее 28 декабря текущего года.
7. «Какие меры господдержки доступны бизнесу в Москве 2025» — 1,2 тыс. открытий
Предоставление государством мер поддержки всегда вызывает интерес у бизнес-сообщества. В своем блоге «Господдержка.рф» рассказала о грантах и субсидиях, льготных кредитах, поручительстве, банковских гарантиях и других преференциях.
В статье «Какие меры господдержки доступны бизнесу в Москве 2025» мы видим сразу три составляющих успешного материала для блога: инфоповод, польза и «долгоиграющая тема».
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