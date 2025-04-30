ТОП-10 статей в блогах: самые популярные темы апреля

2. «Как ИП заполнить декларацию по УСН за 2024 год: подробная инструкция и образец» (2 572 просмотра, 54 184 открытия)

Еще один материал на актуальную тему — статья в блоге компании «Мое дело». ИП на УСН должны были сдать декларацию за 2024 год до 25 апреля, и практически весь апрель предприниматели искали понятные инструкции с пояснениями и образцами. Секрет популярности статьи еще и в том, что она рассчитана и на новичков, и на опытных предпринимателей — каждый найдет для себя что-то полезное.