ТОП-10 статей в блогах: самые популярные темы апреля

1. «Как заполнить 6-НДФЛ за I квартал 2025 года: подробное руководство для бухгалтера с образцом» (11 197 просмотров, 89 865 открытий)
Лидер нашего апрельского обзора — материал в блоге компании «Такском». Статья о заполнении и сдаче 6-НДФЛ за I квартал 2025 года в очередной раз подтвердила хорошо известную истину: интерес к таким публикациям возникает накануне крайнего срока сдачи расчета (в этом случае 25 апреля 2025 года). И, конечно, статья имеет реальную практическую ценность, а это всегда вызывает отклик у аудитории.
2. «Как ИП заполнить декларацию по УСН за 2024 год: подробная инструкция и образец» (2 572 просмотра, 54 184 открытия)
Еще один материал на актуальную тему — статья в блоге компании «Мое дело». ИП на УСН должны были сдать декларацию за 2024 год до 25 апреля, и практически весь апрель предприниматели искали понятные инструкции с пояснениями и образцами. Секрет популярности статьи еще и в том, что она рассчитана и на новичков, и на опытных предпринимателей — каждый найдет для себя что-то полезное.
3. «Как рассчитать отпускные в 2025 году: пошаговая инструкция для бухгалтера, примеры» (1 766 просмотров, 41 133 открытия)
Сезон отпусков все ближе, а многие сотрудники решили не упускать возможность и продлить майский отдых. Компания Tnext в своем блоге рассказала, как действовать бухгалтеру при расчете отпускных выплат. Особенность публикаций на подобную тематику в том, что они собирают просмотры на протяжении нескольких месяцев, и все это время работают на продвижение компании.
4. «Майские праздники в 2025 году: когда отдыхаем и как оплачивать отпуск в эти дни» (2 739 просмотров, 32 884 открытия)
Еще один материал на отпускную тематику — в блоге компании «Астрал». Статья рассказывает не только о том, как предстоит отдыхать на майские праздники, но и о расчете дней отпуска и отпускных в этот период. Публикации, основанные на позитивных инфоповодах — проверенный способ привлечь внимание аудитории.
5. «Как заполнить декларацию по НДС на упрощенке: основные правила, образец» (1 237 просмотров, 23 526 открытий)
Очередная популярная статья в блоге компании «Мое дело» — материал, посвященный заполнению декларации по НДС на упрощенке. Так как с 2025 года плательщиками НДС стали компании и ИП на УСН, подача декларации остается одной из самых «горячих» тем на протяжении всего года. А это значит, что статья продолжит собирать просмотры и, по сути, будет работать как рекламная кампания на постоянной основе.
6. «Как подтвердить основной вид деятельности в СФР в 2025 году» (2 187 просмотров, 7 085 открытий)
И хотя с 1 сентября 2025 года в силу вступит закон, отменяющий обязанность организаций ежегодно направлять документы в СФР для подтверждения основного вида деятельности, в этом году его требовалось подтвердить по старым правилам. Сделать это нужно было до 15 апреля: данный срок объясняет популярность материала в блоге компании 42Clouds.
7. «Как заполнить и сдать расчет 6-НДФЛ за первый квартал 2025 года: пошаговая инструкция с образцом» (2 877 просмотров, 6 692 открытия)
Снова в нашем обзоре материал, посвященный заполнению и сдаче расчета 6-НДФЛ за первый квартал 2025 года, но на этот раз в блоге компании «Мое дело». Секрет успеха статьи все тот же: польза для читателей (компания пошагово разбирает, как правильно заполнить отчет, чтобы избежать ошибок, и приводит пример) и срок сдачи расчета до 25 апреля 2025 года.
8. «Как заполнить декларацию по туристическому налогу в 2025 году» (1 324 просмотра, 5 518 открытий)
Очередная популярная статья в блоге компании «Мое дело» наглядно показывает, как правильный выбор инфоповода позволяет создавать материалы, которые будут интересны читателям и в момент публикации, и на протяжении всего года. Туристический налог — налог новый: он появился в 2025 году. Поэтому вполне ожидаемо, что пользователи активно интересуются этой темой. Тем более что компания не просто рассказывает о налоге и правильном заполнении декларации, но и разбирает все на конкретном примере.
9. «Отчеты за I квартал 2025 года: что нужно сдать до 25 апреля» (1 775 просмотров, 5 391 открытие)
Апрель — насыщенный в плане подготовки и сдачи отчетности месяц. «Платформа ОФД» подготовила материал, рассказывающий, какую отчетность должны были сдать ИП и компании до 25 апреля 2025 года. Актуальность темы и близость сроков сдачи обеспечили статье популярность как среди пользователей «Клерка», так и среди аудитории поисковых систем.
10. «Налоги, страховые взносы и отчетность по сотрудникам в 2025 году: шпаргалка для бухгалтера» (1 939 просмотров, 5 361 открытие)
Идеальный пример полезного контента на «долгоиграющую» тему — материал в блоге 1С-Франчайзи «Ю-Софт». Компания подготовила подробную и понятную инструкцию, которая поможет разобраться с НДФЛ с доходов сотрудников, страховыми взносами и сдачей отчетности.
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Комментарии2
70% статей начинаются со слова Как😏Классика)
Кто же откажется от работающей фишки?)