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«Мои самозанятые»
HR

HR-тренды 2024 года, которые нельзя игнорировать

Мы уже рассказали о популярных трендах на рынке работников. В статье поговорим об обратной стороне медали — тенденциях, которые нужно учитывать кадровым специалистам.
HR-тренды 2024 года, которые нельзя игнорировать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Цифровизация

Платформы, сервисы и ИИ забирают на себя все рутинные процессы и помогают снять нагрузку с кадровых специалистов. От рекрутинга и оформления работников до любых кадровых задач в процессе сотрудничества. Это особенно важно в условиях борьбы за кадры: чем быстрее будут все эти процессы и меньше количество ошибок, тем выше шанс найти и удержать классных специалистов. Цифровые инструменты помогают как в работе с работниками, так и с внештатным персоналом.

Например, с помощью платформы «Мои самозанятые» можно обмениваться электронными документами с любым видом исполнителей (самозанятыми, ИП, физлицами без специального налогового статуса), проводить моментальные выплаты, контролировать риски штрафов и доначислений от налоговой. Также в сервисе есть удобный маркетплейс исполнителей, в котором можно найти недостающих специалистов.

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Настройка гибридного формата работы

После пандемии и работы из дома представление о рабочем сотрудничестве перевернулось.

Однако в прошлом году началось активное возвращение с удаленки. Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что две трети компаний хотят вернуть своих сотрудников в офис. 

Одновременно работодатели столкнулись с активным сопротивлением со стороны своих подчиненных. Так, согласно опросам SuperJob, 40% россиян готовы были уйти с работы, если работодатель отменит дистанционный формат работы.

Альтернативой становится гибридный формат работы. И именно на кадровых специалистов ложится обязанность разработать гибкие модели сотрудничества, которые удовлетворят потребности всех сторон. Например, предоставлять соискателям и сотрудникам несколько дней в неделю возможность работать из дома. А в офисе создавать комфортную рабочую обстановку.

Привлечение фрилансеров

Тренд работы вне штата в последние годы захватил российский рынок труда — по результатам глобального исследования компании PwC, в прошлом году Россия вышла на второе место по темпам роста фриланса в мире. Многие специалисты сами предпочитают не связывать себя трудовыми отношениями с одним заказчиком.

В условиях нехватки рук кадровым специалистам приходится считаться с этим. Некоторые компании до сих пор предпочитают не работать с внештатным персоналом, опасаясь возможных рисков. Но их можно минимизировать, если использовать специальные сервисы. Например, платформу «Мои самозанятые». Сервис помогает бизнесу сократить на 30% расходы, связанные с привлечением внештатного персонала. 

В сервисе есть все, что нужно для удобной и безопасной работы с массовым внештатным персоналом:

  • ЭДО (дистанционное подписание договоров и актов, сбор чеков с самозанятых за минуту);

  • автоматическая проверка статуса плательщика НПД;

  • моментальные массовые выплаты;

  • контроль рисков штрафов и доначислений от ФНС;

  • поддержка 24/7.

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Человекоцентричность

Сотрудникам и исполнителям теперь мало хорошей зарплаты и карьерных возможностей. Наиболее важным становятся смыслы, цели компании и эмоциональная связь с ней. Работники хотят чувствовать себя частью чего-то большого и важного. Надо уметь донести до них глобальную миссию бизнеса, его ценности, а также уметь воспринимать обратную связь от них, в том числе критику. В противном случае интерес к работе может угаснуть.

Это касается не только сотрудников компании, но и внештатных исполнителей. О том, как удержать и замотивировать внештатных исполнителей мы рассказывали в нашей статье.

Вывод

Перемены иногда выглядят пугающими, но если адаптироваться к ним, работа станет проще и комфортнее. Например, цифровизация избавляет от рутины, а человекоцентричность качественно помогает замотивировать сотрудников и увеличить эффективность. А если слышать обратную связь от своих сотрудников, то можно и качественно улучшить бизнес. Поэтому, перемен не стоит бояться. Нужно быть особенно гибким и уметь подстраиваться под текущую ситуацию. Самые адаптивные в итоге получают лучших специалистов на рынке, масштабируются и эволюционируют. 

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