Самозанятость в 2026 году: ключевые изменения и тренды

Эксперимент по введению режима НПД продолжает успешную работу, а с 2026 года самозанятые получили новые возможности — оплачиваемые больничные, о которых мы рассказывали раньше. Глядя на все эти факты, можно ожидать, что после завершения эксперимента в 2028 году режим НПД станет постоянной частью системы занятости.
Но что же нас ждет в 2026 году? Давайте разберемся в трендах, которые будут актуальны для самозанятых и тех, кто с ними работает.
1. Самозанятость как форма полноценной занятости
По данным последних исследований, почти половина россиян ищет или уже имеет подработку. Экономический кризис заставляет многих диверсифицировать риски и искать дополнительные источники дохода. Несмотря на традиционное восприятие самозанятости как временного способа заработка, все больше людей рассматривают ее как полноценную занятость, но не с одним работодателем, а с несколькими постоянными или широким пулом регулярных клиентов. Это особенно актуально в условиях нестабильного рынка труда, когда потеря основного источника дохода может стать катастрофой.
Самозанятость помогает компаниям оперативно закрывать кадровые дыры и бороться с проблемой кадрового голода, а работникам — минимизировать зависимость от одного источника дохода. С учетом экономической нестабильности, многие эксперты считают этот тренд долгосрочным.
5 эффективных способов борьбы с кадровым голодом
Забирайте бесплатный гайд от компании WinWork
Заполните форму, вышлем памятку вам на e-mail:
С введением программы по добровольному страхованию самозанятых в 2026 году, плательщики НПД теперь могут рассчитывать на больничные и другие социальные выплаты. Это значительный шаг вперед, так как самозанятые до сих пор оставались намного менее социально защищенными, чем работники по трудовому договору. Вступление в программу уже доступно и, по данным СФР, самозанятые активно подают заявления.
Государство работает над тем, чтобы расширить социальные гарантии и другие возможности. для самозанятых. Вероятнее всего ,и в 2026 году эти меры продолжат развиваться. Больничные, пенсии и другие выплаты стали важной частью правовой защиты самозанятых. В будущем можно ожидать еще больше шагов в сторону создания равных условий для всех участников рынка труда.
3. Платформы и банки как альтернатива Моему налогу
Поскольку самозанятость из ситуативной подработки превращается в основной источник дохода, возможностей и функционала от ФНС уже не всегда хватает. Если на старте эксперимента самозанятые пользовались преимущественно сервисом «Мой налог», то теперь все больше исполнителей и заказчиков переходят на специализированные платформы и банковские приложения, которые предоставляют гораздо более широкий функционал.
Например, платформа WinWork позволяет не только формировать чеки, но и полностью вести электронный документооборот, получать оплату, подписывать акты и договоры, а бизнесу помогает контролировать риски. Это упрощает взаимодействие для заказчиков и исполнителей, избавляя их от лишних задержек и бюрократических сложностей. Также есть интеграция сервиса по API в любую бизнес-систему заказчика, в том числе в 1С. То есть не нужно даже привыкать к новому интерфейсу — весь функционал доступен в привычном виде. Кроме того, скоро будет доступна возможность трансграничных переводов, что значительно упростит работу с самозанятыми, находящимися за рубежом. С такими инструментами можно говорить о значительно более высоком уровне автоматизации и безопасности для всех участников процесса.
4. Увеличение числа самозанятых
В 2025 году число самозанятых в России увеличилось до рекордных 15 млн. Эксперты ожидают, что эта тенденция сохранится и в 2026 году благодаря стабильной системе налога на профессиональный доход и новым социальным гарантиям. Через 12 месяцев количество зарегистрированных плательщиков НПД может вырасти еще на 10%. Если раньше самозанятость считали временной мерой, то теперь она стала устойчивым и популярным форматом работы — и чем дальше, тем более это становится заметно.
5. Направления бизнеса, использующие самозанятых
Как показывают исследования, наиболее активно самозанятыми пользуются бизнесы в сфере IT, маркетинга, бухгалтерии и продаж. Эти отрасли остаются лидерами в привлечении внештатных специалистов. Это объясняется высоким спросом на узкоспециализированных специалистов, а также популярностью именно в этих отраслях удаленной работы и возможностью оптимизации затрат. Работая с самозанятыми, компании могут быстро адаптироваться к меняющимся условиям рынка, снижая риски и повышая свою конкурентоспособность.
Самозанятость продолжает оставаться важной частью рынка труда в России. В 2026 году мы видим явные признаки укрепления этой формы занятости, что подтверждается увеличением числа самозанятых и развитием социального обеспечения для этой категории граждан. Бизнесу необходимо научиться работать с самозанятыми правильно и эффективно, чтобы минимизировать риски и извлечь максимальную выгоду из сотрудничества с ними. В этом вам поможет платформа WinWork, которая предоставляет полный спектр услуг для легальной работы с самозанятыми, включая автоматизацию документооборота и контроль рисков. Записывайтесь на демонстрацию и узнайте, как оптимизировать работу с самозанятыми в вашем бизнесе.
Преимущества WinWork для работы с самозанятыми
WinWork предлагает бизнесу преимущества при работе с самозанятыми. Платформа автоматизирует процессы оформления договоров, выплат и отчетности, обеспечивая прозрачность и соответствие законодательству. Вы можете легко управлять документацией и финансами, ускоряя процессы без рисков для бизнеса.
Что важно:
Удобство работы с международными фрилансерами — возможность быстро и безопасно переводить деньги, в том числе и за рубеж.
Автоматизация документов — генерация актов, договоров и чеков без участия бухгалтера.
Полная легальность — соблюдение всех налоговых и правовых требований, что минимизирует риски для бизнеса.
WinWork помогает улучшить взаимодействие с самозанятыми, обеспечивая полную безопасность и упрощение всех процессов.
Реклама: АО «Корса», ИНН 7017477919, erid: 2W5zFK8sY64
Начать дискуссию