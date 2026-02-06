Самозанятость в 2026 году: ключевые изменения и тренды

Эксперимент по введению режима НПД продолжает успешную работу, а с 2026 года самозанятые получили новые возможности — оплачиваемые больничные, о которых мы рассказывали раньше. Глядя на все эти факты, можно ожидать, что после завершения эксперимента в 2028 году режим НПД станет постоянной частью системы занятости.

Но что же нас ждет в 2026 году? Давайте разберемся в трендах, которые будут актуальны для самозанятых и тех, кто с ними работает.