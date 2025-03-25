Годовая отчетность ООО за 2024 год: что сдать в марте–апреле

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год
Бухгалтерскую отчетность за 2024 год сдавайте в срок до 31 марта 2025 года включительно.
ИФНС по месту нахождения компании принимает бухотчетность исключительно в электронном виде (ст. 18 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
Нарушение срока сдачи грозит штрафом от налоговиков (ст. 19.7 КоАП):
Если отчетность размещается в государственном информационном ресурсе бухотчетности (ГИР БО) — от 3 000 до 5 000 руб., для малых и микропредприятий — от 1500 до 2500 руб.
Если отчетность не размещается в ГИР БО — за каждый непредставленный документ — штраф — 200 руб.
Ответственных должностных лиц ООО оштрафуют на сумму от 300 до 500 руб.
Обратите внимание: за 2024 год в последний раз нужно отчитываться по формам и форматам из приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н в ред. от 19.04.2019 (форма по КНД 0710099), несмотря на то что он отменен. Для 2025 года применяйте новые формы, приведенные в ФСБУ 4/2023.
Напомним, что в состав годовой бухотчетности входит:
бухгалтерский баланс;
отчет о финансовых результатах (ОФР);
пояснения к балансу и ОФР;
отчет об изменениях капитала;
отчет о движении денежных средств.
Если имеете право на упрощенный учет и отчетность, подавайте только (приложение № 5 к приказу Минфина № 66н):
бухгалтерский баланс;
отчет о финансовых результатах;
отчет о целевом использовании средств (если в 2024 году было целевое финансирование).
Если ваша компания обязана подавать в ИФНС итоговую часть аудиторского заключения, сдайте его вместе с бухгалтерской отчетностью или в течение 10 дней после даты подписания заключения, но не позже 31 декабря 2025 года (п. 45 ПБУ 4/99, ст. 5 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ, ст. 13, 18 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
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Наличие ошибок проверяют специальные программы госорганов.
Есть возможность переписки с госорганами (ФНС, СФР) для уточнения информации или передачи документов, для которых отсутствует электронный формат.
С помощью сервиса можно отправлять запросы в налоговую на сверку с бюджетом, для проверки наличия недоимок или переплат, пени и штрафов.
Декларация по налогу на прибыль за 2024 год
Тем из компаний, кто применяет ОСНО, независимо от периодичности представления декларации по прибыли (ежеквартально или ежемесячно), за 2024 год отчитаться нужно не позднее 25 марта 2025 года.
Декларацию за 2024 год подавайте по форме из приказа ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475. Для периодов, начиная с I квартала 2025 года, применяйте новую форму (приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830).
Сдавайте декларацию в электронном виде, если прошлогодняя среднесписочная численность сотрудников превышала 100 человек. При меньшей численности можете выбрать форму сдачи — электронно или на бумажном носителе (п. 3 ст. 80 НК).
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Декларация ООО на УСН за 2024 год
Компании, применяющие упрощенку, отчитываются по единому налогу при УСН один раз в год.
Срок сдачи декларации по УСН единый для тех, кто применяет объект «доходы» и для тех, чей налоговый объект «доходы минус расходы». Организации должны подать декларацию по упрощенке за 2024 год не позднее 25 марта 2025 года.
Декларацию за 2024 год заполняйте по новой форме, утвержденной приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813.
Если в прошлом году у вас трудилось в среднем более 100 человек, сдавайте декларацию по УСН в электронном формате. При меньшей численности разрешено отчитываться на бумаге или электронно (п. 3 ст.80 НК).
Декларация по ЕСХН за 2024 год
ООО–плательщики единого сельхозналога — подают декларацию по ЕСХН за 2024 год в общие сроки — не позже 25 марта 2025 года.
Форма декларации по ЕСХН не менялась: она приведена в приказе ФНС от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384.
Соблюдайте электронный формат декларации по ЕСХН, если среднесписочная численность составляла в прошлом году более 100 человек (п. 3 ст. 80 НК).
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Обратите внимание: Если не сдадите любую из перечисленных деклараций вовремя, вашу компанию ожидает штраф от 5% до 30% от суммы налога, не уплаченного по декларации, за каждый полный и неполный просроченный месяц, но не менее 1 000 руб. (ст.119 НК).
Если подадите на бумаге декларацию, которая должна подаваться электронно, штраф составит 200 руб. (ст. 119.1 НК).
Подтверждение основного вида деятельности ООО за 2024 год
Чтобы СФР смог установить тариф по взносам на «травматизм» на 2025 год, ваша компания должна подтвердить свой основной вид деятельности. Это деятельность, по которой в 2024 году получена самая большая выручка.
В СФР нужно направить заявление и справку-подтверждение по форме из приказа Минздравсоцразвития от 31.01.2006 № 55 (ред. от 27.12.2022).
Сделать это нужно не позже 15 апреля 2025 года.
Пока из СФР не поступит ответное уведомление об установленном тарифе, взносы на «травматизм» начисляйте по прошлогоднему тарифу.
Если не направите подтверждение, Соцфонд установит вашему ООО тариф по виду деятельности (коду ОКВЭД, указанному в ЕГРЮЛ), для которого предусмотрен самый высокий класс профессионального риска.
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Удобный и надежный сервис для сдачи отчетности в госорганы
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