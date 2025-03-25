Годовая отчетность ООО за 2024 год: что сдать в марте–апреле

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год

Декларация по налогу на прибыль за 2024 год

Тем из компаний, кто применяет ОСНО, независимо от периодичности представления декларации по прибыли (ежеквартально или ежемесячно), за 2024 год отчитаться нужно не позднее 25 марта 2025 года. Декларацию за 2024 год подавайте по форме из приказа ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475. Для периодов, начиная с I квартала 2025 года, применяйте новую форму (приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830). Сдавайте декларацию в электронном виде, если прошлогодняя среднесписочная численность сотрудников превышала 100 человек. При меньшей численности можете выбрать форму сдачи — электронно или на бумажном носителе (п. 3 ст. 80 НК). Платформа Госотчет Удобный и надежный сервис для сдачи отчетности в госорганы Подключить

Декларация ООО на УСН за 2024 год

Компании, применяющие упрощенку, отчитываются по единому налогу при УСН один раз в год. Срок сдачи декларации по УСН единый для тех, кто применяет объект «доходы» и для тех, чей налоговый объект «доходы минус расходы». Организации должны подать декларацию по упрощенке за 2024 год не позднее 25 марта 2025 года. Декларацию за 2024 год заполняйте по новой форме, утвержденной приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813. Если в прошлом году у вас трудилось в среднем более 100 человек, сдавайте декларацию по УСН в электронном формате. При меньшей численности разрешено отчитываться на бумаге или электронно (п. 3 ст.80 НК).

Декларация по ЕСХН за 2024 год

ООО–плательщики единого сельхозналога — подают декларацию по ЕСХН за 2024 год в общие сроки — не позже 25 марта 2025 года. Форма декларации по ЕСХН не менялась: она приведена в приказе ФНС от 28.07.2014 № ММВ-7-3/384. Соблюдайте электронный формат декларации по ЕСХН, если среднесписочная численность составляла в прошлом году более 100 человек (п. 3 ст. 80 НК). Сервис «Платформа Госотчет» подходит для заполнения и отправки в госорганы электронной отчетности компаний на любой системе налогообложения. Сервис может работать с сертификатами всех аккредитованных удостоверяющих центров и позволяет подключить любое число пользователей. Подключить сервис Обратите внимание: Если не сдадите любую из перечисленных деклараций вовремя, вашу компанию ожидает штраф от 5% до 30% от суммы налога, не уплаченного по декларации, за каждый полный и неполный просроченный месяц, но не менее 1 000 руб. (ст.119 НК). Если подадите на бумаге декларацию, которая должна подаваться электронно, штраф составит 200 руб. (ст. 119.1 НК).

Подтверждение основного вида деятельности ООО за 2024 год