Отчетность
Отчетность за 9 месяцев 2025 года: что сдают организации и ИП

Отчетность за 9 месяцев 2025 года: что сдают организации и ИП

Наступает октябрь — для бухгалтеров это время сдачи очередной отчетности. Напоминаем, по каким формам и в какие сроки должны отчитаться в СФР и ИФНС компании и ИП за 9 месяцев 2025 года. 

Что сдавать в налоговую за 9 месяцев 2025 года

Объем налоговой отчетности, которую организации и предприниматели должны сдать за 9 месяцев 2025 года, зависит от применяемого ими налогового режима и наличия соответствующих налоговых объектов:

  • компании на ОСНО должны сдать декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев;

  • ИП и компании, применяющие ОСНО, УСН и ЕСХН, должны предоставить декларацию по НДС за III квартал, если нет освобождения от уплаты налога.

Следующую отчетность подают ИП и компании на любом налоговом режиме:

  • декларацию по косвенным налогам за июль, август, сентябрь сдают импортеры из стран ЕАЭС;

  • декларация по туристическому налогу за III квартал обязательна для владельцев гостиниц и иных мест, предоставляемых для временного проживания;

  • декларация по налогу на добычу полезных ископаемых за июль, август, сентябрь — сдается пользователями недр;

  • декларацию по водному налогу за 9 месяцев подают лицензированные пользователи водных объектов;

  • отчет о товарах, подлежащих прослеживаемости, за III квартал нужно сдать, если в течение квартала имели место операции с такими товарами.

Не нужно отчитываться за 9 месяцев 2025 года:

  • по упрощенной системе налогообложения и единому сельхозналогу — декларации по УСН и ЕСХН подаются только по итогам года;

  • по патенту (ПСН), автоупрощенке (АУСН) и самозанятости (НПД) — отчетность по этим спецрежимам вообще не предусмотрена.

Все ИП и компании, которые выплачивают доходы физлицам, удерживают из них НДФЛ и начисляют страховые взносы, обязаны подать в налоговую инспекцию за 9 месяцев 2025 года:

  • Расчет 6-НДФЛ — если с начала года была хоть одна выплата физлицу. Если выплат вообще не было, можно не отчитываться, но желательно направить в налоговую письмо с пояснением, что 6-НДФЛ не представлен в связи с отсутствием выплат физлицам.

  • Расчет по страховым взносам (РСВ) сдают всегда — даже при полном отсутствии выплат и начислений физлицам. 

Еще один отчет работодателей — персонифицированные сведения о физлицах. В III квартале его нужно было обязательно подать за июль и август, а вот за сентябрь можно не отчитываться, потому что идентичные сведения указываются в разделе 3 Расчета по страховым взносам за 9 месяцев (письмо ФНС № БС-4-11/2593@ от 06.03.2023).

Формат сдачи налоговой отчетности

Помните, что некоторые отчетные формы можно сдавать только в электронном формате по ТКС:

За нарушение электронной формы, когда она обязательна, предусмотрен штраф — 200 руб. за каждый документ, поданный на бумаге (ст. 119.1 НК).

Таблица сроков сдачи налоговой отчетности за 9 месяцев 2025 года

Для всех отчетов действует правило: если последний день срока сдачи совпадает с нерабочим праздником или выходным, его переносят на ближайший рабочий день, следующий за ним (п. 7 ст. 6.1 НК).

При нарушении сроков сдачи последуют штрафы (ст. 119, 126 НК):

  • 5%–30% от суммы неуплаты за каждый просроченный месяц (полный и неполный), но не менее 1 000 рублей — если не сдана вовремя налоговая декларация или Расчет по страховым взносам;

  • 1 000 рублей за каждый месяц просрочки — если своевременно не подали расчет 6-НДФЛ.

Какие формы должны сдать в налоговую ИП и компании за 9 месяцев 2025 года (сроки указаны с учетом переносов):

Вид налоговой отчетности

Отчетный период, срок сдачи в ИФНС

Кто должен сдавать

Чем утверждена отчетная форма

Декларация по НДС 

 

за III квартал 2025 — 27.10.2025

ИП и компании на ОСНО, УСН, ЕСХН, не имеющие освобождения от НДС;

ИП и компании — налоговые агенты по НДС;

ИП и компании, которые не платят НДС или освобождены от него, но выставлявшие счета-фактуры с выделенным НДС

Приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур

 

за III квартал 2025 — 20.10.2025

ИП и компании, освобожденные от уплаты НДС, которые выставляли счета-фактуры как агенты, посредники, комиссионеры или застройщики 

Постановление Правительства от 26.12.2011 № 1137 (ред. от 02.04.2021)

Декларация по налогу на прибыль 

 

 

  • за январь–июль 2025 — 25.08.2025;

  • за январь–август 2025 — 25.09.2025;

  • за январь–сентябрь 2025 — 27.10.2025

Компании на ОСНО, которые ежемесячно платят авансы по налогу из фактической прибыли

Приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@

за 9 месяцев 2025 — 27.10.2025

Компании на ОСНО, которые платят авансы по налогу ежеквартально и ежемесячно

Декларация по косвенным налогам

  • за июль 2025 — 20.08.2025;

  • за август 2025 — 22.09.2025;

  • за сентябрь 2025 — 20.10.2025

ИП и компании - импортеры из ЕАЭС (отчитываются по окончании месяца, в котором товар приняли к учету, или в котором предусмотрен лизинговый платеж)

Приказ ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765@ (ред. от 12.04.2023)

Декларация по водному налогу 

за 9 месяцев 2025 — 27.10.2025

ИП и компании —пользователи водных объектов, имеющие соответствующую лицензию

Приказ ФНС от 09.11.2015 № ММВ-7-3/497@

Декларация по НДПИ (налогу на добычу полезных ископаемых)

 

  • за июль 2025 — 25.08.2025;

  • за август 2025 — 25.09.2025;

  • за сентябрь 2025 — 27.10.2025;

ИП и компании — пользователи недр

Приказ ФНС от 03.09.2024 № ЕД-7-3/696@

Декларация по налогу на игорный бизнес

  • за июль 2025 — 25.08.2025;

  • за август 2025 — 25.09.2025;

  • за сентябрь 2025 — 27.10.2025

Компании, деятельность которых связана с игорным бизнесом

Приказ ФНС от 05.07.2021 № ЕД-7-3/634@

Декларация по акцизам

  • за июль 2025 — 25.08.2025;

  • за август 2025 — 25.09.2025;

  • за сентябрь 2025 — 27.10.2025

ИП и компании — плательщики акцизов 

Алкоголь, виноград, сахаросодержащие напитки – приказ ФНС от 19.04.2023 № ЕД-7-3/262@.

Нефть – приказ ФНС от 31.05.2021 № ЕД-7-3/525@.

Табак, никотиновые смеси – приказ ФНС от 15.02.2018 № ММВ-7-3/95@.

Авто, бензин – приказ ФНС от 31.01.2025 № ЕД-7-3/65@.

Декларация по туристическому налогу

за III квартал 2025 — 27.10.2025

ИП и компании - плательщики налога

Приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@

Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости

за III квартал 2025 — 27.10.2025

ИП и компании, у которых в III квартале были операции с прослеживаемыми товарами

Приказ ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@

Расчет по страховым взносам

 

за 9 месяцев 2025 — 27.10.2025

ИП и организации - страхователи

Приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ (ред. от 13.09.2024)

Расчет 6-НДФЛ 

за 9 месяцев 2025 — 27.10.2025

ИП и компании - налоговые агенты по НДФЛ

Приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ (ред. от 09.01.2024)

Персонифицированные сведения о физлицах

  • за июль 2025 — 25.08.2025;

  • за август 2025 — 25.09.2025;

  • за сентябрь 2025 — 27.10.2025*

*за последний месяц квартала сведения можно не подавать, если подаете за 9 месяцев Расчет по страховым взносам с заполненным разделом 3

ИП и компании - страхователи

Приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ (ред. от 13.09.2024)

Что сдавать в СФР за 9 месяцев 2025 года

Работодатели обязаны подавать в СФР сведения, входящие в состав единой формы ЕФС-1 (утверждена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281).

Если применяете спецрежим АУСН, в Соцфонд из формы ЕФС-1 сдавайте только подраздел 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности».

Формат отчетности в СФР

Если численность застрахованных лиц, включая штатных сотрудников и исполнителей по договорам ГПХ, с начала года составила более 10 человек, отчитывайтесь только в электронном формате.

Если вместо обязательной электронной формы используете бумажную, СФР применит штраф — 1 000 рублей (п. 2 ст. 8, ст. 17 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996).

Таблица сроков сдачи отчетности в СФР за 9 месяцев 2025 года

Когда последний день срока представления отчетности в СФР приходится на нерабочий праздник или выходной, он переносится на ближайший следующий за ним рабочий день (письмо СФР от 25.01.2023 № 19-02/463л).

При нарушении сроков сдачи отчетов в Соцфонд, штрафы составят:

  • 5%–30% от суммы взносов на «травматизм» за последний квартал, но не меньше 1 000 рублей — за просроченный раздел 2 формы ЕФС-1;

  • 500 рублей по каждому застрахованному лицу и на 300–500 рублей оштрафуют должностных лиц — если не сданы вовремя другие разделы формы ЕФС-1.

Какие сведения должны подать в СФР ИП и компании за 9 месяцев 2025 года (сроки указаны с учетом переносов):

Раздел формы ЕФС-1

Кадровое событие, отчетный период

Сроки сдачи в СФР

Кто отчитывается

Сведения о трудовой (иной) деятельности (подраздел 1.1)

Прием или увольнение сотрудника по трудовому договору.

Приостановление или возобновление трудового договора с работником.

Заключение или прекращение договора ГПХ с физлицом

Не позднее следующего рабочего дня

Работодатели – ИП и компании, у которых были кадровые изменения в соответствующем месяце

Остальные кадровые события

  • за июль 2025 — 25.08.2025;

  • за август 2025 — 25.09.2025;

  • за сентябрь 2025 — 27.10.2025

Сведения о страховом стаже с типом сведений «Назначение пенсии», «Назначение выплат по ОСС» (подраздел 1.2);

Основание для отражения данных о периодах работы в условиях, дающих право на досрочную пенсию (подраздел 2)

Если есть соответствующее обращение от работника или запрос от СФР

В течение 3-х календарных дней с даты поступления обращения работника или запроса СФР

Работодатели – ИП и компании

Сведения по дополнительным пенсионным страховым взносам (подраздел 3)

9 месяцев 2025

27.10.2025

Работодатели – ИП и компании, которые перечисляли дополнительные взносы на обязательное пенсионное страхование

Сведения о взносах на «травматизм» (раздел 2)

9 месяцев 2025

27.10.2025

Работодатели – ИП и компании, которые платят страховые взносы на «травматизм»

