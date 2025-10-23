Отчетность за 9 месяцев 2025 года: что сдают организации и ИП

- СкачатьКакие сведения должны подать в СФР ИП и компании за 9 месяцев 2025 года (сроки указаны с учетом переносов).pdf2 загрузки
Что сдавать в налоговую за 9 месяцев 2025 года
Объем налоговой отчетности, которую организации и предприниматели должны сдать за 9 месяцев 2025 года, зависит от применяемого ими налогового режима и наличия соответствующих налоговых объектов:
компании на ОСНО должны сдать декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев;
ИП и компании, применяющие ОСНО, УСН и ЕСХН, должны предоставить декларацию по НДС за III квартал, если нет освобождения от уплаты налога.
Следующую отчетность подают ИП и компании на любом налоговом режиме:
декларацию по косвенным налогам за июль, август, сентябрь сдают импортеры из стран ЕАЭС;
декларация по туристическому налогу за III квартал обязательна для владельцев гостиниц и иных мест, предоставляемых для временного проживания;
декларация по налогу на добычу полезных ископаемых за июль, август, сентябрь — сдается пользователями недр;
декларацию по водному налогу за 9 месяцев подают лицензированные пользователи водных объектов;
отчет о товарах, подлежащих прослеживаемости, за III квартал нужно сдать, если в течение квартала имели место операции с такими товарами.
Не нужно отчитываться за 9 месяцев 2025 года:
по упрощенной системе налогообложения и единому сельхозналогу — декларации по УСН и ЕСХН подаются только по итогам года;
по патенту (ПСН), автоупрощенке (АУСН) и самозанятости (НПД) — отчетность по этим спецрежимам вообще не предусмотрена.
Все ИП и компании, которые выплачивают доходы физлицам, удерживают из них НДФЛ и начисляют страховые взносы, обязаны подать в налоговую инспекцию за 9 месяцев 2025 года:
Расчет 6-НДФЛ — если с начала года была хоть одна выплата физлицу. Если выплат вообще не было, можно не отчитываться, но желательно направить в налоговую письмо с пояснением, что 6-НДФЛ не представлен в связи с отсутствием выплат физлицам.
Расчет по страховым взносам (РСВ) сдают всегда — даже при полном отсутствии выплат и начислений физлицам.
Еще один отчет работодателей — персонифицированные сведения о физлицах. В III квартале его нужно было обязательно подать за июль и август, а вот за сентябрь можно не отчитываться, потому что идентичные сведения указываются в разделе 3 Расчета по страховым взносам за 9 месяцев (письмо ФНС № БС-4-11/2593@ от 06.03.2023).
Формат сдачи налоговой отчетности
Помните, что некоторые отчетные формы можно сдавать только в электронном формате по ТКС:
Декларация по НДС (п. 5 ст. 174 НК). На бумажном бланке могут отчитываться лишь налоговые агенты, не являющиеся плательщиками НДС или освобожденные от него.
Любые другие налоговые декларации, если в прошлом году среднесписочная численность была более 100 человек (п. 3 ст. 80 НК).
Расчет по страховым взносам и 6-НДФЛ — если выплачивали доходы более чем 10 физлицам (п. 2 ст. 230, п. 10 ст. 431 НК).
Персонифицированные сведения о физлицах, если в отчет включено более 10 застрахованных лиц (п. 2 ст. 230 НК).
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости (письмо ФНС от 29.09.2021 № ЕА-4-15/13792).
За нарушение электронной формы, когда она обязательна, предусмотрен штраф — 200 руб. за каждый документ, поданный на бумаге (ст. 119.1 НК).
Таблица сроков сдачи налоговой отчетности за 9 месяцев 2025 года
Для всех отчетов действует правило: если последний день срока сдачи совпадает с нерабочим праздником или выходным, его переносят на ближайший рабочий день, следующий за ним (п. 7 ст. 6.1 НК).
При нарушении сроков сдачи последуют штрафы (ст. 119, 126 НК):
5%–30% от суммы неуплаты за каждый просроченный месяц (полный и неполный), но не менее 1 000 рублей — если не сдана вовремя налоговая декларация или Расчет по страховым взносам;
1 000 рублей за каждый месяц просрочки — если своевременно не подали расчет 6-НДФЛ.
Какие формы должны сдать в налоговую ИП и компании за 9 месяцев 2025 года (сроки указаны с учетом переносов):
Вид налоговой отчетности
Отчетный период, срок сдачи в ИФНС
Кто должен сдавать
Чем утверждена отчетная форма
Декларация по НДС
за III квартал 2025 — 27.10.2025
ИП и компании на ОСНО, УСН, ЕСХН, не имеющие освобождения от НДС;
ИП и компании — налоговые агенты по НДС;
ИП и компании, которые не платят НДС или освобождены от него, но выставлявшие счета-фактуры с выделенным НДС
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
за III квартал 2025 — 20.10.2025
ИП и компании, освобожденные от уплаты НДС, которые выставляли счета-фактуры как агенты, посредники, комиссионеры или застройщики
Постановление Правительства от 26.12.2011 № 1137 (ред. от 02.04.2021)
Декларация по налогу на прибыль
Компании на ОСНО, которые ежемесячно платят авансы по налогу из фактической прибыли
за 9 месяцев 2025 — 27.10.2025
Компании на ОСНО, которые платят авансы по налогу ежеквартально и ежемесячно
Декларация по косвенным налогам
ИП и компании - импортеры из ЕАЭС (отчитываются по окончании месяца, в котором товар приняли к учету, или в котором предусмотрен лизинговый платеж)
Декларация по водному налогу
за 9 месяцев 2025 — 27.10.2025
ИП и компании —пользователи водных объектов, имеющие соответствующую лицензию
Декларация по НДПИ (налогу на добычу полезных ископаемых)
ИП и компании — пользователи недр
Декларация по налогу на игорный бизнес
Компании, деятельность которых связана с игорным бизнесом
Декларация по акцизам
ИП и компании — плательщики акцизов
Алкоголь, виноград, сахаросодержащие напитки – приказ ФНС от 19.04.2023 № ЕД-7-3/262@.
Нефть – приказ ФНС от 31.05.2021 № ЕД-7-3/525@.
Табак, никотиновые смеси – приказ ФНС от 15.02.2018 № ММВ-7-3/95@.
Авто, бензин – приказ ФНС от 31.01.2025 № ЕД-7-3/65@.
Декларация по туристическому налогу
за III квартал 2025 — 27.10.2025
ИП и компании - плательщики налога
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости
за III квартал 2025 — 27.10.2025
ИП и компании, у которых в III квартале были операции с прослеживаемыми товарами
за 9 месяцев 2025 — 27.10.2025
ИП и организации - страхователи
Приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ (ред. от 13.09.2024)
за 9 месяцев 2025 — 27.10.2025
ИП и компании - налоговые агенты по НДФЛ
Приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ (ред. от 09.01.2024)
*за последний месяц квартала сведения можно не подавать, если подаете за 9 месяцев Расчет по страховым взносам с заполненным разделом 3
ИП и компании - страхователи
Приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ (ред. от 13.09.2024)
Что сдавать в СФР за 9 месяцев 2025 года
Работодатели обязаны подавать в СФР сведения, входящие в состав единой формы ЕФС-1 (утверждена приказом СФР от 17.11.2023 № 2281).
Если применяете спецрежим АУСН, в Соцфонд из формы ЕФС-1 сдавайте только подраздел 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности».
Формат отчетности в СФР
Если численность застрахованных лиц, включая штатных сотрудников и исполнителей по договорам ГПХ, с начала года составила более 10 человек, отчитывайтесь только в электронном формате.
Если вместо обязательной электронной формы используете бумажную, СФР применит штраф — 1 000 рублей (п. 2 ст. 8, ст. 17 закона № 27-ФЗ от 01.04.1996).
Таблица сроков сдачи отчетности в СФР за 9 месяцев 2025 года
Когда последний день срока представления отчетности в СФР приходится на нерабочий праздник или выходной, он переносится на ближайший следующий за ним рабочий день (письмо СФР от 25.01.2023 № 19-02/463л).
При нарушении сроков сдачи отчетов в Соцфонд, штрафы составят:
5%–30% от суммы взносов на «травматизм» за последний квартал, но не меньше 1 000 рублей — за просроченный раздел 2 формы ЕФС-1;
500 рублей по каждому застрахованному лицу и на 300–500 рублей оштрафуют должностных лиц — если не сданы вовремя другие разделы формы ЕФС-1.
Какие сведения должны подать в СФР ИП и компании за 9 месяцев 2025 года (сроки указаны с учетом переносов):
Раздел формы ЕФС-1
Кадровое событие, отчетный период
Сроки сдачи в СФР
Кто отчитывается
Сведения о трудовой (иной) деятельности (подраздел 1.1)
Прием или увольнение сотрудника по трудовому договору.
Приостановление или возобновление трудового договора с работником.
Заключение или прекращение договора ГПХ с физлицом
Не позднее следующего рабочего дня
Работодатели – ИП и компании, у которых были кадровые изменения в соответствующем месяце
Остальные кадровые события
Сведения о страховом стаже с типом сведений «Назначение пенсии», «Назначение выплат по ОСС» (подраздел 1.2);
Основание для отражения данных о периодах работы в условиях, дающих право на досрочную пенсию (подраздел 2)
Если есть соответствующее обращение от работника или запрос от СФР
В течение 3-х календарных дней с даты поступления обращения работника или запроса СФР
Работодатели – ИП и компании
Сведения по дополнительным пенсионным страховым взносам (подраздел 3)
9 месяцев 2025
27.10.2025
Работодатели – ИП и компании, которые перечисляли дополнительные взносы на обязательное пенсионное страхование
Сведения о взносах на «травматизм» (раздел 2)
9 месяцев 2025
27.10.2025
Работодатели – ИП и компании, которые платят страховые взносы на «травматизм»
