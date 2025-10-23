Отчетность за 9 месяцев 2025 года: что сдают организации и ИП

Что сдавать в налоговую за 9 месяцев 2025 года

Объем налоговой отчетности, которую организации и предприниматели должны сдать за 9 месяцев 2025 года, зависит от применяемого ими налогового режима и наличия соответствующих налоговых объектов:

компании на ОСНО должны сдать декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев;

ИП и компании, применяющие ОСНО, УСН и ЕСХН, должны предоставить декларацию по НДС за III квартал, если нет освобождения от уплаты налога.

Следующую отчетность подают ИП и компании на любом налоговом режиме:

декларацию по косвенным налогам за июль, август, сентябрь сдают импортеры из стран ЕАЭС;

декларация по туристическому налогу за III квартал обязательна для владельцев гостиниц и иных мест, предоставляемых для временного проживания;

декларация по налогу на добычу полезных ископаемых за июль, август, сентябрь — сдается пользователями недр;

декларацию по водному налогу за 9 месяцев подают лицензированные пользователи водных объектов;

отчет о товарах, подлежащих прослеживаемости, за III квартал нужно сдать, если в течение квартала имели место операции с такими товарами.

Не нужно отчитываться за 9 месяцев 2025 года:

по упрощенной системе налогообложения и единому сельхозналогу — декларации по УСН и ЕСХН подаются только по итогам года;

по патенту (ПСН), автоупрощенке (АУСН) и самозанятости (НПД) — отчетность по этим спецрежимам вообще не предусмотрена.

Все ИП и компании, которые выплачивают доходы физлицам, удерживают из них НДФЛ и начисляют страховые взносы, обязаны подать в налоговую инспекцию за 9 месяцев 2025 года:

Расчет 6-НДФЛ — если с начала года была хоть одна выплата физлицу. Если выплат вообще не было, можно не отчитываться, но желательно направить в налоговую письмо с пояснением, что 6-НДФЛ не представлен в связи с отсутствием выплат физлицам.

Расчет по страховым взносам (РСВ) сдают всегда — даже при полном отсутствии выплат и начислений физлицам.

Еще один отчет работодателей — персонифицированные сведения о физлицах. В III квартале его нужно было обязательно подать за июль и август, а вот за сентябрь можно не отчитываться, потому что идентичные сведения указываются в разделе 3 Расчета по страховым взносам за 9 месяцев (письмо ФНС № БС-4-11/2593@ от 06.03.2023).