Порядок и условия индексации зарплаты

Поддерживать доходы сотрудников в соответствии с уровнем инфляции — обязанность каждого работодателя. Поэтому он должен регулярно проводить индексацию. Расскажем о порядке и условиях ее проведения, какие последствия ждут работодателя, если он не проведет индексацию и в каких случаях ее можно не проводить.

В какие сроки проводить индексацию (периодичность)

Работодатели могут выбрать любую периодичность проведения индексации в зависимости от конкретных обстоятельств, специфики своей деятельности и уровня платежеспособности (п. 10 обзора судебной практики ВС № 4 (2017), утв. президиумом ВС 15.11.2017 (далее – обзор ВС 2017).

Самый часто встречающийся на практике вариант — индексация раз в год. Вы можете закрепить проведение индексации и в иные сроки (чаще/реже), например, в судебной практике законной признают законной индексацию и раз в два года (определение Седьмого КС от 11.10.2022 по делу № 88-15208/2022).

Если порядок не определен работодателем в ЛНА, то при оценке, являлись ли те или иные выплаты индексацией, принимается во внимание периодичность этих выплат.

Так, в одном из дел суд не признал регулярные повышения окладов выполнением требований ст. 134 ТК, поскольку они не производились ежегодно (определение КС от 11.08.2022 № 88-12758/2022 по делу № 2-279/2021).

Величина индексации

Итак, главный вопрос — сколько платить? Работодатели могут выбрать любой порядок определения величины индексации в зависимости от конкретных обстоятельств, специфики своей деятельности и уровня платежеспособности (п. 10 обзора ВС 2017).

В судебной практике единый подход к величине индексации не выработан, и суды применяют различные подходы.

Так, например, законной признают индексацию в размере от 0,5% и выше, указывая, что индекс роста потребительских цен не является обязательным для применения (определение КС от 17.07.2014 № 1707-О, апелляционное определение Пензенского областного суда от 20.07.2021 № 2-226/2021 по делу № 33-2029/2021, апелляционное определение Приморского краевого суда от 23.10.2018 по делу № 33-10242/2018, определение Второго КС от 19.07.2022 № 88-16407/2022, определение Седьмого КС от 11.10.2022 по делу № 88-15208/2022, апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 01.03.2022 № 33-3530/2022).

При таком подходе есть риск, что суд признает индексацию не обеспечивающей повышение реального содержания зарплаты и произведет расчет индексации на индекс роста потребительских цен (определение Красноярского краевого суда от 21.05.2014 № 33-4227/2014, определение Красноярского краевого суда от 12.12.2014 № 4Г-2699/2014).

Иногда, даже несмотря на установление компаниями порядка проведения индексации, суды указывают (определение Восьмого КС от 24.06.2021 № 88-7755/2021), что необходимо проверить:

соответствовала ли заработная плата работника уровню реального состояния заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги,

обеспечивает ли выбранный работодателем порядок индексации право работника на компенсацию потерь в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

Также в судебной практике есть подход, согласно которому необходимо осуществлять индексацию зарплаты именно на величину индекса потребительских цен, на нем же в основном и основывается расчет работников как истцов при предъявлении требований (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 04.05.2022 по делу № 2-2362/2022, письмо Минтруда от 24.12.2018 № 14-1/ООГ-10305, определение Красноярского краевого суда от 21.05.2014 № 33-4227/2014, апелляционное определение Московского городского суда от 22.12.2021 № 33-50654/2021).

Согласно данным Росстата индекс потребительских цен определяется на уровне Российской Федерации, федеральных округов и субъектов Российской Федерации. Работник может основывать свой расчет для требования о проведении индексации на максимальном из применимых значений индекса потребительских цен.

Какие выплаты индексировать

Этот вопрос особенно актуален для компаний, экспериментирующих с системами мотивации в виде премий, надбавок итд.

Зарплата может состоять из разных частей, в т.ч. тарифной ставки/оклада, компенсационных выплат и стимулирующих выплат (ст. 129 ТК).

В ТК не указано, какие именно составные части зарплаты подлежат индексации. Некоторые суды считают, что работодатели вправе выбрать любой перечень выплат, подлежащих индексации, в зависимости от конкретных обстоятельств, специфики своей деятельности и уровня платежеспособности (п. 10 обзора ВС 2017, определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС от 08.04.2019 № 89-КГ18-14).

В одном из дел суд проиндексировал зарплату на основании расчета работника в части должностного оклада (решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 04.05.2022 по делу № 2-2362/2022). При этом, если работодатель не зафиксировал в ЛНА конкретный порядок индексации, то ничего не мешает работнику потребовать индексировать ему и другие составные части зарплаты.

Всем ли работникам индексировать зарплату

Основной подход, что индексация должна обеспечиваться всем работникам (определения КС от 17.06.2010 № 913-О-О, от 17.07.2014 № 1707-О). Размер индексации, равно как и остальные условия ее проведения (периодичность, порядок определения величины индексации, перечень выплат, подлежащих индексации) должны быть установлены одинаковым образом в отношении всех работников компании (определение КС от 19.11.2015 № 2618-О, определение ВС от 08.04.2019 № 89-КГ18-14). Иное будет противоречить ч. 2 ст. 132 ТК, в силу которой запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда.

Так, например, нахождение в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком не исключают увеличение должностного оклада работника по штатному расписанию при проведении индексации зарплаты других работников, поскольку не допускается дискриминация работника по причине наличия у него детей (апелляционное определение ВС Чувашской Республики от 13.07.2022 по делу № 33-1981/2022).

Если в штатном расписании указан размер зарплаты для вакантной должности, но на такой должности работает более 1 человека, которые выполняют одинаковые обязанности, то рекомендуется проводить индексацию зарплаты по такой вакантной должности.

В противном случае это может привести к тому, что 2 работника могут получать разную оплату за труд равной ценности, что является нарушением требований законодательства (ст. 3, 22 ТК).

Роструд в ответах на вопросы на сайте Онлайнинспекция.рф подчеркивает, что индексация должна производиться в отношении всех работников в равном объеме.

Что еще следует учесть

Есть особенности индексации для работодателей, если они осуществляют деятельность на определенной территории или в определенной сфере. Так, порядок индексации может включаться в содержание различных соглашений — региональных, отраслевых и т.д. Рекомендуем проверять наличие актуальных соглашений для вашей компании и учитывать их дополнительные требования.

Например, работодатели Москвы обязаны производить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, но в соглашении не указано, в каком размере (п. 3. 10 Московского трехстороннего соглашения на 2022-2024 годы между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей (Заключено 30.12.2021).

Последствия непроведения индексации и когда от нее можно законно отказаться

Последствия непроведения индексации

Работник может в судебном порядке потребовать произвести индексацию зарплаты и компенсацию морального вреда. Один успешный кейс может стать примером для других ваших работников, потому до этого лучше не доводить (например, определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС от 08.04.2019 № 89-КГ18-14, апелляционное определение Московского городского суда от 16.08.2021 по делу № 33-29311/2021).

Также возможно привлечение к административной ответственности:

предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до 5000 руб.;

на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

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Когда можно законно отказаться от индексации

Суды допускают непроведение индексации в случаях, когда это обусловлено какими-то факторами, сказывающимися на финансовом состоянии работодателя. Рекомендуется обозначить такие случаи в ЛНА для минимизации рисков.

В качестве таких негативных факторов могут выступать (п. 10 обзора ВС 2017, определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС от 08.04.2019 № 89-КГ18-14, апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 26.03.2019 № 33-7621/2019):

недостижение определенных объемов прибыли;

неблагополучный уровень платежеспособности работодателя;

ухудшение финансового состояния организации.

В частности, работодатель вправе (определение Приморского краевого суда от 23.10.2018 № 33-10242/2018) установить в качестве условия проведения индексации наличие у него соответствующей возможности или достижение тех или иных финансовых показателей.

Если экономические показатели, перечисленные в ЛНА в качестве условий повышения зарплаты, не достигнуты, отсутствие индексации нарушением прав работника не является (определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.02.2018 № 33-3593/2018).

Ряд судов также указывает на то, что проведение индексации заработной платы в принципе относится на полное усмотрение работодателя, и допускаются любые случаи непроведения индексации, указанные в соответствующем ЛНА или коллективном договоре (апелляционные определения Липецкого областного суда от 05.09.2018 № 33-3152/2018, Московского областного суда от 20.04.2016 по делу № 33-10795/2016, Московского городского суда от 18.11.2020 по делу № 33-416494/2020, Московского городского суда от 06.10.2020 по делу № 33-36515/2020, Определение Московского городского суда от 07.06.2019 № 4г-7073/2019).

Не стоит злоупотреблять перечнем оснований для непроведения индексации. Такие пункты рассматриваются как исключения из общего правила.

Если из ЛНА будет следовать стремление работодателя всеми средствами избежать индексации, обязанность работодателя по утверждению ЛНА и проведению индексации может быть признана неисполненной.

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