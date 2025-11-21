Финлид от Точка Банк и Стас Костюшкин поздравляют вас с профессиональным праздником, бухгалтеры!

В этом клипе — комплимент вашим трудам. Спасибо за помощь бизнесу, без ваших знаний и опыта никому не обойтись. А еще за то, что остаетесь верными профессии, несмотря на все ее сложности.

Будни бухгалтера — это много ответственности и еще больше неизбежной рутины. Пусть ваш труд не остается незамеченным, а всегда будет оценен и достойно оплачен. А еще хотим пожелать, чтобы у вас всегда оставалось время на то, что вас наполняет и делает счастливыми.

Финлид делает профессию бухгалтера заметной

Мы хотим поднять престиж этой профессии на тот уровень, которого она давно заслуживает. Поэтому не только сегодня, а всегда в полный голос говорим о вкладе бухгалтеров и помогаем им расти в доходе и обретать уверенность, чтобы работа была в радость.

Создали бесплатный сервис «Финлид» для автоматизации аутсорсинга. Сервис помогает сэкономить до 3 часов в день за счет автоматизации рутины. Он автоматически формирует и рассылает счета клиентам, отслеживает оплаты, безопасно хранит пароли от любых сервисов. В Финлиде можно одним кликом скачивать выписки из разных банков без входа в личные кабинеты и без переключений между вкладками.

Новые функции сделали сервис еще удобнее:

ролевая модель — чтобы давать доступ сотрудникам к клиентам, с которыми он работае;

интеграция с сервисом КНАП — для автоматического распознавания первичных документов с проведением в 1С;

обновленный ИИ-Ассистент бухгалтера — чтобы за минуту получать ответы на вопросы со ссылками на налоговое и трудовое законодательство, письма Минфина.

Проводим главную конференцию «Финлид» для бухгалтеров не о бухучете. В центре повестки — бухгалтер как человек, его роль и будущее, доход и возможности роста.

Строим комьюнити «Финлидеры» — также вокруг человека, а не бухучета и налогов. Здесь можно спросить совета, получить поддержку единомышленников, поучаствовать в полезных вебинарах, играх и розыгрышах. Вступить в комьюнити легко — нужно лишь заполнить короткую анкету.

