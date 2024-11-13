Игорь Сафошкин: алкогольный бизнес в 90-е, акцизы, энергетик Литвина и Галицкий

Михаил: Вопрос по теневому бизнесу. «Черный» алкоголь есть в России? Доля? Выявляете конкуренцию?

Игорь: Про нас раньше много писали и говорили, что мы негодяи. Но все проверки, которые потом приходили, не смогли этого доказать. В последние два года тенденция «левого» алкоголя сошла на нет. Лет пять назад доля была существенная. Были заводы, которые делали «второй номер», т.е. акциз не платится. Это все было связано со свободностью перемещения спирта. Сейчас спирт ездит только под контролем Глонасс, под компьютером. Чтобы принять машину спирта, должны быть два пароля. Очень сложный процесс.

Есть такая программа ЕГАИС, сделать манипуляции невозможно. Игроки теневого рынка где-то остались, но на уровне кустарщины и в отдаленных районах. Чтобы вы понимали, спирт стоит не дорого. Он интересен многим теневикам, потому что с него можно сделать водку, а акциз положить себе в карман. Но система контроля устроена таким образом, что на постах проехать машине спирта стало невозможно.

Михаил: Понимаем, ты производственник, продажи наверху. В текущей конфигурации своего завода что видишь, что нужно сделать? Цель на ближайшие 10 лет.

Игорь: Если не будут удовлетворены твои работники, то думать о великом развитии завода становится очень сложно. Если люди, которые производят и обслуживают, не заинтересованы в этом рабочем месте, то все желания учредителей и директора о великом разбиваются в пыль. Целью вижу - сделать мостик между работниками и учредителями. Учредитель говорит, я дам, но ты сначала заработай. А работник говорит, ты мне сегодня дай, а когда потом ты заработаешь, меня не волнует. Этот дисбаланс очень сложно объяснить одним и другим. Пока горячо не станет, потом начинается понимание. Когда горячо, значит, ты уже где-то опоздал и проиграл.

На ближайшие годы я вижу бизнес так, алкоголь был и будет. Даже при правильном образе жизни, алкоголь остается. Его из жизни убрать сложно. Я думаю, будет уменьшаться количество игроков. Будет уменьшаться количество брендов, потому что уже сейчас их переизбыток. Я считаю, что сейчас рынок перегружен, мы столько не употребляем. Всё-таки вкладывать деньги нужно в производство и людей. Производство позволяет быть конкурентоспособным, а люди позволяют быть уверенным, что ты сможешь это сделать. Я про тех людей, которые являются глобальными специалистами, работающие на этом предприятии.

Михаил: Ядро.

Игорь: Потому что в моем бизнесе придет новый механик, пока он освоится с моими линиями, пройдет 2-3 месяца.

Михаил: Ты сейчас доволен текущими учредителями?

Игорь: Вопросов нет. Всё идет нормально. Вопрос в том, как ты видишь себя в этом бизнесе. Когда тебе 40, живешь одной энергией, когда 50 лет - другая.

Михаил: У тебя опасения, у них будут вопросы к тебе?

Игорь: Нет. Я не думаю, что у них будут ко мне вопросы. У меня опасения к себе, сколько еще я хочу быть в активном бизнесе.

Михаил: А сколько тебе сейчас лет?

Игорь: Мне 51. Надо быть честным с самим собой. Когда я себе скажу, что для компании я якорь. Тогда смогу сказать, чтобы нашли нового лидера. Готов быть помощником или советником, для того чтобы не подвести ни учредителей, ни работников. Многие там работают, потому что я директор.

Михаил: Операционного директора у тебя сейчас нет?

Игорь: Нет. У меня есть доход на стороне, а люди подо мной живут только одним доходом. Тут должна быть честность. Когда понимаешь, выгораешь и не можешь вести корабль уверенно, нужно сказать всем спасибо, готов остаться в строю, но уже не на этой должности. Не приношу тех успехов, которые от меня ждете.

Борис: Игорь спасибо тебе.

Михаил: Да, было классно.