Яндекс или Клерк, предприниматель или наемный сотрудник, стабильность или вызовы – Марк Ланговой

От подростка, ковыряющего старые компьютеры, до руководителя команды в крупных проектах. Как хобби из детства привело к делу жизни, почему он остался в России после разделения Яндекса, и какие принципы он закладывает в развитие IT-сообщества.
Марк может позволить себе отказаться от работы за 1 млн рублей, но упустил возможность выступить на сцене Apple.
Именно такие российские разработчики создают сервисы, которые используют миллионы, и не только для Яндекса. Говорили о рисках, вызовах и о том, что значит находить баланс между карьерой, личными ценностями и вкладом в общество.
Но какое отношение это имеет к бизнесу и предпринимательству?
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Каждый четверг Борис Мальцев (его телеграм-канал https://t.me/totklerk) основатель «Клерка» и фаундер компании «НДФЛка» Михаил Лапушинский проводят встречи с предпринимателями в краснодарском офисе «Клерка».
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Разговоры вокруг Яндекса и Марка и Таиланда
Борис: Как в Таиланде тебе?
Марк: Тепло, хорошо, Краснодар круглый год.
Борис: Мне кажется немного пожарче.
Марк: Может быть периодами, как в летние краснодарские пики, когда ад адский. Это зима на Пхукете.
Борис: Почему ты выбрал Таиланд?
Марк: В августе 2022 года сидел и думал, что-то все так достало, хочется отдохнуть. Я давно хотел посмотреть Азию. В итоге в конце октября я прилетел на Пхукет, а 29-го уже отмечал там свой день рождение. Мы здесь уже пару лет сидим с женой и двумя детьми.
Борис: К нам в Тот еще разговор пришел Марк Ланговой. Он не совсем предприниматель, или в какой-то части предприниматель. Мне он интересен тем, что работает в Яндексе. Хочется понять, как он туда пришел и чем занимается.
Марк: Ну я почти предприниматель, потому что каждый день что-то предпринимаю. (смеются) В Яндексе я руковожу разработкой, в основном сфокусирован на разработке интерфейсов, отвечаю за их техническую часть. Сейчас я и моя текущая команда занимаемся рекламой. Я фактически продакт-менеджер помимо роли руководителя и разработчика интерфейсов.
Борис: Это кодинг (непосредственно написание кода)?
Марк: Это и кодинг. Кодинг – хобби из моего детства. Поэтому я всегда найду время, где покодить на работе или вне.
Борис: Кодишь в какой стек (stack - способ организации данных в памяти компьютера) фронт или бэк (frontend — видимая часть цифрового продукта, backend — его программная составляющая, скрытая от глаз юзера)?
Марк: Разработка интерфейса, фронт преимущественно. Хотя экспертиза наросла уже во все стороны. Я могу администрировать, сервера поднять, автоматизировать что-то и бэкенд пописать.
Борис: А что за команда и почему продакт?
Марк: Это не явная роль, никто не называет это продактом. Официально я руководитель отдела разработки интерфейсов.
Борис: Какое подразделение?
Марк: Это один из сервисов рекламы, похож на Директ.
Борис: А до этого, насколько я знаю, твой жизненный путь был в Яндекс Толока?
Марк: Да, я никогда не метил в большие компании, никогда туда не лез, а развивался сам. Жизнь сама подкидывала какие-то интересные варианты. Места работы либо сам находил, либо меня находили. Собственно, как-то раз мне позвонил рекрутер Яндекса. Я решил хотя бы посмотреть, как проходят собеседования. Сначала был заочный этап, где в течение часа спрашивают, насколько ты понимаешь техническую область, в моем случае спрашивала по frontend. В скайпе задают базовые вопросы и задачки.
Будущий разработчик вырос из сломанных компьютеров
Борис: Ещё один из интересных вопросов. На дворе 2018 год, сколько тебе лет?
Марк: 22-23. С Яндекс я начал общаться в ноябре 2017 года.
Борис: А почему у тебя в 22 такие амбиции? У тебя был какой-то бэкграунд?
Марк: Был ребенком, любил ломать компьютеры.
Борис: Почему программирование?
Марк: Сложный вопрос. Потому что выбор был на уровне детских интересов. У меня дома был компьютер в 5-6 лет.
Борис: Ты помнишь себя в 5-6 лет? Ты кодил?
Марк: Нет, тогда я не кодил. Просто появился компьютер.
Борис: А родители у тебя кто?
Марк: Мама — медсестра. Папа — предприниматель.. В одно время мы были хорошо обеспечены в финансах. Где-то хорошо он предпринимал, где-то хуже. Мы переехали в деревню, но у меня был компьютер, естественно я играл в игрушки. Ломал его, ломал винду, вызывали мастеров.
Папа полез в какие-то базовые книжки, чтобы узнать, как это устроено. Где-то в этот момент меня и затянуло. Дальше я уже сам себе винду переустанавливал.
Я начал играть в онлайн-игры. Тогда был популярен San Andreas Multiplayer. Через полгода-год как я поиграл в него, захотел свой сервер. Хотелось, чтобы у меня были свои друзья, с которыми я вместе играю на сервере. Захотел свое и пошел ковыряться. Как-то разобрался, как-то настроил.
Вот так меня затянуло в программирование. Тогда еще был скриптовый язык, как сейчас понимаю простенький. Тогда писал по принципу копипаст – скопировать и вставить, что-то запустить, потом вылезала ошибка – полез на форумы. Там тебя обругают матом, скажут, что дурак не можешь разобраться сам. И вот так, методом «научного тыка», научился что-то делать.
Супер серьезных знаний, чтобы начать, точно не нужно. Я этому пример. В диапазоне от 13 до 16 лет я становился хоть что-то понимающим, что можно делать и как.
Первые деньги капали от Аськи
Борис: Расскажи о PHP (скриптовый язык программирования).
Марк: В станице начался бум аськи (ICQ). Почему-то многие не знали, как там зарегистрировать номер. Я на батю оформил сервис смс-платежей. Взял какие-то шаблоны, PHP, магазин номеров ICQ. Такие были, типа готовые, просто возьми его, поставь свой логотип, подключи свой шлюз приема денег через смс, и он будет из твоей базы сайта отправлять человеку в ответ смс-ку с номером аськи и паролем.
Борис: Это сколько-то стоит денег?
Марк: Да, за смс-ку шлюз снимает деньги. За смс-ки я получаю немного, шлюз сжирает дофига денег. Кто-то оформляет, смс-ки отправляет, мне за это деньги капают на счет. А там какой-то минимальный порог на вывод денег. Поэтому я забил на это все, как-то мало капает. А номера для аськи я зарегистрировал авторегистратором. Деньги медленно капают, вывести не могу я и забыл. Через три месяца приходит курьер от А1 Агрегатор - название шлюза. Говорит: «Вот вам подарок, как нашему премиум-клиенту, ремешок и фирменная маечка за большой баланс». Там накапало 30 000 руб.
Борис: Это 2010 год?
Марк: Да. Дальше что-то ковырялся, на фрилансе работал, как PHP разработчик, так называемый web-мастер. На самом деле предметной базы и понимания было мало. Было очень убого, но я работал с клиентами.
Борис: Ты пошел на фриланс, стали заказывать сайты. А это ощутимые деньги?
Марк: Нормальные.
Борис: Что тобой двигало? Тебе нужны были деньги?
Марк: С одной стороны — деньги, а с другой стороны — интерес. Я с детства ковыряюсь, мне интересно решать такие задачи. Просто поиграть во дворе в футбол не привлекало, а вот на компьютере - да. У меня это перешло в решение задач для окружающих и на заказ.
Борис: Деньги были мотиватором?
Марк: В какой-то степени точно были.
Борис: krd.dev - это бесплатная история (Некоммерческое ИТ-сообщество Краснодара)? Это тоже увлечение для тебя? Просто помогаешь людям.
Марк: krd.dev - это отдельная штука.
Борис: Мы к нему еще вернемся. Но ты не улавливаешь, что это предпринимательство, но почему-то не особо про деньги.
Марк: Тогда то, что я делал на фрилансе, было про деньги.Мне нравилось заниматься кодингом, а приходят люди, еще и деньги за это дают. krd.dev - это осознанный выбор для меня и не про деньги.
Борис: Там же наверное кидают?
Марк: Да, самое разное было. Но как-то все плохое у меня выветрилось из головы.
Первая работа и помощь блогу Клерка
Борис: Ты закончил школу в этой же деревне?
Марк: Да. И поехал учиться в Краснодар в колледж электронного приборостроения. На втором курсе пошел работать официально по найму.
Первое официальное место работы именно в айти. Это была местная краснодарская фирма «ФОКСТЕЛ-ЮГ». Если называть по-современному, то это был full stack полный набор. Надо было сделать front и back, интерфейсы и серверную часть. Я делал там серверную прослойку и к нему интерфейс.
Борис: А какие еще были проекты? Из того, что я знаю, был Very Good, потом «Клерк».
Марк: Когда я был в «ФОКСТЕЛ-ЮГ», на себя смотрел, как на web-мастера. Делал все подряд на чем угодно: флэш-меню соберу, дизайн нарисую, на back и front поделаю. В «ФОКСТЕЛ-ЮГ» задачи были больше про frontend. Я прощупал больше интересных задач и уклон пошел на frontend. Я был в web-студии Very Good, с ребятами делали сайты на заказ. Потом были еще фрилансы, но более контрактные, т.е. на удаленке могли с ребятами три месяца делать какой-то проект. Потом попал к тебе в «Клерк» и «Кублог». Я преимущественно только блогами занимался. Потом от тебя ушел, когда ты уехал во ФРИИ. Я помню, ты меня уговаривал в Москву уехать, шутил, наверное.
Борис: Нет, не шутил. Мы тогда как раз полностью восстанавливали «Клерк». Была такая история. Команда 50 человек, я уволил до трех человек. Потом с нуля в 2015 году восстанавливал.
Марк: Я слушал твои интервью.
Борис: Нам нужно было все заново восстанавливать, поэтому звал. В тот период мы стали разделять back и front - самое страшное. Там было много потерь.
Почему разработка интерфейсов не мешает руководить и организовывать процессы
Борис: После блога «Клерка» ты ушел в западную компанию?
Марк: Там был период фриланса. На самом деле, когда я от тебя уходил, меня позвали в компанию. Но я отказался, они звучали, как noname, непонятные и неизвестные. А через месяц эта компания на сцене Apple презентовала IPAD PRO. Ох, я промахнулся, интересное место работы. Когда IPAD PRO выходил, эти ребята на сцене после анонса показывали свое приложение для этого IPAD. Меня звали делать это приложение, но я отказал.
Борис: Было русское представительство?
Марк: Да, русскоязычная команда разработчиков, а сама компания ирландская. Тогда они нанимали ребят на удаленку на формальный контракт.
Борис: Они сами тебя нашли?
Марк: Да, просто нашли мое резюме. На меня вышел технический директор. Мы с ним пообщались в августе, предложил мне какие-то непонятные условия, виртуальные деньги. Я тогда привык к стабильности, а у них может будут деньги, может нет, договор на английском с какой-то неизвестной компанией. А через месяц они выходят на сцену Apple.
Но в феврале следующего года они ко мне вернулись. Это был 2015 год. Говорят, что офис открыли в Краснодаре и есть ООО официальная. Я согласился и в ирландской конторе занимался разработкой мобильных приложений в сфере медицины, обучения – ФармМедикал. Несколько лет назад их купил крупный медицинский журнал. Эти ребята делали приложения для iOS, Windows, Android. Там я сильно прокачался с точки зрения инженерной базы.
Борис: А стек какой?
Марк: Это мобильные приложения под iOS, но интерфейс весь сделан на WebView, когда сверху накидывается интерфейс браузера. У них не было настоящих frontend, только разработчики. А их стратегия была – делать интерфейс партируемым. Если завтра они захотят запускать на android или на windows, интерфейс можно перенести, а 3d-движок, который тяжелый и жрет много ресурсов устройства, сделать в отдельную реализацию.
Борис: А ты тогда уже себя чувствовал фронтендером?
Марк: Да, я уже больше был про frontend, больше был сфокусирован на этом, хотя занимался всем подряд. Там я дальше ушел, стал первым разработчиком в web-разработке интерфейсов. До этого были ребята мобильные разработчики. Там я вырастил себе команду – 7 фронтендеров.
Борис: Сколько тебе платили ирландцы?
Марк: Начиналось с 50 000 в месяц. Уходил от них, когда было 250 000.
Борис: Это большая зарплата была для тех времен?
Марк: Для меня, да. Это были очень хорошие деньги. На рынке, наверное, если постараться, можно было найти лучше. Есть же способы искать компанию выгоднее, продавать себя лучше. А когда ты внутри, уже сложнее. Сейчас есть определенная каста людей, которая занимается таким. Я рос чисто без серых схем.
Борис: Команда 7 человек уже была под тобой?
Марк: Да, 7 человек в пике на frontend.
Борис: Какая твоя роль?
Марк: Я отбор делал, собеседовал, вел, задачи контролировал, выполнение кода. Там я процессуально подрос, как управляющий людьми.
Борис: А почему так случилось, тебе задачи ставили?
Марк: Да, нужно расти, нужно доп серверы развивать, другие задачи появляются.
Борис: Пойди найди людей?
Марк: Да вместе с CEO искали людей. Он сидел в Ирландии, хотя сам исторически из Москвы. Во общем там я вырастил команду, вырос как руководитель. У меня был опыт до этого в других местах, где я был руководителем. Но это сложно сейчас назвать руководителем. Было еще два бэкендера, мы с ними вместе пилили, а руководство спрашивало с меня. Но какого-то инженерного качества я не достигал, или как оптимизировать бизнес.
Борис: То есть бизнес часть тебя мало интересует? Тебе интересно управление людьми, продуктами?
Марк: Не знаю, нельзя сказать, что мало интересует. Я не понимал, для меня это все разработка.
Борис: Знаешь, почему я задаю тебе эти вопросы? Когда ты начал рассказывать, как зарабатываешь деньги, занимаешься с самого детства по сути бизнесом, но в сторону построения бизнеса ты так и не ушел. Даже krd.dev - это не бизнес.
Марк: Я не перешагнул трансформацию, когда я наемный сотрудник или делаю что-то на заказ. У меня есть компания, в которой я зарабатываю деньги, это мой основной доход.
Борис: Может быть ленивый?
Марк: Может быть, а может толчка не хватает, не знаю.
Борис: Почему через три года уходишь из 3D ФармМедикал?
Марк: В то время там я вырастил команду. Ребята мне говорят, что нужен второй офис в России, для этого нужны сильные инженеры. Куда ехать – Москва и Питер, еще некоторые выбирают Новосибирск. В Москве слишком дорогой офис, решили в Питер поехать. Мне предложили открывать там офис, т.е. релокацию в рамках моей работы, оставаясь руководителем интерфейсов. Предложили поехать в Питер, найти офис, арендовать, купить мебель и оборудование, организовать базовые процессы, помочь нанять людей.
Борис: И тебе это интересно?
Марк: Я считаю это крутой опыт.
Борис: А как же лень? То есть нужны толчки, вызовы?
Марк: Да, вызовы. С одной стороны, я ничем не рискую, наемный сотрудник. В тот момент я так размышлял об этом.
Борис: Я так понимаю, это по жизни для тебя важно.
Марк: Нет, на самом деле нет. Я на тот момент сотрудник, мне дают бюджеты, которые можно корректировать, чтобы сделать офис. Меня всегда драйверят вызовы, не важно какие, главное, чтобы мне было интересно их делать, видеть пользу в них для себя и окружающих. Собственно я поехал в Питер и открыл офис в самом центре. Небольшой – две сотни квадратов, целый этаж снимали. Такой простенький it-офис.
Про сытого и голодного предпринимателя
Борис: Как же они тебя замотивировали, что тебе стало интересно и ты уехал из Краснодара?
Марк: Задача.
Борис: Деньги с этого заработал, какая-то премия?
Марк: Там что-то было, но это не было для меня большим мотиватором. Я не буду себе в убыток работать. Мне оплатили перелет, проживание на первое время, зарплату приподняли. Мне предлагают ехать в Питер в сентябре 2016 года, а в декабре я провожу первую конференцию разработчиков в Краснодаре. Так совпало, я исторически не хотел никуда уезжать.
Борис: Эта задача круто звучит, потому что это предпринимательская штука.
Марк: Да, не инженерная.
Борис: Но там нет денег.
Марк: Я находился в ситуации, когда мне платят из разных источников, есть разные шабашки и проекты. В сумме мне этого достаточно, чтобы не гнаться.
Борис: У предпринимателя не бывает такого – мне хватит.
Марк: Предприниматель все-таки развивает не себя, а бизнес.
Борис: Это так, но его заставляет очень сильно напрягаться животное желание – деньги.
Марк: Вопрос, кому деньги пойдут?
Борис: Лично мне.
Марк: Если лично тебе, то это одна история.
Борис: Лично мне, потому что я хочу, чтобы в долгую перспективу компания была супер. Или я продам ее, или она станет великой. Все равно в голове эта матрица, а у тебя этого нет.
Марк: А великая это всегда про деньги?
Борис: Есть нюансы.
Марк: Может быть есть какая-то социальная часть, интересна.
Борис: Нет, мне это не близко.
Марк: Но ты согласен, что у предпринимателей могут быть балансы между только деньги и важность продукта, сервиса, бизнеса. Со временем этот баланс шатается. А бывает с перекосом в какую-то социальную сторону.
Борис: Мне кажется, предпринимательство и бизнес – это очень большое напряжение. Нельзя одномоментно напрячься, чтобы сейчас заработать и отдать какой-то социальный долг. Так не бывает. Предпринимательство – это долгая работа, долгое напряжение. Каждый день ты в гонке. Что заставляет человека так бежать? Это не социальный налог. Я не верю в то, чтобы для того, чтобы все вокруг были счастливы, я каждый день «бегаю» так сильно.
Марк: Счастье может и через тебя проецироваться. Для меня krd.dev – это сообщество разработчиков, которое я организовал в Краснодаре. Это тусовка, в которой люди могут собраться.
Борис: Но там денег нет.
Марк: Да, но для меня это социальное счастье.
Борис: Почему, тебе зарплаты достаточно?
Марк: У меня есть какой-то доход, который закрывает мои потребности с запасом. Есть такая штука, вечно голодный предприниматель пытается бежать.
Борис: Это моя история. А ты такой сытый?
Марк: Я более менее сытый.
Борис: Это отсутствие рисков?
Марк: Да, и с длительностью риски растут. Когда я был один, мог улететь в Питер одним днем.
Борис: А сейчас семья.
Марк: А сейчас семья и дети. Естественно не готов ставить все на кон. В случае проигрыша не только ты пострадаешь. Нужно иметь какие-то запасы и строить отходные пути.
Изнанка Яндекса
Марк: Я год как открыл офис, понял, что в вопросах компании я уперся в потолок. Я не вижу, что дальше делать. Офис работает, люди работают, мои ребята фронтендеры сидят. Вызовов больше интересных нет на работе. Я не знаю, чем себя занять таким, чтобы драйвило. Я говорю, наверное, поеду обратно в Краснодар. Я исторически никогда не хотел уезжать из Краснодара. Некоторые люди уезжают за чем-то заоблачным в Москву на заработки, а я ехал в Питер на конкретную задачу. Я не еду искать, а еду заниматься чем-то. Я уже собирался возвращаться в Краснодар, и вот мы переходим к Яндексу. Мне поступил звонок из Яндекса, в конце которого меня спрашивают, почему вы сами к нам не шли, я отвечаю, ждал вашего звонка.
Борис: А у тебя резюме всегда опубликовано?
Марк: Даже сейчас опубликовано. Я не вижу проблемы в этом. Я хочу искать что-то, готов обсуждать.
Борис: А сейчас оно у тебя в каком статусе висит?
Марк: Готов к предложениям. Я всегда готов послушать интересные челленджи. Я считаю это нормально и сигнал работодателю, подумать, почему человека не мотивируешь. Люди всегда могут принять решение. Слава Богу рабство отменили, ну почти. Осталось только вопросы с гражданством решить в мировом сообществе.
После звонка из Яндекса собеседование в течение нескольких месяцев, я еще пока остаюсь на работе в Питере. Получаю оффер из команды Яндекс Толока. Там еще были команды, но они как-то отвалились, потому что я торговался. Хотя в итоге в Яндекс я пошел на меньший доход, но больший совокупный доход. То есть в горизонте года я получаю больше.
Борис: Как это у них устроено?
Марк: Яндекс, как любая крупная технологичная компания, имеет всякие Performance review (инструмент для повышения личной и командной эффективности). Раз в период, квартал или полугодие проходит оценка сотрудников: его вклад в бизнес, личный рост и прочее. Эта оценка конвертируется в премии, бонусы, повышение зарплаты, опционы или что-то еще.
Борис: Раз в год ты проходишь подтверждение?
Марк: В Яндексе раз в полгода и это не подтверждение. Это подведение итогов, чего хотели достичь, и какие были задачи, чего достиг, как индивидуально растешь, чего тебе не хватает. Это системная работа над собой.
Борис: Это эйчары такую работу проводят?
Марк: Да, эйчары дают рамку, а работу проводят руководители. Каждый руководитель оценивает своего сотрудника, а оценку защищает перед другими руководителями.
Борис: Что такое Толока для тех, кто не знает? Что ты делал там?
Марк: Я пришел туда, как линейный разработчик интерфейсов, фронтендер. В этом большом проекте много стеков, к некоторым мы пришли сами. Я с должности директора питерского офиса и руководителя разработки над командой ушел на чуть меньший оклад, но с большей компенсацией за год. Я ухожу с запасом, на меня посмотрят и я стану руководителем официально. Так и случилось через год.
Толока – это краудсорсинговая площадка на тот момент. Есть краудфандинг, собирают деньги для проекта. Тут что-то похожее, когда люди в интернете заходят и выполняют какие-то задания. Есть люди, которые дают задания, есть те, которые выполняют. Есть экономика, те кто дают задания, дают за них деньги. На основе этого можно проводить обработку данных, сбор данных, например, придите на точку на карте и посмотрите, что там есть.
Яндекс.Карты так расставляли точки входа в здания, делали фотографии. Люди берут такие задания и зарабатывают деньги. Такая была Толока, сейчас она трансформировалась и отделилась от Яндекса. Это теперь часть Небиус Группы, та европейская часть Яндекса, которая отделилась от российской. Сейчас они больше про ИИ. Всегда это был сбор и обработка данных для обучения нейронный сетей и подобного.
Формально меня брали с запасом на то, что я расту. Я пришел и как-то завладел доверием команды, неформально я был руководителем через 6-7 месяцев.
Борис: Что значит руководитель, сколько это человек?
Марк: Это была небольшая команда, человека четыре фронтендера. Я пришел, когда уже была какая-то команда, я в ней стал техническим лидером.
Борис: Каково работать в Яндексе?
Марк: Через год я сделал вывод такой, Яндекс – большой инкубатор стартапов, какие-то монстры, какие-то мелкие. В различных частях Яндекса очень разная атмосфера. Есть общие ценности, общий дух, глобальные собрания на всю компанию. В целом в зависимости от проекта, от его стадии роста, больше похоже на бизнес-инкубатор под крылом одного инвестора.
Борис: Разные команды, разные настроения.
Марк: Да, разные сервисы, разные подходы, разная атмосфера. Есть общее Performance review, какие-то общие правила, социальные блага и страховки. Все остальное - это множество разных стартапов.
Борис: На сколько тебе там интересно? Не говорим о первом годе работы. Это только стабильность и доход? Или там есть какие-то драйвы, вызовы.
Марк: Почему я ушел из ФармМедикал? Я уперся в потолок, на мой запрос роста, нет ответа. А в Яндекс.Толока я пришел, как в новый мир, это тоже новый драйв. Посмотреть, как по-другому люди работают и мыслят. Дальше Толока начала активно развиваться как бизнес. Из внутреннего проекта Яндекса она стала большим бизнесом с кучей контрактов на российских и зарубежных рынках. Были амбициозные планы по выходу на международный рынок, но потом бахнули ковиды, что-то еще. В итоге Толока вышла на международный рынок. Я прошел очень большой путь с ребятами. В пике подо мной было 25 фронтендеров в моей ветке. Я отвечал за всю компанию, за какие-то процессы, инструменты. Это были интересные вызовы. Я рос вместе с компанией, вместе с сервисом.
Борис: Ты влиял на финансовую часть каким-то образом?
Марк: Да, я знал историю, когда нам нужно было что-то резать. Я бюджетировался.
Борис: На сколько она выросла за этот период?
Марк: Думаю, я не очень могу об этом говорить. В отчетности Яндекса можно поискать, что было раскрыто за те периоды. Толока там учавствует в группе сервисов-экспериментов. Сейчас, наверное, будет отчетность Небиуса, посмотрим, насколько Толока там большая. Это большой бизнес с потенциальным громадным рынком.
Борис: Ты говоришь на пике было 25 человек, а потом что произошло, почему их стало меньше? Здесь какое-то темное пятно.
Марк: Да, темное пятно. Оно много у кого темное пятно, у всех, наверное.
Борис: После того, как Яндекс начал делиться, после 24 февраля.
Марк: Да, Яндекс начал делиться, принимать какие-то стратегические решения о разделениях и релокациях. Я по своим личным причинам не готов и не могу рвать все свои связи с Россией. Небиус Групп заявили, что ни одного байта в Россию не поступает. Я думаю они не врут.
Борис: Тут надо пояснить, что после 24 февраля Яндекс попал в очень сложную ситуацию, как и все большие российские компании бигтеха. Пришел период, когда Яндекс начал делиться на международную компанию и российскую компанию. Ты выбрал российскую историю.
Марк: Да, я остался в российском юрлице.
Борис: Там был выбор?
Марк: Да, я мог остаться в Толока и уехать жить в Амстердам или куда-то еще. По личным причинам и куче факторов я остался в российской части Яндекса.
Борис: Что за причины?
Марк: Много личных причин. У меня есть свои обязанности, есть мать и две сестры. Всякая нагрузка, в том числе финансовая, хочется быть стабильным в этом месте, не подставить людей.
Борис: Ты перешел в другой проект российского Яндекса. Что за проект?
Марк: Рекламное подразделение Яндекса, занимаюсь одним из новых сервисов рекламы, что-то похожее на Директ.
Борис: На сколько это драйвит?
Марк: Это прикольно в целом. Новая область для меня. Я про рекламу знал как заказчик, заказывал в Директе и ВКонтакте. Тут как бы изнутри, изнанка. Я пришел, надо было команду укрепить и подрастить, процессы перестроить. Процессы перестраиваешь не потому, что там все плохо, просто тебе нужно задать свой ритм. У каждого руководителя есть свой ритм, свои ожидания, он задает рамки.
Борис: Ты там больше как продакт?
Марк: Да, я руководитель, подо мной 4 фронтендера, еще инженер есть, который занимается тестированием. Наша команда как часть большого сервиса. Мы делаем интерфейсы рекламных кабинетов. Есть заказчики от бизнеса, с ними мы обсуждаем детали, несем в команду и приземляемся в какую-то техническую реальность. Я это все хоровожу, чтобы все работало, доставляло когда нужно и что нужно бизнесу. Челлендж бизнесу, челлендж в разработку на предмет того, что хочет достичь бизнес и как разработка собралась это делать.
Борис: Это все на удаленке в Таиланде?
Марк: Да.
Про некоммерческое ИТ-сообщество Краснодара и первую тусовку под крышей Клерка
Борис: Хочу перейти к krd.dev. Как это началось, что это такое, почему тебе этот вызов интересен?
Марк: Началось все довольно просто. Где-то во времена ФармМедикал я стал смотреть по сторонам, в смысле движухи и тусовок разработчиков. Видя, что в Краснодаре ничего нет, а в Московиях и Питерах, даже в Ростове проходят тусовки, собираются, делятся знаниями, обсуждают. Я немного поездил в Ростов, посмотрел на их тусовки и загорелся. Мне не хватало инженерной коммуникации. Возможно, это связано с моим желанием расти и развиваться, но уже не в формате лекций и книг, а делиться с людьми реальным опытом, прикладным, вчера полученным. Я решил сделать такую тусовку в Краснодаре.
Борис: А что это такое сейчас? Ты можешь в цифрах объяснить?
Марк: Сейчас это комьюнити, в котором есть десяток телеграм-чатов по-разным направлениям деятельности: фронтенд, бэкенд, питон, PHP, общая флудилка. Сообщество, в котором общаются ребята преимущественно из Краснодарского края, дружат, собираются в бары и прочее. Это онлайновая часть. Плюс к этому есть Youtube канал, где мы выкладываем бесплатно все наши записи и доклады со всех наших мероприятий. Самый большой чат – 1000 человек.
Борис: Это краснодарские разработчики?
Марк: Преимущественно Краснодар. Чтобы это подтвердить есть офлайн часть сообщества. Оно формировалось как офлайн тусовка.
Борис: Почему ты это начал делать? Это же большое напряжение, собрать людей, затраты.
Марк: У меня есть в телефоне заметка, сколько стоило первое мероприятие. 9 декабря 2016 года я пишу, сколько разных людей дали денег на мероприятие, т.е. список кому сказать спасибо.
Борис: Что-то типа 20 000 руб?
Марк: На первое мероприятие я не помню, как приходили. В бесплатную аренду взял у тебя помещение, Клерковская крыша тогда была еще без ремонта.
Борис: Я помню.
Марк: Да, то есть ты вложил в это мероприятие большой вклад – предоставление площадки.
Борис: Я помню, потому что пришли разработчики и хакнули wi-fi. Поменяли пароль, потом вежливо вернули назад.
Марк: Ой, жесть.
Борис: Я офигел от масштаба.
Марк: Там было около сотни человек. Это было первое мероприятие, которые я организовал, просто написав в рабочем чате ФармМедикал.
Борис: Но нервных клеток там, наверное, больше чем 20 000 руб.
Марк: Я не помню тех нервных клеток. Они просто сгорели и вышли, норм.
Борис: В итоге сколько мероприятий провели?
Марк: Пару десятков.
Борис: Это стало регулярной историей?
Марк: Да, с 2016 года была проведена пара десятков мероприятий. Ковид нас сильно подставил, потому что на декабрь 2019 была назначена большая конференция на два дня, 750 человек с бюджетом 6 млн руб.
Борис: Что такое бюджет 6 млн руб?
Марк: Столько денег потратили за 2 дня на 750 человек с едой, организацией, привозом спикеров. Хотя многие спикеры приезжали сами, либо за счет своих компаний.
Борис: Сделали платные билеты?
Марк: Да, спонсорские пакеты, стойки партнеров.
Борис: Сколько заработали?
Марк: Заработали? Там нет заработка. Общая стоимость всего проведения была 5,5-6 млн руб.
Борис: Мы в Клерке сейчас строим команду для проведения конференций.
Марк: А я занимаюсь этим уже с 2016 года.
Борис: Не хочешь возглавить?
Марк: Я боюсь в этой сфере мало платят. Обычно, организаторы – это наемные сотрудники из этой сферы, там не очень высокие зарплаты.
Как я начинал строить сообщество? Как и с разработкой я думал, наверное, в интернете кто-то написал, как проводить мероприятия. Ты заходишь, а тебе продают, как проводить мероприятие. Я привык к интеллигентным айтишникам, которые делятся информацией для развития друг друга, ради светлых каких-то побуждений. Я ничего не нашел для себя полезного, как проводить мероприятия. Пошел по своему пути, мне все крутили пальцем у виска, так не делают, так не будет работать, не будет людей, все сломается.
Но мы на каждом мероприятие били свои рекорды: первое 120, второе 200, третье 300, потом 750 человек на два дня. Мы уперлись в потолок с помещением в Краснодаре, которые не заламывают цены и подходят под наше мероприятие. Помещений в Краснодаре не хватает, чтобы сделать качественное мероприятие по моим меркам.
Ищет доход без рисков, но с вызовом
Борис: Что нужно, чтобы ты уволился из Яндекса и занялся этим бизнесом?
Марк: Я боюсь. Ее можно трансформировать в бизнес, в России есть примеры – Конференции Олега Бунина Ontico. Они с 00-ых годов занимались этим как хобби, начинали с квартирников. Потом это стало бизнесом. Еще есть гиганты в сфере IT в разных направлениях, они там зарабатывают. Мне интереса нет зарабатывать на этом. Первоначально у меня была некая нехватка коммуникации с людьми. Я хотел видеть больше людей рядом с собой, как я инженеров, делиться знаниями, расти через их опыт, делиться своим опытом. Я видел, как это происходит и тоже захотел. Сделал похожее, но совсем по другому. Потому что обычная практика таких митапов – они часто выходят из-под компании, т.е. это жестко профинансированное мероприятие одной компанией или двумя. Мы же строим независимую штуку, за счет того что мероприятия платные для людей. Все крутят пальцем у виска, говоря, что никто не пойдет к вам на митап за 300-500 рублей. Сейчас вход уже 1500 рублей. На каждое мероприятие собираем также 150 человек.
Борис: А если сделать 3 000 рублей и бизнес?
Марк: Можно, но нет задачи делать бизнес.
Борис: Твоя цель? Ты бы хотел уйти из Яндекса и заниматься только krd.dev? Обращаю внимание, когда ты говоришь про Яндекс, ты вообще не выдаешь информации.
Марк: Понятные причины, я многое не могу рассказать, а krd.dev - это мое детище.
Борис: Про открытие офиса ты тоже очень интересно рассказывал.
Марк: Потому что интересные вызовы.
Борис: А Яндекс уже не интересный?
Марк: Яндекс большой, может быть в этом есть интерес, я не знаю. Текущая штука тоже интересная, просто я уже прошел подобный путь, пока некоторые вещи делаю по наитию. Конечно, я хочу куда-то двигаться и развиваться, вопрос - как, куда, зачем, почему.
Krd.dev - это не про бизнес. Может быть этот опыт можно использовать где-то в другом месте для подобного бизнеса.
Борис: А не думал насчет стартапа? Где его открывать, в России или Таиланде?
Марк: Сложный вопрос. У меня периодически возникают всякие идеи, какие-то затухают. Собираю какое-то решение, потом понимаю, что нужны люди и ресурсы. Нет МVP, либо я его не нахожу, либо я не нахожу на него времени. Либо жертвовать работой, отказываться и идти в никуда. Стартапы могут взлететь или не взлететь, их можно крутить по-разному, пробовать.
Периодически ко мне приходят напрямую и через знакомых ребята за консалтингом, за разработками. Где-то я руками собираю, где-то помогаю запустить стартапчики за деньги, за фиксу, как проектную деятельность. Я всегда открыт, вопрос вызова. Баланс - вызов и деньги. Если это будет задача сделать сайт-визитку, то она мне нафиг не нужна, хоть миллион заплати.
Борис: Тебе нужен и вызов и деньги, но минимум рисков. Как такое найти?
Марк: Нет, эти штуки я беру сверх работы. Это можно назвать бизнесом заказной разработки, консалтингом.
Борис: Это не интересно, шабашки.
Марк: Но это бизнес, с точки зрения консалтинга и заказной разработки. Почему нет. Я где-то нанимаю людей и ухожу оттуда. Потому что я построил сервис, базу, все наладили, наняли людей, ушли. Это бизнес.
Борис: Марк, я буду ждать. Я слышу, что передо мной сидит предприниматель, который не хочет рисковать.
Марк: Да, риск это, конечно, большая часть.
Борис: А сейчас время, когда все мы станем скуфами.
Марк: В смысле станем?
Борис: Да нет, ты худеешь, вообще молодец.
Марк: От стресса, да.
Борис: И дальше решения, конечно, будет сложно принимать.
Спасибо, что пришел. Было очень интересно поговорить, жду, когда ты станешь настоящим предпринимателем, а не консалтером.
Марк: Давай работать над этим.
Борис: Я с удовольствием хотел бы с тобой поработать. Еще мы просим гостя порекомендовать, кого можно пригласить и посадить в это кресло.
Марк: У тебя уже был один из моих знакомых, кто занимается сообществом, Дима Алоян. Есть еще другой парень – Ваня Муратов. Он тоже классный инженер, при этом он технический директор в краснодарской компании.
Борис: Иван Муратов, приходи в Тот еще разговор. Спасибо, Марк.
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