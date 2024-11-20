Яндекс или Клерк, предприниматель или наемный сотрудник, стабильность или вызовы – Марк Ланговой

Марк: Я год как открыл офис, понял, что в вопросах компании я уперся в потолок. Я не вижу, что дальше делать. Офис работает, люди работают, мои ребята фронтендеры сидят. Вызовов больше интересных нет на работе. Я не знаю, чем себя занять таким, чтобы драйвило. Я говорю, наверное, поеду обратно в Краснодар. Я исторически никогда не хотел уезжать из Краснодара. Некоторые люди уезжают за чем-то заоблачным в Москву на заработки, а я ехал в Питер на конкретную задачу. Я не еду искать, а еду заниматься чем-то. Я уже собирался возвращаться в Краснодар, и вот мы переходим к Яндексу. Мне поступил звонок из Яндекса, в конце которого меня спрашивают, почему вы сами к нам не шли, я отвечаю, ждал вашего звонка.

Борис: А у тебя резюме всегда опубликовано?

Марк: Даже сейчас опубликовано. Я не вижу проблемы в этом. Я хочу искать что-то, готов обсуждать.

Борис: А сейчас оно у тебя в каком статусе висит?

Марк: Готов к предложениям. Я всегда готов послушать интересные челленджи. Я считаю это нормально и сигнал работодателю, подумать, почему человека не мотивируешь. Люди всегда могут принять решение. Слава Богу рабство отменили, ну почти. Осталось только вопросы с гражданством решить в мировом сообществе.

После звонка из Яндекса собеседование в течение нескольких месяцев, я еще пока остаюсь на работе в Питере. Получаю оффер из команды Яндекс Толока. Там еще были команды, но они как-то отвалились, потому что я торговался. Хотя в итоге в Яндекс я пошел на меньший доход, но больший совокупный доход. То есть в горизонте года я получаю больше.

Борис: Как это у них устроено?

Марк: Яндекс, как любая крупная технологичная компания, имеет всякие Performance review (инструмент для повышения личной и командной эффективности). Раз в период, квартал или полугодие проходит оценка сотрудников: его вклад в бизнес, личный рост и прочее. Эта оценка конвертируется в премии, бонусы, повышение зарплаты, опционы или что-то еще.

Борис: Раз в год ты проходишь подтверждение?

Марк: В Яндексе раз в полгода и это не подтверждение. Это подведение итогов, чего хотели достичь, и какие были задачи, чего достиг, как индивидуально растешь, чего тебе не хватает. Это системная работа над собой.

Борис: Это эйчары такую работу проводят?

Марк: Да, эйчары дают рамку, а работу проводят руководители. Каждый руководитель оценивает своего сотрудника, а оценку защищает перед другими руководителями.

Борис: Что такое Толока для тех, кто не знает? Что ты делал там?

Марк: Я пришел туда, как линейный разработчик интерфейсов, фронтендер. В этом большом проекте много стеков, к некоторым мы пришли сами. Я с должности директора питерского офиса и руководителя разработки над командой ушел на чуть меньший оклад, но с большей компенсацией за год. Я ухожу с запасом, на меня посмотрят и я стану руководителем официально. Так и случилось через год.

Толока – это краудсорсинговая площадка на тот момент. Есть краудфандинг, собирают деньги для проекта. Тут что-то похожее, когда люди в интернете заходят и выполняют какие-то задания. Есть люди, которые дают задания, есть те, которые выполняют. Есть экономика, те кто дают задания, дают за них деньги. На основе этого можно проводить обработку данных, сбор данных, например, придите на точку на карте и посмотрите, что там есть.

Яндекс.Карты так расставляли точки входа в здания, делали фотографии. Люди берут такие задания и зарабатывают деньги. Такая была Толока, сейчас она трансформировалась и отделилась от Яндекса. Это теперь часть Небиус Группы, та европейская часть Яндекса, которая отделилась от российской. Сейчас они больше про ИИ. Всегда это был сбор и обработка данных для обучения нейронный сетей и подобного.

Формально меня брали с запасом на то, что я расту. Я пришел и как-то завладел доверием команды, неформально я был руководителем через 6-7 месяцев.

Борис: Что значит руководитель, сколько это человек?

Марк: Это была небольшая команда, человека четыре фронтендера. Я пришел, когда уже была какая-то команда, я в ней стал техническим лидером.

Борис: Каково работать в Яндексе?

Марк: Через год я сделал вывод такой, Яндекс – большой инкубатор стартапов, какие-то монстры, какие-то мелкие. В различных частях Яндекса очень разная атмосфера. Есть общие ценности, общий дух, глобальные собрания на всю компанию. В целом в зависимости от проекта, от его стадии роста, больше похоже на бизнес-инкубатор под крылом одного инвестора.

Борис: Разные команды, разные настроения.

Марк: Да, разные сервисы, разные подходы, разная атмосфера. Есть общее Performance review, какие-то общие правила, социальные блага и страховки. Все остальное - это множество разных стартапов.

Борис: На сколько тебе там интересно? Не говорим о первом годе работы. Это только стабильность и доход? Или там есть какие-то драйвы, вызовы.

Марк: Почему я ушел из ФармМедикал? Я уперся в потолок, на мой запрос роста, нет ответа. А в Яндекс.Толока я пришел, как в новый мир, это тоже новый драйв. Посмотреть, как по-другому люди работают и мыслят. Дальше Толока начала активно развиваться как бизнес. Из внутреннего проекта Яндекса она стала большим бизнесом с кучей контрактов на российских и зарубежных рынках. Были амбициозные планы по выходу на международный рынок, но потом бахнули ковиды, что-то еще. В итоге Толока вышла на международный рынок. Я прошел очень большой путь с ребятами. В пике подо мной было 25 фронтендеров в моей ветке. Я отвечал за всю компанию, за какие-то процессы, инструменты. Это были интересные вызовы. Я рос вместе с компанией, вместе с сервисом.

Борис: Ты влиял на финансовую часть каким-то образом?

Марк: Да, я знал историю, когда нам нужно было что-то резать. Я бюджетировался.

Борис: На сколько она выросла за этот период?

Марк: Думаю, я не очень могу об этом говорить. В отчетности Яндекса можно поискать, что было раскрыто за те периоды. Толока там учавствует в группе сервисов-экспериментов. Сейчас, наверное, будет отчетность Небиуса, посмотрим, насколько Толока там большая. Это большой бизнес с потенциальным громадным рынком.

Борис: Ты говоришь на пике было 25 человек, а потом что произошло, почему их стало меньше? Здесь какое-то темное пятно.

Марк: Да, темное пятно. Оно много у кого темное пятно, у всех, наверное.

Борис: После того, как Яндекс начал делиться, после 24 февраля.

Марк: Да, Яндекс начал делиться, принимать какие-то стратегические решения о разделениях и релокациях. Я по своим личным причинам не готов и не могу рвать все свои связи с Россией. Небиус Групп заявили, что ни одного байта в Россию не поступает. Я думаю они не врут.

Борис: Тут надо пояснить, что после 24 февраля Яндекс попал в очень сложную ситуацию, как и все большие российские компании бигтеха. Пришел период, когда Яндекс начал делиться на международную компанию и российскую компанию. Ты выбрал российскую историю.

Марк: Да, я остался в российском юрлице.

Борис: Там был выбор?

Марк: Да, я мог остаться в Толока и уехать жить в Амстердам или куда-то еще. По личным причинам и куче факторов я остался в российской части Яндекса.

Борис: Что за причины?

Марк: Много личных причин. У меня есть свои обязанности, есть мать и две сестры. Всякая нагрузка, в том числе финансовая, хочется быть стабильным в этом месте, не подставить людей.

Борис: Ты перешел в другой проект российского Яндекса. Что за проект?

Марк: Рекламное подразделение Яндекса, занимаюсь одним из новых сервисов рекламы, что-то похожее на Директ.

Борис: На сколько это драйвит?

Марк: Это прикольно в целом. Новая область для меня. Я про рекламу знал как заказчик, заказывал в Директе и ВКонтакте. Тут как бы изнутри, изнанка. Я пришел, надо было команду укрепить и подрастить, процессы перестроить. Процессы перестраиваешь не потому, что там все плохо, просто тебе нужно задать свой ритм. У каждого руководителя есть свой ритм, свои ожидания, он задает рамки.

Борис: Ты там больше как продакт?

Марк: Да, я руководитель, подо мной 4 фронтендера, еще инженер есть, который занимается тестированием. Наша команда как часть большого сервиса. Мы делаем интерфейсы рекламных кабинетов. Есть заказчики от бизнеса, с ними мы обсуждаем детали, несем в команду и приземляемся в какую-то техническую реальность. Я это все хоровожу, чтобы все работало, доставляло когда нужно и что нужно бизнесу. Челлендж бизнесу, челлендж в разработку на предмет того, что хочет достичь бизнес и как разработка собралась это делать.

Борис: Это все на удаленке в Таиланде?

Марк: Да.