Александр Кравченко: я верю в кирпич

Михаил: Давай на примере, возьмем Бориса, у него есть квартира классная и он хочет ее продать, на вторичке, как ему выбрать агентство недвижимости?

Александр: Ну сейчас не лучшее время продавать недвижимость на вторичном рынке. Мое конкурентное преимущество - это то, что я на его стороне, я точно закрою его потребности, в отличие от того же Аякса.

Михаил: Продай ему свою услугу.

Александр: Если он уже начал со мной консультироваться, значит моя услуга продана. Любой риэлтор ему скажет, если хочешь продать квартиру - давай, мы ее продадим, давай подписывать с тобой договор, мы сами ее отфотографируем, разместим объявления и т.п. И вот на этом этапе ты сделаешь большую ошибку, как только ты заключишь договор. Я же начал с чего, я же сразу сказал, что сейчас не лучшее время, я на его стороне сразу, хотя я могу заработать денег и сказать, давай подпишем договор.

Борис: Ну я уже на подписании сделки, но все равно боюсь - продам, а что с деньгами делать?

Александр: Ну тут 2 варианта: либо депозит, с вероятностью 50/50 потому что мы уже проходили в истории странные с депозитами, второй вариант, и как мне кажется, лучший для сохранения денег - земля.

Борис: А вы сейчас не строите готовые дома? Может в них вложиться?

Александр: Нет, это были разовые акции, мы построили за свои деньги штук 15 домов и продавали как готовый продукт, но мне не понравилось.

Михаил: Почему? Маржа низкая?

Александр: Да нет, маржа нормальная, но мне больше нравится строить за деньги клиента, под конкретную задачу или запрос. 15 домов в среднем по 10 млн рублей каждый, это большой объем замороженных денег, а цикл стройки и продажи дома длинный, поэтому не очень удобен такой формат работы.

Борис: Если у меня есть деньги, то я могу пойти к тебе и начать строить дом?

Александр: Да, потому что цена нормально построенной “коробки” дома с качественными инженерными решениями не может быть меньше 80 тыс рублей за квадратный метр, все остальное - это залипуха и на нее не нужно обращать внимание.

Михаил: А почему ты к нему пойдешь?

Борис: А мне его порекомендовали, я посмотрел его ролики и проникся доверием - они много критикуют.

Александр: Важный момент, когда ты выбираешь строительную компанию, я тебе могу дать пакетик с документами, которые нужно проверить в компании и даже дам смету, чтобы ты сравнил и если ты хоть что-то понимаешь, то ты потом вернешься ко мне.

Борис: Слушай, я доверчивый и я верю. У меня есть 18 млн рублей и я готов идти строить дом.

Михаил: Ну ты еще и наивный…

Александр: А почему тебя информация про 10 документов, которые я тебе дам для проверки не возбуждает? У меня миссия же гораздо больше.

Михаил: Мне не нравится, что он только по одному ролику на YouTube получил от тебя некое доверие, импульс и он готов тебе уже отнести 18 миллионов.

Александр: Ты меня не слышишь. Я же сказал, что мне без разницы к кому он пойдет строиться, но тебя должно возбуждать то, что я дам тебе инструмент, с помощью которого ты выберешь любую подрядную организацию на рынке. Ты можешь выбрать не меня, но миссия моя в том, чтобы все строители строили нормально и если какого-то документа не будет у строительной компании, ты можешь выбрать любую другую.