Александр Кравченко: я верю в кирпич

Узнаете как с помощью контента привлекать клиентов и получать хорошие дивиденды. Что лучше - построить дом или купить квартиру? Нужно ли открывать мультиформатную компанию и масштабироваться, а также почему работодатель платит ипотеку за своего сотрудника и куда потратить 18 миллионов руководителю Клерка.
Команда Кравченко – агентство недвижимости в Краснодаре
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Каждый четверг Борис Мальцев (его телеграм-канал https://t.me/totklerk) основатель «Клерка» и фаундер компании «НДФЛка» Михаил Лапушинский проводят встречи с предпринимателями в краснодарском офисе «Клерка».
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Знакомимся с гостем
Борис: Расскажи чем ты занимаешься?
Александр: Мы занимаемся подбором лучшей недвижимости, строительством и ремонтно-отделочными работами.
Михаил: А в структуре бизнеса, что тебе основной доход приносит?
Александр: Изначально все начало строиться вокруг агентства недвижимости, а потом из этого направления родился ремонт, исключительно по запросу. Когда человек с тобой выбирает квартиру или дом, для него это важный шаг, то он проникается к агенту огромной симпатией и агент на него имеет большое влияние и после заключения сделки по объекту клиент очень часто спрашивает: “А кто может сделать ремонт?”. Сначала мы передавали ремонты на субподряд за комиссию, а потом поняли, что в состоянии заниматься этим направлением самостоятельно.
Михаил: А за счет чего агентство недвижимости стало успешным? В чем фишка?
Александр: Мы занимались классическим продвижением, вешали баннеры, объявления, но это все было с очень низкой конверсией, трафик был очень холодным. И тогда я решил, что нужен другой подход и понял, что недвижимость можно показывать красиво на YouTube.
Михаил: А как пришло понимание этого?
Александр: Тяжело сказать, это шло изнутри, ведь основная задача фаундера - найти идею, классные предприниматели могут не быть сильными управленцами и директорами, но у них есть красное знамя, которое они берут и за ними следуют люди. Мне захотелось публично и на большую аудиторию рассказать о том бардаке, который творился на строительном рынке Краснодара, потому что, это был 2012 год и мы занимали 1 место по количеству обманутых дольщиков в России, по недостроям и долгостроям. И самого лучшего, и самого дешевого инструмента, чтобы рассказать честно обо всем помимо контента, еще не придумали. Я взял троюродного брата, который примерно умел снимать видео, написал сам себе сценарий, мы сняли, загрузили первые несколько провокационных роликов, потому что я не стеснялся называть фамилии, названия компаний и мы получили колоссальный отклик сразу.
YouTube привел клиентов уже через 6 месяцев
Борис: А в компании ты маркетолог?
Александр: Поначалу да, но потом все это подхватили компетентные ребята, которым мне уже удалось платить, а сначала YouTube родился от моей внутренней потребности.
Михаил: Итак, ты выходишь на YouTube, задаешь инсайт и что, начали звонить клиенты?
Александр: Конечно, но несмотря на огромный отклик в виде просмотров, комментариев и благодарностей, мы увидели это в росте числа клиентов месяцев через 6-8.
Михаил: Личный бренд ты стал внедрять на старте? Или уже потом, когда понял, что идет доверие к личному бренду?
Александр: На старте. Сразу появилась “команда Кравченко”, до этого мы назывались “стройгрупп”, но не долго.
Борис: Но сначала было агентство недвижимости, а когда вы начали строительством заниматься до YouTube или после?
Александр: После YouTube.
Михаил: А сколько сейчас в месяц ты закрываешь сделок с клиентами?
Александр: Из-за высокой ключевой ставки люди не берут ипотеку и рынок сильно просел. Например, один несколько девелоперов российского рынка уверенно идет к банкротству. Когда рынок рос и все брали ипотеки и все было хорошо, то мы делали 70-100 сделок в месяц стабильно, но у нас с этим количеством сделок справлялись около 40 сотрудников, а у “Аякса” с 300 сделок работает 1000 сотрудников, поэтому можно сказать, что мы не лидеры на рынке, но по эффективности и конверсии у нас все хорошо. Сейчас у нас 23-25 сделок.
Михаил: Ты берешь проценты и с продавца, и с покупателя?
Александр: Нет, зачем, мы берем 20000 рублей за подбор новостроек, кстати, мы первые стали так делать, потому что обычно пытаются клиентов привлечь бесплатным сервисом. Но обычно, когда тебе говорят бесплатно, то сразу закрадывается сомнения в том, где же и сколько ты переплатил. Мы решили сразу играть в открытую и полностью показывать стоимость услуг.
Михаил: Т.е. застройщик делится с вами комиссией?
Александр: Да, обязательно. Но тут тоже важно понимать, что зная рынок, к плохим застройщикам мы не повезем, а когда агент говорит тебе, что ты ничего не заплатишь, то тогда у него клиент не ты, а застройщик и он обязательно тебя отвезет туда, где ему заплатят больше. Но многие люди до сих пор этого не понимают.
Как продать свои услуги прямо на интервью
Михаил: Давай на примере, возьмем Бориса, у него есть квартира классная и он хочет ее продать, на вторичке, как ему выбрать агентство недвижимости?
Александр: Ну сейчас не лучшее время продавать недвижимость на вторичном рынке. Мое конкурентное преимущество - это то, что я на его стороне, я точно закрою его потребности, в отличие от того же Аякса.
Михаил: Продай ему свою услугу.
Александр: Если он уже начал со мной консультироваться, значит моя услуга продана. Любой риэлтор ему скажет, если хочешь продать квартиру - давай, мы ее продадим, давай подписывать с тобой договор, мы сами ее отфотографируем, разместим объявления и т.п. И вот на этом этапе ты сделаешь большую ошибку, как только ты заключишь договор. Я же начал с чего, я же сразу сказал, что сейчас не лучшее время, я на его стороне сразу, хотя я могу заработать денег и сказать, давай подпишем договор.
Борис: Ну я уже на подписании сделки, но все равно боюсь - продам, а что с деньгами делать?
Александр: Ну тут 2 варианта: либо депозит, с вероятностью 50/50 потому что мы уже проходили в истории странные с депозитами, второй вариант, и как мне кажется, лучший для сохранения денег - земля.
Борис: А вы сейчас не строите готовые дома? Может в них вложиться?
Александр: Нет, это были разовые акции, мы построили за свои деньги штук 15 домов и продавали как готовый продукт, но мне не понравилось.
Михаил: Почему? Маржа низкая?
Александр: Да нет, маржа нормальная, но мне больше нравится строить за деньги клиента, под конкретную задачу или запрос. 15 домов в среднем по 10 млн рублей каждый, это большой объем замороженных денег, а цикл стройки и продажи дома длинный, поэтому не очень удобен такой формат работы.
Борис: Если у меня есть деньги, то я могу пойти к тебе и начать строить дом?
Александр: Да, потому что цена нормально построенной “коробки” дома с качественными инженерными решениями не может быть меньше 80 тыс рублей за квадратный метр, все остальное - это залипуха и на нее не нужно обращать внимание.
Михаил: А почему ты к нему пойдешь?
Борис: А мне его порекомендовали, я посмотрел его ролики и проникся доверием - они много критикуют.
Александр: Важный момент, когда ты выбираешь строительную компанию, я тебе могу дать пакетик с документами, которые нужно проверить в компании и даже дам смету, чтобы ты сравнил и если ты хоть что-то понимаешь, то ты потом вернешься ко мне.
Борис: Слушай, я доверчивый и я верю. У меня есть 18 млн рублей и я готов идти строить дом.
Михаил: Ну ты еще и наивный…
Александр: А почему тебя информация про 10 документов, которые я тебе дам для проверки не возбуждает? У меня миссия же гораздо больше.
Михаил: Мне не нравится, что он только по одному ролику на YouTube получил от тебя некое доверие, импульс и он готов тебе уже отнести 18 миллионов.
Александр: Ты меня не слышишь. Я же сказал, что мне без разницы к кому он пойдет строиться, но тебя должно возбуждать то, что я дам тебе инструмент, с помощью которого ты выберешь любую подрядную организацию на рынке. Ты можешь выбрать не меня, но миссия моя в том, чтобы все строители строили нормально и если какого-то документа не будет у строительной компании, ты можешь выбрать любую другую.
Квартира или дом?
Михаил: Сколько объектов ты сейчас строишь?
Александр: Сейчас - 12. Это все для заказчиков и за их деньги.
Михаил: А какая маржинальность сейчас в этом бизнесе, когда клиент со своими деньгами приходит и строит объект?
Александр: После уплаты налогов где-то 25%-27% чистыми остается.
Михаил: Какая команда работает над текущими проектами?
Александр: 2 проектировщика, 2 архитектора, 2 прораба и 4 менеджера проектов. Мы подбирали участок, разрабатывали проект с нуля, тут супер индивидуальная работа. Индивидуальный дом, который разрабатывается под тебя и под твои сценарии жизни дешево стоить не может.
Михаил: Вы же делаете под ключ? Сколько стоит сейчас 1 кв метр?
Александр: Мы закладываем где-то 70 000 руб за квадрат на коробку и 40 000 за квадратный метр на ремонт, это без мебели. Итого мы получаем 110-120 тысяч за метр.
Михаил: А стоимость квартир за квадратный метр на рынке сейчас?
Александр: 135 000 за квадрат. Но тут не правильно перемножать на квадраты - это же основная уловка застройщика, если ты не знал, то они больше всего зарабатывают со студий и однокомнатных квартир.
Михаил: Перед этим ты сказал, что дом не может стоить дороже квартиры, а сейчас мы понимаем, что он дешевле.
Александр: Нет, мы не понимаем что он дешевле, потому что мы в этой стоимости еще не считали землю, плюс добавь туда мебель и технику и он выйдет кратно дороже. Если говорить про конечный продукт, то он будет стоить значительно дороже, чем квартира, но это будет классный и современный дом. Иногда бывает так, что хотелки по ремонту обходятся дороже, чем постройка дома.
Хочу открыть мультиформатную компанию
Михаил: Маржинальность стройки 25-27%, а в девелоперском направлении?
Александр: А все тоже самое, потому что мы платим большие агентские вознаграждения, плюс у нас все специалисты на окладе, плюс мы платим стипендию в период обучения людям, которые приходят к нам на работу. Новичка к клиенту мы не подпускаем, пока он не пройдет трехмесячное обучение, чтобы у человека была финансовая поддержка, мы платим стипендию.
Михаил: Для тебя это одинаковый бизнес в плане стратегических целей? Ты бы хотел, чтобы развивалось строительство или агентство?
Александр: Если говорить про стратегические цели, то хотелось бы построить мультиформатную компанию по формуле “одного окна”, где человек может получить ответы на все вопросы начиная от покупки земельного участка и юридического сопровождения и заканчивая тапочками, которые вы поставите после ремонта. Вот этого бы хотелось, но на это нужно очень много денег.
Михаил: Ты же уже так делаешь? Чего тебе не хватает?
Александр: Масштаб не тот, сейчас мы подписали контракт на 4 ремонта в Москве в квартирах по 460 квадратов в доме, где сосед Абрамович. Но чтобы это запустить, нужно создать качественный IT-продукт, мы уже пытались запустить такое дважды, но каждый раз что-то шло не так, то денег не хватало на нормальную рекламную кампанию, то еще чего-то. А так хотелось бы помогать клиентам, делать все тоже самое, но в большем масштабе, может даже какой-то сервис сделать.
Борис: Можно пока философию убрать и разобраться со структурой бизнеса и структурой компании? Какие доли бизнеса занимает строительство и недвижимость и кто это обеспечивает?
Александр: Стройка, ремонт и агентство недвижимости - доли меняются в течение 10 лет. В чем плюс мультиформатной компании - когда один рынок проседает, а сейчас рынок продажи квартир просел, то тебя держат на плаву другие направления, в нашем случае - стройка и ремонт, потому что люди ничего не покупают, так хоть ремонт сделаем. Если взять в процентном соотношении, то они варьируются, но последние 2 года - продажи недвижимости 30% прибыли, а все остальное делят между собой стройка и ремонт.
Борис: Стройка и ремонт - это разные направления или ты считаешь, что это одно и тоже?
Александр: Абсолютно разные. И в бизнесе - это разные структурные подразделения, у них свой руководитель и своя команда. В целом, можно сказать, что у каждого бизнеса по 30% доли в прибыли, а 10% мы всегда откладываем. 4 года назад продажи недвижимости составляли 70% прибыли, а остальное было за стройкой и ремонтом.
Я допустил много ошибок, но то что заработало - классное
Борис: А есть еще какие-то проекты о которых надо бы рассказать?
Александр: База отдыха еще есть. Там было несколько партнеров на старте, но я уже все повыкупал.
Борис: Насколько это большой бизнес?
Александр: Ну большой, стабильно 1 млн рублей чистой прибыли в месяц он приносит. Я не знаю насколько большой он или нет. Плюс отель есть в центре Геленджика “Прованс бутик-отель”, тоже большой, наверно миллионов 100 сейчас стоит.
Борис: Что еще нужно рассказать, чтобы мы знали все про твой бизнес?
Александр: Мы сейчас работаем над проектом “Дом ремонтов” в Москве и я приложил руку к созданию сервиса “домоподбор” - это строительно-техническая экспертиза, тоже в Москве.
Михаил: Ты там партнер?
Александр: Да, я там партнер и мы все делим как договорились.
Михаил: А зачем ты там нужен там Сергею Петруше?
Александр: Есть разные психотипы людей, Петруша - классный инженер, он один из лучших инженеров по строительной тематике, которых я знаю в России, но ему тяжело выстраивать структуры и собирать команды вокруг себя, на этой синергии мы и объединились. В моей картине мира, если собираются 2-3 умных человека у них что-то хорошее должно случиться, вот по этой модели мы и пошли.
Борис: Мебельный бизнес, который ты начинал, он не пошел?
Александр: Я его вообще в расчет не беру, потому что там очень много рекламации. Мы что-то делали, рекламировали, клиенты довольны, но когда подсчитали итоги - прослезились. Мне не понравилось и мы продали производство. Я еще думал, что это контролировать не надо будет, но я сильно ошибся и уйти из операционки не получилось, производство находилось далеко, потому что мы искали землю дешевую под производство и думали, что рабочая сила там сама найдется и тоже будет стоить дешево, но мы жестоко ошиблись.
Михаил: Ты не справился с проектом?
Александр: Можно и так сказать - я не уделил достаточно внимания ему. Я в жизни допустил много ошибок, мне не стыдно признаться, но то что заработало - работает классно. Для меня важно, что все клиенты, которым мы что-то делали - остались довольны.
Если основатель в операционке, то мы не двигаемся
Борис: А все подразделения они выделены в отдельные структуры?
Александр: Да, мы под одной крышей, но по CRM у нас все разбито.
Борис: И у каждой есть свой управленец?
Александр: Да, конечно. Николай Филимонов у нас отвечает за ремонт и дизайн, у нас есть руководитель производства - Юра Смирнов, 3 технадзора. То что касается недвижимости - это Артем Курдюков - мы уже с ним 10 лет работаем, то что касается стройки - это Артем Пичуляк, мой товарищ и партнер. Мы даже по этажам разбиты, приходите к нам в офис, я все покажу и расскажу.
Борис: А кто ты в этом бизнесе?
Александр: Основатель, лицо компании и стратегический двигатель.
Борис: Насколько сильно ты погружен в операционку?
Александр: Раньше я был сильно погружен, находился постоянно в офисе, смотрел таблицы, считал KPI, даже слушал звонки, но потом понял, что если основатель в операционке, то мы стратегически никуда не двигаемся. Ты улучшаешь структуру на местах, но в глобальном плане - это никуда не приведет. Сейчас я погружен процентов на 25-30, не больше. Я раз в неделю смотрю CRM, получаю отчеты, которые мне интересны, я знаю, кто у нас лучший, где у нас какие рекламации и т.д. за остальным следят ребята.
Платим ипотеку за сотрудника
Борис: По структуре - отдел маркетинга какую долю занимает?
Александр: Процентов 20, но здесь же находится и продакшен. Мы работаем со студией КИТ - они забрали на себя продвижение через директ, рекламу в ВК и все остальное, по сути - мы отдали это на аутсорс. Что касается YouTube, то я полностью погружен, читаю все тексты, вношу правки, постоянно обсуждаем что и как будем снимать, потому что иначе теряется изюминка личного бренда, хотя мы воспитываем человека, который меня когда-то заменит.
Михаил: А рисков ты в этом не видишь?
Александр: Вижу конечно, но мы же люди не глупые и начали к этому готовиться заранее - это менеджер, он уже мелькает в выпусках, мы привязали его к компании на всю жизнь и чтобы у него не было никаких других мыслей.
Борис: А как вы это сделали?
Александр: Мы просто платим за него ипотеку, отучили сниматься в репортажных роликах.
Борис: Расскажи про unit-экономику, у тебя есть финансовая служба?
Александр: Да, есть финансовый директор. Он и считает unit-экономику.
Михаил: Стоимость лида?
Александр: В агентстве недвижимости самая дешевая стоимость лида, около 5 000 рублей, потому что у нас по большей части заходят все через контент. Поэтому если взвесить 500 000 рублей потраченные на ВК, телегу, директ и тп и 500 000 рублей на продакшен, то я всегда выберу продакшн, потому что оттуда всегда гораздо больше лидов и они гораздо дешевле. В 500 000 входит работа оператора, режиссера монтажа, сценариста, SMM-щика
Как масштабироваться и нужно ли
Михаил: Как масштабировать бизнес?
Александр: Как я это вижу, масштабироваться можно только через какой-то сервис, по сути то, что сейчас активно внедряет Авито и Циан. Это должно работать, как автотека в Auto.ru - выбирая себе какую-то недвижимость ты можешь заказать себе сразу отчет по земельному участку, квартире, узнать про обременения. По сути аналог автотеки, только для недвижимости. Ну и это должен быть маркетплейс по продаже недвижимости.
Михаил: Это ты так видишь, а есть ли решения на этом рынке уже?
Александр: Он есть у нас, но мы хотим еще к нему прикрутить искусственный интеллект, чтобы человек мог пообщаться сразу с моим лицом, но пока это сделать не удалось, на это у нас не хватает денег. Плюс нужно миллионов 30 в месяц на маркетинг, чтобы сделать это быстро, а если сделать не быстро, то кто-то это повторит. Аналоги есть у Авито, там можно заказать отчет, Циан тоже пробует. Но они никак не могут избавиться от фейков, они не понимают как даже по фотографиям оценивать - плохой дом или хороший, а мы это понимаем.
У нас есть сервис поиска и подбора недвижимости в Краснодаре kravik.ru, там можно посмотреть хотя бы примерно что мы хотим. Там по каждому объекту есть отчет и это то к чему нужно идти. Мы выходили с пилотным проектом к инвестору, но на определенном этапе мы не договорились. По сути все упирается в деньги.
Михаил: Ну ты же можешь продать отель в Геленджике и базу отдыха?
Александр: Этого нам хватит, чтобы год просуществовать, а я так не хочу. И пока я не буду уверен в том, что хочу показать, я не буду привлекать партнеров. Нам нужно построить аналог Авито и Циана, только с отчетом по каждому объекту.
Михаил: Но ты же понимаешь, что это нереально?
Александр: По сути, все упирается в деньги, мне много кто в жизни говорил, что что-то нереально, а я из тех, кого это только подстегивает.
Михаил: То есть ты сейчас не ищешь деньги?
Александр: Сейчас нет, когда мы сделаем то что работает, я тогда приду и буду точно уверен, что мне деньги дадут. А если я приду сейчас, то у инвесторов будет миллион вопросов на которые я не готов дать ответы.
Михаил: kravik.ru - это пилотный проект? Его агенты используют?
Александр: Да, это пилот пилотного проекта. Его используют не только мои агенты, но и другие участники рынка, он пользуется популярностью. Сторонние агенты тоже могут там смотреть новостройки, преимущества и недостатки. По сути мы свой опыт сейчас упаковали в квартиры, вот также нужно упаковать в дома с помощью техкарт и тп, а дальше выводить продукт на рынок.
Что купить руководителю Клерка на 18 млн рублей?
Борис: Я хочу купить землю в Краснодаре
Александр: Для чего?
Борис: Построить дом, ты же говоришь цена будет расти?
Александр: Будет расти, но у тебя задача какая построить дом или заработать на земле?
Борис: Я пока строиться не хочу.
Александр: А Краснодар для тебя что? Где ты рассматриваешь вариант покупки?
Борис: Я рассматриваю историческую часть города, чтобы на работу ходить пешком.
Александр: Ты тут ничего не заработаешь.
Михаил: Итак, у Бориса есть 18 млн рублей, он спрашивает у Кравченко - что ему делать?
Александр: Нужно покупать землю, но там где он заработает, жить он там не будет. Ему там не понравится, это будет далеко от работы. А в центре за эти деньги ты купишь только земельный участок, но это не по предпринимательски, сильно дороже тут земля не станет. Если хочешь побыть инвестором, то нужно выбирать другие районы города. Мы можем помочь тебе заработать на земле, доходность там будет хорошая, но жить ты там не будешь.
Борис: Михаил, а что мне делать с 18 миллионами?
Михаил: Купить LQDT на рынке, он каждый день переоценивается, нужно подождать пока рынок еще обвалится, когда ЦБ начнет ставку снижать и купить на все активов.
Александр: Я по своей сути консерватор и всю жизнь я верю в кирпич. Я все свои деньги вкладываю не на карту и в депозиты, а в кирпичи. У меня стратегия, что если на этом месте ничего не было, а потом там что-то построить, то во-первых, это капитализация и ты можешь это пощупать и потрогать. Но я знаю много ребят, которые зарабатывают на акциях и крипте, но я сам по себе не такой, мне нужно увидеть, что я покупаю. Но я верю, что за цифровой экономикой будущее.
Михаил: А почему ты ему веришь и уже готов отнести ему 18 млн? Ты посмотрел один видос на YouTube и уже веришь?
Борис: Я посмотрел 3 видоса, плюс есть Петров, который мне об этом рассказал. Да и то, что говорит Саша у меня нигде не екает, что он врет.
Михаил: И ты прям сейчас готов заключить с ним договор на инвестирование?
Борис: Мне кажется, из-за того что он активно ведет каналы, у него сильно прокачанный бренд. В их сфере фаундеров, которые так делают - мало, точнее, их почти нет. Он когда это делает берет же на себя ответственность за свои слова.
Масштабироваться или уходить
Михаил: А есть ли у тебя сейчас клиенты на удаленную оценку объекта?
Александр: Удаленная оценка объекта - да, такое существует, но как правило, после такой оценки заказчик хочет получить какое-то заключение. А делать заключение только по фото плохо, потому что с этим заключением клиенты потом пойдут предъявлять претензии строителям, если они плохо построили или к застройщику. Но мини-формат такого заключения можно подготовить и удаленно. Мы можем дать скрипт клиенту, что еще нужно замерить, какие фото дослать, чтобы мы смогли сделать заключение. Жаль, что у домов нет VIN-кода, как у машин, это бы сильно упростило работу.
Михаил: Ты видишь момент выхода из твоего бизнеса?
Александр: Я об этом не думал еще. Пока я на эту тему не рассуждал, я строил модели идеального дня или идеальной жизни, но в ближайшее 10 лет у меня нет таких планов. В целом, я уже несколько лет как могу не работать и качество жизни моего от этого не поменяется, но зачем-то же все это делается. Я еще не все реализовал, что задумал.
Михаил: А за счет чего будешь поднимать маржинальность бизнеса?
Александр: За счет стройки и за счет ремонтов, причем процентов на 80%. Это проще, понятнее, чем агентство недвижимости и деньги там оборачиваются быстрее.
Михаил: И ты готов масштабироваться по всей России?
Александр: Да, 100%. Настроить удаленный подбор домов можно в любом регионе России, но этого пока нет.
Михаил: Ремонт сложно масштабировать, он же в пределах города в основном.
Александр: Мы в Москве делаем ремонты, в Санкт-Петербурге. Я если честно, не знаю, а надо ли вообще что-то масштабировать. Тут есть другой корень проблемы, я разговаривал с архитектором Олегом Карлсоном, у него работает всего 12 человек. Я как-то спросил у него, а почему ты не масштабируешься, а он сказал, что ему больше не надо, он работает с интересными проектами, крутыми заказчиками и делает только то, что ему нравится.
Михаил: Мы допускаем, что у тебя может быть ответ “не хочу масштабироваться”, но мы тебе не верим.
Александр: Я очень консервативен и я лучше тысячу раз подумаю и потом предложу продукт, чем через 3-4 года сказать, что я не нашел финансирования, я лучше 1000 раз посчитаю, прежде чем выйти к людям, ведь если мне откажут, вот это будет проблема. Продукт будет - автотека для домов, IT-решение, чтобы можно было масштабироваться.
YouTube как бизнес
Борис: YouTube - это бизнес? Ты получаешь оттуда деньги или получал, когда это было возможно?
Александр: Это все самореклама для выстраивания личного бренда. Деньги получаю в виде клиентов и тех дивидендов, которые они несут.
Борис: А ты не видишь своего будущего там? Пойти в YouTube, сделать какую-то передачу? Масштабироваться в YouTube?
Александр: Все блогеры строят какой-то продукт, этим и полезен YouTube, а мы тоже строим там свой продукт - агентство недвижимости, строительную компанию.
Михаил: А замедление YouTube как-то сказалось на просмотрах?
Александр: Не замедление YouTube, а повышение ключевой ставки и отсутствие льготного кредитования. На мой взгляд с YouTube будет происходить все тоже самое, что и с инстой, сначала все убегут на другие площадки, чтобы удовлетворить потребность в контенте, а потом вернутся, потому что ничего похожего не найдут. Да, сейчас 30-35% просмотров упало, но из аналогов более-менее нормально работает VK-видео.
Михаил: Процесс принятия решения для предпринимателя мега-важен, что побудило тебя создать маркетинговую коммуникацию именно через YouTube. Ты же не проснулся утром и все, наверняка ты раньше залипал в YouTube или еще где-то?
Александр: Вообще не залипал.
Борис: Порекомендуй, кого пригласить.
Александр: Руслан Татунашвили - на мой взгляд, один из гениальных людей в маркетинге.
Михаил: А у тебя есть условный трекер в маркетинге?
Александр: Мне кажется, всем предпринимателям нужны наставники в каких-то областях, у которых можно чему-то поучиться и которые тебя лично зажигают. У меня сейчас, к сожалению, такого человека нет.
Борис: А мне кажется, не так уж он и нужен. У меня никогда не было, возможно, он может сбить прицел.
Александр: Возможно, но всегда интересно пообщаться с умными людьми, если ты его признал как эксперта в какой-то области и что-то для себя почерпнул.
Большая скидка на дизайн-проект
Борис: Мы проверяем эффективность наших разговоров, не хотел бы ты предложить скидку на какую-то услугу тому, кто придет к тебе посмотрев наш разговор?
Александр: Да, давайте придумаем. Самая популярная услуга сейчас - это дизайн проект, тот кто заказывает не банальный и интересный дизайн проект и называет промокод “Михаил Лапушинский”, то я даже готов это сделать бесплатно. Если что-то более банальное, то можно до 50% сделать.
Борис: Друзья, звоните по телефону 88007070612 либо 89002559454, заказывайте дизайн-проект, называйте промокод “Михаил Лапушинский” и получайте скидку 50%.
Рекомендации
Борис: А порекомендуй что-то из фильмов, сериалов?
Александр: Из последнего смотрел сериал “Пингвин”, очень понравилась глубина проработки персонажа и супер харизматичный актер. Еще из фильмов понравился “Джокер”, классическая классика “Фарга”, которую я не устану рекомендовать, “Крестный отец” и “Троя” тоже отличные фильмы, “Не смотрите наверх”, к сожалению, сейчас не так много времени, чтобы смотреть сериалы.
Борис: А читаешь или слушаешь?
Александр: Я читаю, наверно, я старой формации, несмотря на возраст, слушать не получилось.
Борис: А ты что порекомендуешь посмотреть?
Михаил: Сериал “Большая секунда”, очень интересный.
Борис: Я недавно перечитывал “Тихий Дон”, в школе же ничего не понял, в силу возраста, а натолкнул меня на мысль перечитать его наш русский сериал “Тихий Дон” шедевральный. Я чуть не плакал от всей той квинтэссенции русской жизни, которая описана в романе.
Борис: Спасибо большое за интервью, было очень интересно!
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