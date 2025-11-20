Как сделать бизнес из страсти: Байдарошная, DIVO — Михаил Леонтьев

Коротко о трех проектах

Борис: Всем привет, с нами Михаил Леонтьев. Михаил, у тебя три проекта, расскажи про них вкратце, потом перейдем к вопросам.

Михаил: Я айтишник с образованием «Прикладная математика», вырос до технического директора, потом ушел в коммерцию. В локдаун знакомый предложил сделать проект под заказ, так появилась компания Divo. Мы попали в Сколково, занимаемся технологиями локального позиционирования: определяем, где находится персонал строительных и производственных компаний, чем занят и в порядке ли он.

Борис: Это типа BLE метки? (устройства, использующие технологию Bluetooth Low Energy для передачи сигналов, ред.)

Михаил: BLE метки и еще разные инструменты.

Борис: Вы это сделали как изделие?

Михаил: И софт, и изделие. Сканеры меток и сами метки — в каску, под бейджики.

Борис: Ты это до Apple сделал или после? Посмотрел на них и понял, давайте сделаем как у них?

Михаил: Вместе. (смеются) Нет, это не связано, у них другая технология. У них на поиск вещей, у нас — на поиск людей. Если что‑то случилось, по данным метки (акселерометр и другие параметры) определяем, что с человеком не так. Мы идем в охрану труда и контроль трудовой дисциплины.

Борис: Еще твой проект?

Михаил: Вторая компания Байдарошная — это уже чисто от сердца, по любви. Я турист, занимаюсь каяками, байдарками, рафтами. Во время локдауна люди спрашивали: «А где взять байдарку?», и возникла идея обучать москвичей туристическим походам на байдарке. Так появилась Байдарошная. Третья — проект «Спортамат»: автоматические пункты проката спортивного инвентаря на площадках, пляжах.

Борис: Это тоже физический девайс какой-то?

Михаил: Да, физический девайс и софт, как камеры хранения наоборот — берешь и отдаешь обратно. Вендинговая тематика.