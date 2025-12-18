Денис Калемберг, SafeTech : Мы не видим конкурентов на рынке. Кроме государства

Когда государство становится главным конкурентом

Юрий: Ты делаешь электронные подписи для смартфона, а есть Госключ. Возможно, Госключ тоже появится в смартфоне.

Денис: Я негодую, государство, по сути, убивает отрасль. При всем уважении к коллегам, которые эти решения делают, они делают его бесплатным и админресурсом заставляют его использовать.

Можно порадоваться за тех, кто получает бесплатное решение. Но когда коммерческие компании перестанут разрабатывать — технологии застынут. Ведь Госключ создан на базе технологий коммерческого рынка. То есть, сначала люди получили деньги от заказчиков, вложили их в разработку, разработали технологию на базе которой создан Госключ. Госключ теперь по сути убивает отрасль. Компании перестанут получать деньги, вкладывать в разработки — и отрасль заморозится.

Юрий: Почему появился Госключ? Чего не хватило в твоей технологии?

Денис: Не то чтобы не хватило. Государство создает Госключ, потому что стремится к цифровому суверенитету — хочет все держать «под капотом». Цифровизация в России опережает другие государства. Они делают хорошие сервисы.

Борис: Ты считаешь, что с Госключом рынок электронных подписей остановится в развитии и монополизируется государством?

Денис: Мы не сдаемся, будем создавать и продавать, предлагая фичи, за которые люди готовы заплатить даже при наличии бесплатного решения. Мы стараемся бежать вперед, быть гибче и быстрее.

Юрий: Могу ли я с твоей подписью зайти на портал Госуслуг?

Денис: Если у тебя есть квалифицированная электронная подпись — наши технологии позволяют ее получить. Интеграция с порталом Госуслуг зависит от поставщика сервиса, а не от нас. Мы сделаем криптографию, с которой можно зайти.

Борис: Это сделано для контроля. Страшновато видеть, как государство забирает себе все, что касается шифрования.

Денис: Мне сложно рассуждать на эту тему — выводы могут показаться оторванными от жизни. Похоже, пытаются создать систему вроде китайского Вичата, где все: платежи, подписи, коммуникации проходит через один канал. Правильно ли это для государства, наверное, да. А с точки зрения удобства и комфорта — вопрос дискуссионный.

Борис: Но твой бизнес пострадает в этой части.

Денис: Мой бизнес видит в государстве конкурента и угрозу. Мы стараемся быть быстрее и лучше, предлагать рынку то, за что он готов заплатить. Хочу, чтобы государство не заставляло контрагентов использовать только его бесплатные сервисы. Пусть люди выбирают: есть платные решения, есть бесплатные, без давления.