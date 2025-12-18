Денис Калемберг, SafeTech : Мы не видим конкурентов на рынке. Кроме государства

Смотрите в YouTube
Кто такой Денис Калемберг и чем занимается SafeTech
Борис: Всем привет, сегодня мы позвали Дениса Калемберга, фаундера и руководителя компании SafeTech. Денис, расскажи, чем занимается компания, какие продукты продвигаете.
Денис: Добрый день. Компания родилась 15 лет назад и долго работала в сфере защиты операций в дистанционном банкинге.
Сейчас SafeTech превратилась в SafeTech Group — это четыре компании со своими технологиями, рынками и подходами к продажам.
Я бы остановился на трех основных направлениях нашего бизнеса:
SafeTech − разработчик инновационных решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота
SafeTech Lab − разработчик программных продуктов для построения надежной и безопасной PKI-инфраструктуры
STCrypt − квалифицированная электронная подпись в смартфоне для взаимодействия с государством.
Борис: Последнее — это продукт PayControl?
Денис: PayControl — это банковская история. КриптоКлюч, раньше это называлось MyDSS, многие знают. Сейчас КриптоКлюч, это как раз технология квалифицированной электронной подписи в смартфоне. Второе, это CA, Certification Authority, SafeTag для замены Microsoft CA. Это решение для импортозамещения, инфраструктурная вещь, которая стремительно растет.
Как российский SafeTag вытесняет Microsoft CA
Борис: В какой части замена Microsoft?
Денис: Все знают Microsoft‑сервер с продуктом Microsoft CA — он выпускает технологические сертификаты, обеспечивающие доверие в инфраструктуре организации между устройствами, пользователями, серверами и коммутаторами. Это ключевой продукт, на котором держится все доверие в инфраструктуре. В текущих условиях его активно заменяют на отечественное решение, поскольку продукт от недружественной страны может навредить крупным компаниям.
Уже есть большие проекты, например, Тинькофф Банк полностью перевел инфраструктуру на нашу сеть. И ряд других крупных заказчиков.
Борис: У вас 15 миллионов физлиц пользователей продукта. Можешь актуализировать цифру?
Денис: Ну, я думаю, что там уже за 20 миллионов.
Борис: И миллион юрлиц. Да, и 70 банков. Ну вот я такую информацию видел.
Денис: Ключевой показатель нашего бизнеса (SafeTech, Pay Control) — количество конечных пользователей. Когда подключаем крупный банк, почти вся его клиентская аудитория переходит на наши продукты. Например, у Альфа‑Банка — миллионы пользователей становятся нашими клиентами. Они об этом не знают, наша технология лежит «под капотом» внутри приложения мобильного банка. Сейчас мы работаем и с вебом, но наш кусочек — внутри.
Это десятки банков — в России, СНГ и дальнем зарубежье. Точное число неизвестно, но это десятки миллионов клиентов — физлиц и юрлиц.
Все топ-10 банков России уже на наших технологиях
Борис: Но какие банки, ты можешь назвать?
Денис: Технологии мобильной и электронной подписи нашей компании используют все топ‑10 банков. Среди них — Альфа‑Банк, МКБ, РСХБ, Тинькофф. Одни дали согласие на пиар и пресс‑релизы, другие просто реализуют наши проекты.
Борис: Почему не называешь NoPaper в составе своих продуктов? Это известный продукт, даже Клерк с ним работал.
Денис: NoPaper — наш совместный бизнес с компанией «Необанкинг», доля пополам. Мы обеспечиваем технологию мобильной и электронной подписи, юридическую значимость в ЭДО. Коллеги отвечают за флоу, конструкторы документов и продвижение на SMB‑рынке, а мы — за работу с enterprise.
Криптография как она есть
Борис: В чем ноу‑хау и потребность? Это криптография, которая лицензируется, и вы умеете вовремя получать лицензии?
Денис: Криптография — математика, по секретному ключу и содержанию документа вычисляется строка данных, подтверждающая подпись и целостность документа. Но важно корректно использовать криптографию в окружении: исключить риски от вредоносного ПО, утечки паролей и т. п. Нужно не только реализовать решение, но и доказать его корректность — получить сертификат.
Наша миссия — сделать безопасность удобной. Чтобы пользователь сказал: «Класс, одна кнопка — и я пользуюсь». В сертификации участвуем опосредованно — в основном этим занимаются партнеры, например «КриптоПро». Наш союз с ними оказался успешным и все счастливы от этого.
Технология под капотом: почему вы не видите бренд SafeTech
Борис: Вы сами распространяете продукт конечному клиенту? Или, как я понимаю, есть вендоры типа Калуга Астрал, которые продают ваш продукт, и клиент его даже не видит?
Денис: Мы работаем с партнерами или enterprise‑заказчиками. В 95 % случаев наша технология «под капотом» у сервиса или мобильного приложения. Клиент использует, например, Тинькофф Подпись, но не знает, что внутри. Для нас это не критично: профессиональное сообщество знает, где взять хорошую мобильную подпись.
Средний чек 20–30 млн в год и «белые лебеди» на сотни миллионов
Борис: Ваша сила — найти enterprise‑клиентов и через них продать продукт. Можете назвать средний контракт?
Денис: Хороший вопрос. Средний контракт — 20–30 миллионов в год, в зависимости от продукта.
Борис: А оборот около 750 миллионов.
Юрий: Я смотрел Проверку контрагентов на Клерке в 2024 году по SafeTech — 250 миллионов, по Safe Lab — минус 8. Расходы пошли на зарплату.
Денис: В среднем по группе — 120–150 миллионов. Прошлый год был хороший, надеюсь, этот тоже будет.
Борис: Прекрасные результаты, вы продажи увеличили сильно в 24-м году?
Денис: Мы не зацикливаемся на росте год к году. У нас есть пул заказов мелких и средних, который дает устойчивый результат в плюсе.
Есть особые заказчики «лебеди»: белые и черные. Белые могут резко увеличить оборот, например, два заказчика принесли 200 млн при обороте в 300 млн. Но это разовые сделки, обычно это крупные enterprise‑клиенты, покупающие безлимитные лицензии. В следующий год они не приходят и оборот падает, хотя средние заказчики растут. Черные лебеди — это заказчики, на которых рассчитываешь, но они не покупают.
Борис: Почему вы продаете безлимит, если все хотят подписку?
Денис: Есть заказчики, которые принципиально не покупают подписки.
50+ человек команды и всего три маркетолога
Борис: Как устроена компания? Какая доля продажников? Есть ли маркетинг?
Денис: У нас мало продажников — по сути, продавцами являются топы и я, линейных сейлов почти нет. Много разработки, инженеры, внедренцы.
Раньше работали только с банковским сегментом, много сейлов не требовалось. Имя компании есть, к нам и так приходят, маркетинг работает. Сейчас выходим на рынок импортозамещения — заказчиками стали не только банки, но и весь enterprise‑рынок, будем наращивать сейлов.
Борис: Сколько человек в компании?
Денис: Сейчас больше 50. Из них около 40 — техблок.
Борис: А маркетинг в каком виде существует?
Денис: В маркетинге сейчас три человека.
Enterprise — это не про рекламу, а про доверие и репутацию
Борис: Как вы смогли достичь таких оборотов? Привлечь крупных клиентов? Это ваша сила как предпринимателя? Ваш уникальный опыт?
Денис: Да не то, что уникальный опыт. Enterprise — это доверие, уважение, репутация. Мы на рынке почти 20 лет. Если не подводишь людей и за свои слова отвечаешь — с тобой работают.
Юрий: Кто на твоем рынке конкуренты? Могут ли повторить путь в электронных подписях?
Денис: У PayControl конкурентов нет. Были иностранные конкуренты. Они привыкли работать с устаревшими системами западного рынка, а в России уровень банковских сервисов намного выше. Попытки играть на нашем рынке у них не получились. Сейчас мы не видим других игроков. Конкурирующие технологии (СМС‑коды, пуш‑коды) уходят с рынка, они не легитимны по требованиям Центробанка и не обеспечивают защиту клиентов.
Когда государство становится главным конкурентом
Юрий: Ты делаешь электронные подписи для смартфона, а есть Госключ. Возможно, Госключ тоже появится в смартфоне.
Денис: Я негодую, государство, по сути, убивает отрасль. При всем уважении к коллегам, которые эти решения делают, они делают его бесплатным и админресурсом заставляют его использовать.
Можно порадоваться за тех, кто получает бесплатное решение. Но когда коммерческие компании перестанут разрабатывать — технологии застынут. Ведь Госключ создан на базе технологий коммерческого рынка. То есть, сначала люди получили деньги от заказчиков, вложили их в разработку, разработали технологию на базе которой создан Госключ. Госключ теперь по сути убивает отрасль. Компании перестанут получать деньги, вкладывать в разработки — и отрасль заморозится.
Юрий: Почему появился Госключ? Чего не хватило в твоей технологии?
Денис: Не то чтобы не хватило. Государство создает Госключ, потому что стремится к цифровому суверенитету — хочет все держать «под капотом». Цифровизация в России опережает другие государства. Они делают хорошие сервисы.
Борис: Ты считаешь, что с Госключом рынок электронных подписей остановится в развитии и монополизируется государством?
Денис: Мы не сдаемся, будем создавать и продавать, предлагая фичи, за которые люди готовы заплатить даже при наличии бесплатного решения. Мы стараемся бежать вперед, быть гибче и быстрее.
Юрий: Могу ли я с твоей подписью зайти на портал Госуслуг?
Денис: Если у тебя есть квалифицированная электронная подпись — наши технологии позволяют ее получить. Интеграция с порталом Госуслуг зависит от поставщика сервиса, а не от нас. Мы сделаем криптографию, с которой можно зайти.
Борис: Это сделано для контроля. Страшновато видеть, как государство забирает себе все, что касается шифрования.
Денис: Мне сложно рассуждать на эту тему — выводы могут показаться оторванными от жизни. Похоже, пытаются создать систему вроде китайского Вичата, где все: платежи, подписи, коммуникации проходит через один канал. Правильно ли это для государства, наверное, да. А с точки зрения удобства и комфорта — вопрос дискуссионный.
Борис: Но твой бизнес пострадает в этой части.
Денис: Мой бизнес видит в государстве конкурента и угрозу. Мы стараемся быть быстрее и лучше, предлагать рынку то, за что он готов заплатить. Хочу, чтобы государство не заставляло контрагентов использовать только его бесплатные сервисы. Пусть люди выбирают: есть платные решения, есть бесплатные, без давления.
Почему клиенты возвращаются
Борис: Ваша сила — в продукте. Именно он фундамент, с ним завоевали рынок.
Денис: Наша сила — в экспертизе, мы знаем, как сделать сервис, из‑за которого клиенты не уйдут к конкурентам. Часто слышим: «Мы сами такое напишем». Но пока все возвращались к нам, либо процесс затягивался, либо запуск выявлял проблемы, клиенты жаловались на неудобство или регуляторы указывали на ошибки.
Борис: Это твоя экспертиза или команды?
Денис: Команды. Моя задача — собрать талантливых людей и не допустить конфликтов в команде. Я общаюсь с заказчиками, демонстрирую нашу экспертизу и гарантирую: если начнут с нами работать — не пожалеют.
Троян, который украл платеж, и девайс, с которого начался бизнес
Борис: С чего начали? Что первое сделали при разработке Market Fit?
Денис: Работая в компании по информационной безопасности (продавали токены для ДБО), я столкнулся с проблемой — троян подменял реквизиты платежа на компьютере бухгалтера, а токен отправлял измененные данные в банк, деньги перечислялись на другой счет.
Я придумал девайс с экранчиком. он показывает реальные реквизиты, которые идут в токен, и не пропускает их, пока не нажмешь кнопку. Запатентовал изобретение, предложил руководству — отказали. Тогда я ушел и создал компанию вместе с техническим директором, 50 на 50. Я отвечал за бизнес и маркетинг, он за техническую часть. Сейчас у нас уже четыре компании с разными участниками.
Железо с Тайваня и кризис 2014 года
Борис: Вы сделали физическое устройство?
Денис: Мы запустили производство на Тайване. Компания выросла, но потом рынок ушел в смартфоны, аппаратные устройства стали не так актуальны. К тому же мы столкнулись с кризисом 2014 года, контракты с обязательством выкупа были в долларах, а доллар резко вырос. Мы сильно переживали.
Борис: Для меня магия — когда предприниматели создают физические устройства. Просто сказка.
Денис: Мы собирали устройства вручную, из Китая получали запчасти, а потом вместе с родными клеили коробочки, вставляли кнопки. Идея и патент были мои, проектировал Павел Мельченко, второй основатель. Мы сидели ночами с электронщиком.
Цифровые банковские каналы перешли в смартфоны — выросла актуальность программных решений. Это совпало с кризисом, мы едва выжили. Решили уходить от «железа» и создали Пэй‑контрол. Проблема была в валюте контрактов: продавали в рублях, а закупали за доллары, получалось, что покупали дороже, чем продавали.
От региональных банков до импортозамещения
Борис: И в какой-то момент вы запивотились и сделали софт?
Денис: У нас сильный нетворк, мы хорошо знали банковский рынок. Много работали в регионах, я объездил почти всю Россию. Региональные банки лояльнее, там проще договориться. Мы начали с десятков региональных банков, накопили портфолио и уже потом стали работать с московскими.
Борис: Понял. Такой хороший путь. Расскажи про импортозамещение.
Денис: Путь интересный, да. Но признаюсь, не я его увидел. В нашу компанию пришел Александр Санин. Он работал в «Аванпосте» и подсветил новый рынок — PKI‑инфраструктуру. Для входа нужны были серьезные инвестиции, решение надо было написать с нуля, сертифицировать, развивать. Мы вложились, поверили в историю и не зря, рынок оказался очень классным. На сегодняшний день уже три конкурента, компании, которые также работают в основном в отрасли криптографии.
Борис: Хотел пошутить, что у вас государство забирает кусок рынка, но с импортозамещением кусок рынка.
Денис: Они решают свою задачу. Нам нужно решить свою и донести, решая одно, не похоронить другое.
Борис: Предпринимательский нюх.
255 млн прибыли, но никакой зоны комфорта
Юрий: А какие цели ставишь на 3−5 лет?
Денис: Хороший вопрос. Ну, честно, у меня сейчас состояние, и у команды, да, мы кайфуем от того, что мы делаем, то есть нет какого-то большого желания как-то, как сейчас приходят эти спам-рассылки, выйди из операционки, это мы сейчас тебе расскажем, и так далее.
Борис: 255 миллионов прибыль, напоминаю, можно расслабиться, побыть в зоне комфорта.
Денис: Нет, это не наш путь. Мы реинвестируем большую часть прибыли. Работаем, ищем новые возможности. За последние 4 года трижды почти с нуля переписывали продукты из‑за новых регуляций. Комфорта нет, но это драйв, поиск новых путей и решений. Продолжаем работать, есть ресурсы и силы. Пока просто кайфуем.
Борис: Голубой океан, монополист. А я слышал вы в Сколково, зачем?
Денис: Мы уже 10 лет резиденты Сколково. Там хорошие налоговые условия и сильный нетворк, нас подтягивали к заказчикам, благодаря этому были контракты. Мы благодарны за помощь.
Борис: Еще у нас традиционный вопрос. Можешь порекомендовать кого‑нибудь, кто рассказал бы свою историю?
Денис: У меня есть супруга, у нее IT‑компания, и больше моей.
Борис: Дашь контакт. Спасибо тебе было интересно пообщаться.
Горная болезнь, зона смерти и зачем туда вообще лезть
Юрий: Как ты на Килиманджаро поднимался? Что ты там получил?
Денис: У меня какое-то такое состояние было, типа мне хотелось башку проветрить. А у меня друзья уже тур купили, и они меня звали. Я такой, да блин, нет.
Юрий: Сколько стоит?
Денис: 400+ тысяч, но это очень комфортный пакет, условно за тобой вплоть до биотуалетов, палаток, душа несут, у тебя даже повар. Мы шли на Килиманджаро (6 000 м) — маршрут строили так, чтобы шла акклиматизация: поднимались до 3 000 м, потом до 4 500 м, спускались до 3 800 м, снова шли вверх.
Первые дни идти было несложно, но на штурме с 4 800 до 5 900 м темп упал, один шаг в 3–4 секунды. Один из участников не дошел, поймал горняшку. Мы поднялись за 5 часов и это хороший темп, обычно идут 7 часов. То есть, это вообще прям как сонно и как за мороженым.
Поймал горную болезнь. Из‑за недостатка кислорода все работает плохо: голова, ЖКТ, мышцы. У кого‑то глюки, у кого‑то паника или эйфория.
Борис: А это не вредно?
Денис: Вредно.
Борис: Зачем это делать?
Денис: Практически смертельно. Все, что выше семи тысяч… зона смерти. Там уже не для жизни. Конкретно Килиманджаро — это хороший такой прикольный способ в приятной компании, отдохнуть. Там действительно очень красиво.
