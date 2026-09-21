Вы платите маркетологу, а он ничего не гарантирует – это нормально?

С этого вопроса в новом подкасте «ТоТ еще разговоре» все и понеслось!

Завтра выходит подкаст с Михаилом Фадеевым, маркетологом с 28-летним опытом и более чем 500 кейсами почти в 100 отраслях. Продвигал PocketBook, Redmond и придумал образ «Тюменского Илона Маска». Также он генеральный директор ООО «Льем грязь без тормозов» (сокращенно ООО «ЛГБТ»).

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Михаил говорит прямо: по его статистике, треть проектов раскачать не получается. А если продукт запускают с нуля, только на ответ «можно ли это продать» может уйти 6–7 месяцев.

Борис Мальцев с такой постановкой вопроса поспорил: а где тогда конкретная ответственность за результат?

Дальше — ещё острее:

— Почему задача «хочу тысячу лидов по такой-то цене» может оказаться фантазией собственника.

— Как обычные бумажные письма дали клиенту Фадеева 20 горячих обращений с тысячи отправлений.

— Как продавать на миллиард, почти не пользуясь маркетплейсами: история «тюменских наушников».

— Почему хороший продукт не продаёт себя сам — и какую плохую продукцию реклама уже не спасёт.

— Кого, по мнению Михаила, заменят нейросети и что происходит, когда собственник начинает управлять компанией через ИИ.

Разговор получился с перебиваниями, неудобными вопросами и попытками всё-таки выяснить: за что бизнес платит маркетологу — и когда вправе спросить «где мои деньги?»