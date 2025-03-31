Сотрудник остался в отпуске в месте командировки: как оформить и оплатить

По договоренности с работодателем сотрудник может не возвращаться домой сразу после командировки, а провести в том же городе отпуск. Это не только способ улучшить work-life balance, но и отличный шанс зарядиться впечатлениями и положительными эмоциями. При этом, прежде чем наслаждаться заслуженным отпуском, важно разобраться в некоторых тонкостях оформления.

Подготовили для вас подробную инструкцию, чтобы сделать этот процесс максимально простым и комфортным, особенно в вопросах бухгалтерского учета.

Как оформить отпуск сразу после командировки

Если сотрудник решил остаться и провести отпуск в месте рабочей командировки, то два кадровых события не могут просто «перетекать» друг в друга. Командировка должна быть официально завершена, а отпуск начат отдельно.

1. Завершение командировки при отзыве сотрудника

Работодатель издает приказ об отзыве из командировки, если работник завершает ее раньше запланированного. В приказе необходимо указать новую дату окончания поездки. Основание — служебная записка сотрудника с просьбой о досрочном завершении командировки и указанием причины. Например, семейные обстоятельства или начало отпуска.

Эти документы не нужны, если командировка заканчивается планово, а отпуск начинается после нее.

Сотрудник предоставляет отчет о выполненной работе в командировке и авансовый отчет с подтверждающими документами (билеты, чеки и т. д.) до новой даты окончания командировки.

Компания производит окончательный расчет с сотрудником по командировке. Если сотрудник потратил меньше аванса, он возвращает остаток. Если потратил больше, работодатель компенсирует разницу.

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2. Оформление отпуска

Сотрудник пишет заявление на отпуск с желаемыми датами. Если отпуск запланирован в графике отпусков, то сотрудник заявление может не писать, а работодатель должен уведомить его о предстоящем времени отдыха не позднее, чем за две недели.

Работодатель издает приказ на отпуск и ознакамливает с ним работника.

Компания выплачивает отпускные работнику не позднее чем за три дня до начала отпуска.

Пример. Сергей был в командировке в Адлере с 1 по 10 октября. Он решил остаться там в отпуске до 20 октября. Сотрудник пишет заявление, компания издает приказ и выплачивает отпускные. Командировка заканчивается 10 октября. Отпуск начинается 11 октября. Сергей предоставляет отчетные документы по поездке после возвращения из отпуска, почтовым отправлением или по ЭДО.

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Как оплатить командировку с последующим отпуском

Работодатель обязан оплатить все расходы, которые связаны с командировкой сотрудника (ст. 167, ст. 168 ТК), а именно:

Оплата дней командировки. Работодатель обязан оплатить командированному сотруднику дни нахождения в командировке из расчета среднего заработка.

Стоимость размещения в гостинице или аренды квартиры. Для подтверждения расходов работник должен предоставить договор, чек, справку о проживании в гостинице. Если жилье заранее забронировала и оплатила компания, то работнику компенсировать больше ничего не нужно.

Стоимость проезда к месту проведения командировки и обратно. Подтверждающие документы — билет, чек, посадочный талон, если речь идет об авиаперелете. Если посадочный талон утерян, работнику нужно запросить справку о перелете в авиакомпании.

Суточные. За них работник отчитываться не должен. Их размер компания определяет во внутренних документах и выплачивает за каждый день нахождения в командировке. Под обложение НДФЛ подпадают суточные в размере свыше 700 рублей при поездках по России, более — 2 500 рублей при загранкомандировках.

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Стоимость оформления визы , если работник едет в другое государство, для посещения которого нужна виза. Подтвердить эти расходы можно квитанцией об уплате консульского сбора, чеком, договором на оказание услуг визовым центром и т. д.

Другие расходы, которые понес сотрудник во время работы в командировке, при условии, что они обоснованы, подтверждены документами и согласованы с руководством.

Если командировка перетекает в отпуск, работодатель должен проследить и четко разграничить эти два кадровых мероприятия и проверить предоставленные работником отчетные документы по командировке.

Компенсировать можно только те расходы, которые работник понес в рабочей поездке до начала отпуска. Компенсировать стоимость проезда из отпуска к месту постоянного жительства нельзя. То есть когда сотрудник остается в отпуске в месте командировки, работодатель оплачивает дорогу только в одну сторону — до места выполнения обязанностей по служебной поездке (письмо Минфина от 08.11.2013 № 03-03-06/1/47813).

Поэтому вне зависимости от того, кто покупает билет: сотрудник или компания, лучше покупать отдельный билет туда и отдельный билет обратно. Так проще выделить сумму, которая относится к командировке, и которую можно принять в налоговом учете. Иначе придется делать запрос перевозчику о стоимости билета.

Пример (продолжение). Работодатель Сергея установил суточные по 700 рублей в сутки. Стоимость гостиницы — 8 000 рублей в сутки, авиабилета Москва — Адлер — 12 000 рублей, Адлер — Москва — 14 000 рублей. По окончании командировки Сергей остался жить там же до 20 октября, а по возвращению из отпуска предоставил авансовый отчет. Работодатель обязан компенсировать Сергею:

проживание за период с 1 по 10 октября: 9 * 8 000 = 72 000 рублей;

перелет Москва — Адлер: 14 000 рублей;

суточные с 1 по 10 октября: 10 * 700 = 7 000 рублей.

При этом работодатель может по собственному желанию компенсировать работнику стоимость обратной дороги. В этом случае он обязан начислить и удержать НДФЛ и страховые взносы из зарплаты работника, так как оплата проезда, который не связан с командировкой, для сотрудника будет натуральным доходом.

Пример (продолжение). Работодатель оплатил Сергею обратный билет из места командировки с последующим отпуском. Расчет налогов:

НДФЛ к удержанию: 14 000 * 13% = 1 820 рублей;

страховые взносы по единому тарифу: 14 000 * 30% = 4 200 рублей;

страховые взносы по страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний: 14 000 * 0,2% = 28 рублей.

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