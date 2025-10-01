Расчеты с подотчетными лицами в 2025 году: гайд для бухгалтера

Кому можно выдавать деньги под отчет
Подотчетные лица — это любые сотрудники компании, которым выдают деньги для оплаты административно-хозяйственных, командировочных расходов или для приобретения какого-либо имущества в интересах компании. В том числе, деньги в подотчет могут получать (пп. 6.3 п. 6 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У в ред. от 09.01.2024):
руководитель компании;
сотрудники — иностранные граждане, которые не являются валютными резидентами РФ;
сотрудники, которые не погасили задолженность по подотчетным суммам, полученным ранее.
ИП с работниками может выдавать им средства под отчет, но сам подотчетником не является. Он оплачивает необходимые для работы товары, работы и услуги из своих собственных денег.
Нельзя выдавать средства в подотчет лицам, которые не являются сотрудниками компании. Но если с таким гражданином или ИП заключен договор ГПХ (подряда, оказания услуг и т. п.), он вправе быть подотчетником (письмо ЦБ от 02.10.2014 № 29-Р-Р-6/7859).
При необходимости руководитель может утвердить своим приказом список сотрудников компании, которые могут получать подотчетные деньги. Если же ограничивать круг подотчетных лиц не требуется, такой приказ не нужен.
Если подотчетник не израсходовал полученные деньги, их нельзя просто переоформить на другого сотрудника. Чтобы выдать неиспользованные средства другому подотчетному лицу, нужно вернуть их обратно в кассу, затем сдать эти деньги на расчетный счет компании, потом получить необходимую для следующей выдачи сумму в банке и лишь после этого выдать ее другому сотруднику (письмо ЦБ от 09.07.2020 № 29-1-1-ОЭ/10561).
Способы выдачи денег в подотчет
Подотчетные суммы выдавайте любым из способов:
Наличными из кассы. Деньги можно выдавать из наличной выручки или из снятых с расчетного счета средств. Выдача оформляется РКО (расходным кассовым ордером).
На личную банковскую карту подотчетника (зарплатную, дебетовую, кредитную). В платежке на перечисление денег подотчетному лицу не заполняйте поле «Наз. пл.», а в поле «Назначение платежа» обязательно указывайте, что это «Денежные средства, выданные в подотчет».
На корпоративную карту, выданную подотчетнику. Для возможности распоряжения картой выдайте сотруднику соответствующую доверенность. При оплате картой или снятии с нее наличных деньги списываются со счета компании и считаются выданными сотруднику в подотчет.
Основание для выдачи денег под отчет
На выдачу денег должен быть оформлен один из документов:
✔️ Заявление от сотрудника с просьбой выдать деньги, подписанное руководителем.
В заявлении следует указать:
необходимую сумму;
срок, на который выдаются деньги;
реквизиты банковской карты работника, если деньги перечисляются на нее.
Руководитель ставит свою визу на заявлении, указав дату подписания.
✔️ Приказ руководителя.
В приказе (распоряжении) укажите:
ФИО лица (или нескольких лиц), получающего деньги в подотчет;
сумму выдаваемых в подотчет средств;
срок, на который выдаются денежные средства;
на что следует потратить выданные деньги;
реквизиты банковской карты, если деньги перечисляются на карту сотрудника.
На какой срок можно выдавать деньги в подотчет
Такие сроки не регламентированы законодательством, но компания или ИП могут прописать их в своем внутреннем документе в соответствии с целями выдачи средств в подотчет, например — в Положении о расчетах с подотчетными лицами.
Также срок обязательно указывается в приказе или в заявлении на выдачу средств.
Какие суммы можно выдавать в подотчет
Выдавать в подотчет можно любые суммы, законом максимального порога для них не установлено. При необходимости ограничение по суммам, выдаваемым подотчетникам, может установить руководитель в локальном акте.
Обратите внимание: так как подотчетники — это обычные физлица (кроме ИП), на них не распространяется лимит расчета наличными между юрлицами и предпринимателями. Но если такое лицо рассчитывается подотчетными наличными деньгами от имени компании или ИП, лимит придется соблюдать — он составляет 100 000 рублей по одному договору (п. 4 Указания ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У).
Авансовый отчет
Подотчетное лицо должно отчитаться о тратах, произведенных из полученных сумм. Для этого нужно предоставить в бухгалтерию авансовый отчет по форме № АО-1.
К отчету прилагаются документы, подтверждающие расходы — кассовые чеки, накладные, билеты, квитанции, акты и т. д.
Если сотрудник оплатил товары или услуги подотчетными деньгами, действуя по доверенности от работодателя, подтверждающие документы будут оформлены на компанию или ИП, от имени которых он действовал. В этом случае должны прилагаться счет-фактура либо УПД, товарная накладная.
Авансовый отчет проверяет бухгалтер, затем его должен утвердить руководитель, поставив свою подпись.
Срок представления авансового отчета по средствам, выданным при направлении работника в командировку — три рабочих дня после возвращения работника из служебной поездки (п. 23 Положения, утв. постановлением Правительства от 16.04.2025 № 501).
В остальных случаях сроки устанавливает руководитель в локальном акте о расчетах с подотчетными лицами.
Если согласно авансовому отчету сотрудник потратил не все подотчетные деньги, он должен вернуть остаток в кассу или на расчетный счет компании.
В случае, когда кроме подотчетных истрачены еще и собственные средства, образуется перерасход, который нужно возместить сотруднику наличными из кассы или на его банковскую карту.
Что делать, если сотрудник не вернул остаток неизрасходованного подотчета
Если подотчетник потратил по назначению лишь часть выданных ему денег, а неизрасходованный остаток обратно не возвращает, удержите эти средства из его заработной платы. Как это сделать:
Руководитель в течение одного месяца после истечения срока, установленного для возврата средств, издает приказ об удержании неизрасходованной суммы аванса.
✔️ От сотрудника нужно получить письменное согласие на удержание задолженности из его зарплаты.
✔️ Если работник согласен, из зарплаты сотрудника удержите соответствующую сумму, но при этом учтите:
на сумму невозвращенного подотчета страховые взносы и НДФЛ не начисляются;
удерживать можно не более 20% от суммы начисленной зарплаты после вычета НДФЛ (ст. 138 ТК).
Если работник не согласен возвращать долг, либо один месяц, отведенный для удержания, уже истек, придется обращаться за взысканием в суд.
Работодатель может простить долг сотруднику. В этом случае на невозвращенную подотчетную сумму начислите страховые взносы и удержите с работника НДФЛ.
Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами
Расчеты по подотчетным средствам учитывайте на счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами» по следующей схеме:
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Дебет счета 71
Кредит счета 71
Сальдо на начало периода
Сумма средств, находящихся в подотчете на начало отчетного периода
Задолженность компании перед подотчетниками на начало отчетного периода
Обороты по счету
Выдача денег в подотчет
Оприходование приобретенных подотчетниками товаров, услуг и т. п.
Возмещение сотрудникам перерасхода подотчетных средств
Возврат сотрудниками неизрасходованных подотчетных сумм
Сальдо конечное
Задолженность подотчетников перед компанией
Задолженность компании перед подотчетными лицами
Аналитический учет по счету 71 должен отражать:
ФИО подотчетного лица;
дату выдачи и размер каждой подотчетной суммы;
дату и номер каждого авансового отчета;
вид и сумму произведенного из подотчетных средств расхода и т. д.
Если выдаете подотчетные суммы в рублях и в иностранной валюте, откройте к счету 71 субсчета:
71.1 — «Расчеты в рублях»;
71.2 — «Расчеты в иностранной валюте».
Субсчета можно открыть и по видам расходов, на которые выдаются подотчетные средства, например:
71.1.1 — «Командировочные расходы»;
71.1.2 — «Транспортные расходы»;
71.1.3 — «Прочие расходы» и т. д.
Основные проводки по счету 71 в бухгалтерском учете:
Дебет
Кредит
Содержание проводки
71
50 (51)
Из кассы (или на банковскую карту с р/счета) выданы деньги в подотчет
71
50 (51)
Работнику выплачен перерасход по авансовому отчету из кассы (или на его банковскую карту)
50 (51)
71
Работник вернул в кассу (или на р\счет компании) неизрасходованный остаток подотчетных средств
94
71
Невозвращенная сотрудником в срок подотчетная сумма отнесена на недостачу
70 (73.2)
94
Недостача с согласия работника удержана из его зарплаты (или отнесена на прочие расчеты с персоналом, если из заработка ее удержать нельзя)
71
91.1
Не погашенная компанией в срок задолженность перед подотчетником, по которой истек срок исковой давности, отнесена на прочие доходы
10 (15, 41)
71
Оприходованы приобретенные подотчетником материалы (или материально-производственные запасы, товары)
07 (08)
71
Приобретено оборудование (или основное средство) подотчетным лицом
20 (23, 25, 26, 29)
71
Подотчетником оплачены расходы для нужд основного производства (вспомогательного производства, общепроизводственные, общехозяйственные, обслуживающего производства)
28
71
Подотчетным лицом оплачены расходы в связи с возвратом бракованной продукции и ее транспортировкой
44 (45)
71
В расходах на продажу учтены затраты подотчетника, связанные с продажей готовой продукции
60
71
Задолженность поставщику погашена подотчетными средствами
76
71
Подотчетными средствами оплачена задолженность прочим кредиторам
19
71
Учтен НДС в составе расходов, понесенных подотчетным лицом
