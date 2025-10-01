Расчеты с подотчетными лицами в 2025 году: гайд для бухгалтера

Кому можно выдавать деньги под отчет

Подотчетные лица — это любые сотрудники компании, которым выдают деньги для оплаты административно-хозяйственных, командировочных расходов или для приобретения какого-либо имущества в интересах компании. В том числе, деньги в подотчет могут получать (пп. 6.3 п. 6 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У в ред. от 09.01.2024):

руководитель компании;

сотрудники — иностранные граждане, которые не являются валютными резидентами РФ;

сотрудники, которые не погасили задолженность по подотчетным суммам, полученным ранее.

ИП с работниками может выдавать им средства под отчет, но сам подотчетником не является. Он оплачивает необходимые для работы товары, работы и услуги из своих собственных денег.

Нельзя выдавать средства в подотчет лицам, которые не являются сотрудниками компании. Но если с таким гражданином или ИП заключен договор ГПХ (подряда, оказания услуг и т. п.), он вправе быть подотчетником (письмо ЦБ от 02.10.2014 № 29-Р-Р-6/7859).

При необходимости руководитель может утвердить своим приказом список сотрудников компании, которые могут получать подотчетные деньги. Если же ограничивать круг подотчетных лиц не требуется, такой приказ не нужен.

Если подотчетник не израсходовал полученные деньги, их нельзя просто переоформить на другого сотрудника. Чтобы выдать неиспользованные средства другому подотчетному лицу, нужно вернуть их обратно в кассу, затем сдать эти деньги на расчетный счет компании, потом получить необходимую для следующей выдачи сумму в банке и лишь после этого выдать ее другому сотруднику (письмо ЦБ от 09.07.2020 № 29-1-1-ОЭ/10561).