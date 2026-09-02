Налог при продаже самостоятельно построенного дома в 2026 году: как учесть расходы и не переплатить НДФЛ

Срок владения домом и землей считается отдельно

Одна из самых частых ошибок при продаже самостоятельно построенного дома — считать срок владения всей недвижимостью с момента покупки земельного участка. Но при продаже дома с землей каждый объект продажи считается отдельно для налогообложения.

Например:

земельный участок купили и зарегистрировали в 2018 году;

строительство дома начали в 2021 году;

право собственности на дом зарегистрировали в ЕГРН в 2024 году;

участок вместе с домом продают в 2026 году.

Для НДФЛ это два самостоятельных объекта недвижимости.

По земельному участку срок владения считаем с даты возникновения права на участок, а по самостоятельно построенному дому — по общему правилу с даты государственной регистрации права собственности на дом. В нашем примере земельный участок находится в собственности более пяти лет — доход от его продажи может быть освобожден от НДФЛ. А дом зарегистрирован только в 2024 году — минимальный срок владения по нему не закончился.

То есть по одной сделке может получиться: земля — НДФЛ нет и декларировать доход не требуется; дом — необходимо подать 3-НДФЛ и рассчитать налог.

Этот нюанс особенно важен для частных домов, которые строятся годами: срок строительства сам по себе не прибавляется к сроку владения готовым домом. Общий минимальный срок владения недвижимостью составляет 5 лет. В случаях, предусмотренных ст. 217.1 НК РФ, применяется срок 3 года — например, для единственного жилья, наследства, приватизации, дарения от члена семьи или близкого родственника, ренты.

Поэтому перед продажей нужно поднять две даты из ЕГРН — отдельно по дому и отдельно по земле.

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