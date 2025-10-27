Как составить график отпусков на 2026 год: 10 главных правил

Главное о графике отпусков:
График обязателен для большинства работодателей — он фиксирует очередность отпусков и помогает планировать работу.
Утвердите график на 2026 год до 17 декабря 2025 года.
Включайте в график всех сотрудников, в том числе совместителей, дистанционных и временных работников.
Согласуйте даты с теми, кто имеет право выбирать удобное время для отдыха.
Используйте цифровые решения КЭДО. Например, в VK HR Tek можно собирать пожелания, согласовывать и утверждать график без бумаги и ошибок.
Правило 1. Не пренебрегайте составлением графика, особенно если вы не микропредприятие и НКО
График отпусков — это обязательный локальный нормативный акт, который определяет очередность предоставления работникам ежегодных оплачиваемых отпусков. Он обязателен для работодателя и для работников (ч. 1, 2 ст. 123 ТК, письмо Роструда от 01.08.2012 № ПГ/5883-6-1).
График нужен, чтобы заранее распределить отпуска, обеспечить непрерывность работы и избежать ситуаций, когда несколько сотрудников хотят уйти одновременно.
Составлять график обязаны все работодатели, кроме:
микропредприятий, которые отказались от локальных нормативных актов полностью или частично;
отдельных некоммерческих организаций, если они также отказались от ЛНА;
работодателей–физических лиц.
Если вы относитесь к одной из этих категорий и отказались от локальных актов, то порядок предоставления отдыха следует зафиксировать в трудовом договоре. Отпуск предоставляют по письменному соглашению между сторонами (ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 189, ч. 1 ст. 309.1, ст. 309.2 ТК, письмо Роструда от 01.08.2012 № ПГ/5883-6-1).
Но лучше не отказываться от графика отпусков, даже если есть такое право. Так вы сможете не заключать отдельные соглашения каждый раз при изменении дат отпусков.
Правило 2. Утвердите график отпусков до 17 декабря 2025 года
График составляют заранее на следующий календарный год. Трудовой кодекс не устанавливает конкретную дату начала подготовки, но требует, чтобы документ был утвержден не позднее чем за две недели до начала нового года, то есть до 17 декабря 2025 года (ч. 1 ст. 123 ТК).
Лучше начать работу над графиком в начале четвертого квартала, чтобы успеть собрать пожелания работников и учесть требования законодательства. В том числе важно помнить про категории, которым отпуск предоставляют в удобное время — например, несовершеннолетним или многодетным родителям.
Сроки можно закрепить во внутреннем положении об отпусках или другом локальном акте (ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 22 ТК). Если в организации есть профсоюз, проект графика направляют ему до утверждения.
Правило 3. Назначьте ответственного и издайте приказ о составлении графика
Закон не определяет, кто в организации должен составлять график отпусков. Обычно этим занимается специалист кадровой службы. Но работодатель вправе назначить ответственного приказом.
Приказ о составлении графика отпусков — необязательный, но он помогает установить порядок работы и ответственность за соблюдение сроков. Его оформляют в произвольной форме, так как нормативно утвержденного бланка нет (письмо Минтруда от 08.12.2017 № 14-2/ООГ-9399).
В приказе укажите:
ФИО и должность ответственного за составление графика;
срок подготовки проекта графика;
поручение руководителям подразделений представить предложения по отпускам работников;
поручение направить проект графика в профсоюз для учета его мнения (при наличии).
С приказом ознакомьте под подпись всех указанных в нем лиц.
Правило 4. Включайте в график всех работников, с кем действуют трудовые отношения
В график отпусков включают всех сотрудников, которые на день его утверждения состоят с работодателем в трудовых отношениях. Исключений закон не предусматривает (ч. 1 ст. 123 ТК).
Это правило распространяется:
на внутренних и внешних совместителей;
на работников со срочными договорами;
на дистанционных работников;
на сотрудников, договоры с которыми расторгнут в течение года;
на тех, кто находится в декретном отпуске, если планируется их выход в следующем году.
Если трудовой договор с новым сотрудником заключен после утверждения графика, отпуск по нему отражают в дополнении к графику. Для этого не требуется заявление работника — достаточно приказа работодателя (письмо Минтруда от 07.03.2019 № 14-2/ООГ-1580).
VK HR Tek — модульная HR-платформа, которая объединяет ключевые кадровые процессы. В нее входит личный кабинет сотрудника и работодателя, КЭДО, график отпусков, корпоративные документы, командировки, авансовые отчеты, портал, прием на работу.
Модуль «График отпусков» позволяет централизованно формировать годовой план отпусков. При этом учитывается производственный календарь и требования Трудового кодекса. Система уведомляет сотрудников и руководителей о согласованиях, а готовый приказ создается автоматически на основе заявки от сотрудника или уведомления об отпуске.
Правило 5. Согласуйте даты отпусков с определенными категориями
При составлении графика работодатель может не согласовывать даты отпусков со всеми сотрудниками, если отпуск предоставляется в стандартной продолжительности (например, 28 календарных дней). Но есть категории работников, которым отпуск нужно предоставлять в удобное для них время (ч. 4 ст. 123, ч. 1 ст. 125, ст. 262.2, ст. 267 ТК).
К таким категориям относятся, в частности:
несовершеннолетние работники;
женщины — перед отпуском по беременности и родам или сразу после него;
родители трех и более детей до 18 лет, если младшему еще нет 14 лет;
один из родителей ребенка-инвалида;
внешние совместители во время отпуска по основному месту работы;
супруги военнослужащих во время отпуска супруга;
почетные доноры, ветераны боевых действий, участники ликвидации аварии на ЧАЭС.
Если отпуск делится на части, время каждой из них также согласовывают с работником (ч. 1 ст. 125 ТК).
Для сбора предложений руководители подразделений запрашивают у работников желаемые даты отдыха. Эти сведения можно оформить в виде коротких заявлений или таблицы-сводки.
Собирать и согласовывать пожелания сотрудников удобно в специальном решении. Например, в VK HR Tek каждый работник указывает желаемые даты, а руководитель утверждает их онлайн. Сотрудник получает выписку со своими периодами отпуска.
Правило 6. Составляйте график по форме Т-7 или собственной, но не сокращайте сведения
График отпусков можно оформить по унифицированной форме № Т-7, утвержденной постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1, или по собственной форме, разработанной в организации. Главное — чтобы в ней были отражены все обязательные сведения о ежегодных отпусках работников (ч. 1 ст. 123 ТК).
Если вы используете свой шаблон, нельзя сокращать объем информации, предусмотренный унифицированной формой.
В графике должны быть:
наименование организации, номер и дата составления;
фамилия, имя, отчество, должность и табельный номер работника;
количество календарных дней отпуска (основного и дополнительного);
дата начала отпуска (или каждой его части);
примечания — например, о переносе отпуска или предоставлении его авансом.
Документ подписывает руководитель кадровой службы или иное уполномоченное лицо.
Правило 7. Указывайте точные даты начала отпусков, а не только месяцы
В графике отпусков нужно указывать конкретную дату начала отпуска, а не просто месяц, в котором предоставляют отдых. Это требование следует из разъяснений Роструда. Отсутствие точных дат может вызвать споры с работником о времени начала отпуска и создает риски для работодателя (письмо Роструда от 16.08.2024 № ПГ/17241-6-1).
Если дата начала отражена в графике, работник обязан использовать отпуск в этот период. Исключения — случаи, когда закон позволяет изменить время отпуска (например, родителям трех и более детей до 18 лет). Основание — ч. 2, 4 ст. 123, ст. 262.2 ТК.
Работникам, которые имеют право выбирать удобное время отпуска, можно указывать месяц, но Минтруд все равно рекомендует фиксировать число и месяц начала.
Если такой сотрудник подаст заявление об изменении даты, работодатель не вправе ему отказать (письма Минтруда от 26.09.2024 № 14-6/ООГ-5659, от 08.12.2020 № 14-2/ООГ-17786).
Правило 8. Не забывайте отражать дополнительные отпуска
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпускауказывают в графике наравне с основными, так как это один из видов ежегодных отпусков (ст. 114, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 123 ТК).
Закон не устанавливает, как именно их показывать, поэтому возможны два варианта оформления:
Если дополнительный отпуск предоставляют одновременно с основным, можно указать общее количество дней и одну дату начала.
Если отпуска предоставляют по отдельности, их лучше внести разными строками — отдельно по каждому виду отпуска.
Если право на дополнительный отпуск появилось уже после утверждения графика, это также отражают в документе.
В форме № Т-7 такую информацию можно добавить в графу 10 «Примечание» — например, с указанием количества дней дополнительного отпуска и основания его предоставления.
Составление графика отпусков — трудоемкий процесс, особенно когда нужно учесть десятки сотрудников. VK HR Tek упрощает эту задачу: платформа автоматизирует кадровые процессы и согласования.
Модуль «График отпусков» позволяет централизованно формировать и согласовывать планы отпусков с учетом производственного календаря. Система уведомляет сотрудников и создает приказы автоматически — без ошибок и бумажных документов.
Правило 9. Ознакомьте работников с утвержденным графиком под подпись
После утверждения графика отпусков нужно ознакомить с ним всех работников под подпись. Трудовой кодекс не устанавливает конкретный срок, поэтому его можно определить в приказе об утверждении графика или во внутреннем положении.
На практике работников обычно знакомят до конца декабря текущего года, чтобы с 1 января график уже действовал.
Подпись работников можно оформить:
в отдельной графе графика отпусков;
в листе ознакомления, который прилагается к документу.
Если работник отказывается ознакомиться с графиком, составляют акт об отказе.
В дальнейшем работодатель обязан уведомлять каждого сотрудника о дате начала отпуска не позднее чем за две недели до его начала (ч. 3 ст. 123 ТК).
Правило 10. Вносите изменения в график только при необходимости и на основании приказа
После утверждения графика в него можно вносить изменения только при наличии оснований и по распоряжению работодателя. Самостоятельно менять даты отпусков без согласования работники не могут.
Корректировки возможны в случаях:
переноса отпуска по производственной необходимости или по соглашению сторон (ч. 2 ст. 124 ТК);
включения отдыха нового сотрудника, принятого после утверждения графика;
предоставления дополнительного отпуска, право на который возникло позднее.
Отдельный приказ о внесении изменений в график не требуется — достаточно приказа о переносе отпуска или о предоставлении отдыха вновь принятому работнику. На основании этого приказа в графике делают отметку или оформляют дополнение к нему (письмо Минтруда от 07.03.2019 № 14-2/ООГ-1580).
Ответственность за отсутствие или нарушение графика
График отпусков —обязательный локальный нормативный акт для всех, кроме категорий работодателей, о которых мы рассказали выше. Отсутствие документа, его несвоевременное утверждение или нарушение порядка предоставления отпусков считаются нарушением трудового законодательства.
За это предусмотрена административная ответственность по статье 5.27 КоАП:
Нарушитель
Сумма штрафа
Организация
От 30 000 до 50 000 рублей
Должностное лицо или ИП
От 1 000 до 5 000 рублей
Если работодатель не предоставляет отпуск по графику или не уведомляет работника вовремя, сотрудники вправе обратиться в ГИТ или суд (ст. 382, 391 ТК).
Своевременно составленный и утвержденный график помогает избежать конфликтов, проверок и штрафов.
