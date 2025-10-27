Как составить график отпусков на 2026 год: 10 главных правил

Правило 2. Утвердите график отпусков до 17 декабря 2025 года

График составляют заранее на следующий календарный год. Трудовой кодекс не устанавливает конкретную дату начала подготовки, но требует, чтобы документ был утвержден не позднее чем за две недели до начала нового года, то есть до 17 декабря 2025 года (ч. 1 ст. 123 ТК).

Лучше начать работу над графиком в начале четвертого квартала, чтобы успеть собрать пожелания работников и учесть требования законодательства. В том числе важно помнить про категории, которым отпуск предоставляют в удобное время — например, несовершеннолетним или многодетным родителям.

Сроки можно закрепить во внутреннем положении об отпусках или другом локальном акте (ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 22 ТК). Если в организации есть профсоюз, проект графика направляют ему до утверждения.