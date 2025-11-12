Как правильно оформить сотрудника на удаленку: подробное руководство для работодателя

Как принять сотрудника на удаленную работу

Процесс приема на удаленную работу в целом стандартный, но имеет свои особенности. Привели пошаговый план действий.

Шаг 1. Запросите у соискателя необходимые при трудоустройстве документы, перечисленные в ст. 65 ТК:

паспорт или другое удостоверение личности;

трудовую книжку, если она ведется на бумажном бланке, или сведения о трудовой деятельности (не запрашивайте у впервые устраивающихся на работу);

ИНН и СНИЛС;

документы, подтверждающие профильное образование — дипломы, свидетельства, сертификаты.

военный билет, если соискатель — военнообязанный.

Будущий сотрудник может сам принести все необходимые документы в офис, а может отправить работодателю отсканированные копии (кроме бумажной трудовой книжки) электронной почтой. При этом вы вправе потребовать нотариально заверенные бумажные копии необходимых документов.

Шаг 2. Ознакомьте нового работника под роспись с локальными актами, которые связаны с его трудовой деятельностью. Это могут быть «Правила внутреннего трудового распорядка», коллективный договор, должностная инструкция, положения об оплате труда и премировании, инструкции по охране труда.

Если сотрудник находится далеко и у него есть усиленная квалифицированная или неквалифицированная электронная подпись, ознакомить с документами его можно через систему КЭДО.

Если такой подписи у работника нет, направьте документы с листом ознакомления по электронной почте. Сотрудник изучит документ, распечатает и подпишет лист ознакомления, подтверждая этим, что прочитал документ. Далее он направит работодателю лист с оригинальной подписью обычной почтой — ценным письмом с уведомлением о вручении.

Шаг 3. Заключите трудовой договор.

Заключить договор тоже можно без явки в офис работодателя — обменявшись электронными документами через систему КЭДО. Бумажный экземпляр договора направьте работнику по его заявлению в течение трех рабочих дней (ст. 312.2, 312.3 ТК).

Если у работника нет ЭП, отправьте договор по электронной почте, а затем получите от работника подписанный бумажный договор.

Шаг 4. Издайте приказ о приеме удаленного сотрудника на работу, если такой документ предусмотрен вашим кадровым документооборотом.

Сегодня издание приказа о приеме — право, а не обязанность работодателя. Но если отделу кадров так удобнее, оформите приказ на основании трудового договора, заключенного с работником (ст. 68 ТК).

Шаг 5. Отправьте в СФР «Сведения о трудовой (иной) деятельности» (подраздел 1.1 формы ЕФС-1).

Срок представления сведений по кадровому мероприятию «ПРИЕМ» — не позже следующего рабочего дня за днем издания приказа о приеме. В графе 6 укажите код «ДИСТ», добавив его к кодировке по ОКЗ.

Шаг 6. Внесите сведения о работе в бумажную трудовую книжку.

Это необходимо сделать, если работник принес или прислал вам бумажную трудовую. Запись оформляйте в обычном порядке, не упоминая, что работа дистанционная. Если приказ о приеме не оформляете, в качестве документа — основания укажите трудовой договор.