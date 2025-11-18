Самое главное:
С 2026 года вступает в силу налоговая реформа, но окончательные изменения и налоговые ставки пока не утверждены.
Базовая ставка НДС повышается с 20% до 22%.
Для УСН вводится поэтапное снижение лимитов дохода до 10 млн рублей к 2028 году.
Планируется изменить условия патента и правила по страховым взносам.
Рост НДС и новые лимиты по УСН потребуют пересмотра условий с контрагентами.
Повышение НДС до 22%
С 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличится с 20% до 22%. Это одно из крупнейших изменений налоговой системы за последние годы. По оценке Минфина, мера принесет федеральному бюджету около 1,5 трлн рублей дополнительных доходов ежегодно.
Для бизнеса повышение означает рост себестоимости и снижение рентабельности — прежде всего в отраслях с коротким производственным циклом — ритейле, услугах и производстве. Компании, работающие по долгосрочным контрактам, будут вынуждены пересмотреть цены и условия поставок, чтобы учесть повышение ставки.
Ко второму чтению предложено сохранить льготу по НДС для программ из реестра отечественного ПО. Первоначально предполагалось отменить эту преференцию, однако ко второму чтению законопроекта ее исключили из списка изменений. Это позволит IT-компаниям сохранить конкурентоспособность и удержать себестоимость на прежнем уровне.
Лимиты по НДС и УСН: переходный период до 2028 года
Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что снижение лимита дохода для освобождения от уплаты НДС на упрощенке пройдет постепенно, чтобы компании смогли адаптироваться к новым требованиям.
По словам Мишустина, правительство учло предложения предпринимательского сообщества и решило установить поэтапное снижение лимитов для применения НДС:
в 2026 году — более 20 млн рублей по итогам 2025 года;
в 2027 году — более 15 млн рублей по итогам 2026 года;
в 2028 году — более 10 млн рублей по итогам 2027 года.
Изначально в проекте поправок Налогового кодекса предполагалось снизить лимит до 10 млн рублей сразу с 2026 года. Теперь переход будет растянут на три года. Это снизит нагрузку на малый бизнес и позволит плавно перестроить систему расчетов и отчетности.
Мишустин также сообщил, что обсуждается возможность моратория на привлечение к ответственности предпринимателей, которые впервые допустят нарушение при уплате НДС после вступления реформы в силу. Эта мера позволит снизить риски в первый год перехода и избежать массовых штрафов.
Навигатор мер государственной поддержки
Найдите доступные вашему бизнесу налоговые льготы и иные меры господдержки за пару кликов. Получите консультацию эксперта и помощь в получении на господдержка.рф
Нововведения для патента
Поправки затрагивают и специальные налоговые режимы. Правительство пересматривает параметры, по которым предприниматели смогут применять патент.
Основная цель — сократить долю компаний, использующих льготные режимы при фактически крупном обороте, и выровнять налоговую нагрузку между малыми и средними бизнесами.
Условие
Было
Станет с 2026 года
Что это значит
Порог дохода по ПСН
60 млн руб.
20 млн руб. — далее поэтапное снижение порога, как для НДС на УСН
Применять патент смогут меньше индивидуальных предпринимателей
Виды деятельности по ПСН
Услуги охраны
Для услуг охраны нельзя будет применять ПСН
Сфера услуг охраны потеряют право на патент даже при доходе ниже лимита
При этом сохраняется возможность совмещения режимов, если деятельность позволяет, но условия станут строже.
Страховые взносы и поддержка отдельных отраслей
С 2026 года вступают в силу новые правила расчета страховых взносов.
Основные изменения:
Начисление страховых взносов на выплаты руководителям не ниже уровня МРОТ. Работодатели обязаны начислять страховые взносы на выплаты руководителям исходя из минимального размера оплаты труда, даже если фактический доход ниже этой суммы.
Новые тарифы для IT-компаний. Для аккредитованных IT-организаций вводятся ставки 15% в пределах базы и 7,6% с сумм сверх нее. Участники проекта «Сколково» из этой категории исключены.
Поддержка радиоэлектронной промышленности. Для организаций в этой сфере ставка сверх предельной базы снижается до 0%.
Льготы для НКО и религиозных организаций. На 10 лет, начиная с 2027 года, устанавливаются пониженные тарифы:
для религиозных организаций — 7,6% в пределах базы и 0% сверх нее;
для социально ориентированных и благотворительных НКО на УСН — 15% и 7,6% соответственно.
Изменение льгот для МСП. Универсальные льготы по страховым взносам для субъектов малого и среднего предпринимательства отменяют. Льготные условия сохраняются только для приоритетных отраслей, перечень которых определит Правительство РФ.
Освобождение для участников СВО. Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие лица, ведущие частную практику, освобождаются от начисления и уплаты страховых взносов на время прохождения военной службы по контракту в рамках участия в СВО.
Изменение базы для расчета пенсионных взносов для ИП. Для ИП на УСН с объектом «доходы минус расходы» и на ЕСХН база для расчета пенсионных взносов будет определяться как разница между доходами и расходами, то есть исходя из фактической прибыли.
Новые правила администрирования
В налоговой реформе отдельный блок посвящен администрированию — срокам, отчетности и взаимодействию с ФНС.
Ключевые изменения таковы:
Единый налоговый счет (ЕНС). В ЕНС будут автоматически отражаться решения судов, сведения о приостановлении и возобновлении отсрочек и рассрочек. Это снизит количество расхождений при сверке с налоговой.
Меньше уведомлений. ФНС сократит количество дублирующих уведомлений: если сведения по имущественным налогам, НДФЛ или страховым взносам уже есть в системе, повторно их направлять не нужно.
Электронные гарантии вместо бумажных. Банковские гарантии теперь можно будет предоставлять только в электронном виде. Налоговая сможет аннулировать их, если они не используются, что снизит административную нагрузку на компании и банки.
Налоговый мониторинг. Участие в нем станет доступнее: компании смогут соответствовать лишь одному критерию (например, по выручке или активам). При этом ФНС получит больше полномочий — инспекторы смогут запрашивать документы и доступ к внутренним системам.
Что новые правила означают для бизнеса
Налоговая реформа затрагивает все ключевые элементы — от ставок и лимитов до администрирования. Для компаний и предпринимателей это означает необходимость пересмотра финансовых планов и внутреннего учета.
Основные последствия:
Последствие
Что это означает для бизнеса
Рост налоговой нагрузки
Повышение НДС до 22% и постепенное снижение лимитов по УСН и ПСН приведут к увеличению расходов и сокращению рентабельности
Сокращение числа льготников
Меньше компаний смогут применять специальные режимы и пониженные тарифы по взносам. Господдержка сосредотачивается на приоритетных отраслях
Увеличение нагрузки на фонд оплаты труда
Новые правила расчета страховых взносов, включая требование учитывать МРОТ для руководителей, увеличат совокупные расходы работодателей
Развитие цифрового контроля
Новые правила администрирования упрощают документооборот и делают систему прозрачнее, но одновременно усиливают контроль. Бизнесу важно заранее адаптировать внутренние процессы, чтобы не нарушать сроки и требования по предоставлению данных
Как законно снизить налоговую нагрузку
Несмотря на общее ужесточение налоговых условий, бизнес может использовать доступные меры для оптимизации расходов и снижения нагрузки. Важно действовать в рамках законодательства и заранее планировать применение льгот.
Основные инструменты:
1. Региональные пониженные ставки по УСН. С 2026 регионы смогут снижать ставки только для плательщиков, ведущих деятельность согласно перечню, который утвердит Правительство. Лимиты понижения прежние: до 1% (объект «доходы») и до 5% («доходы минус расходы»).
2. Отсрочки и рассрочки по налогам. Право на эти меры расширяется: воспользоваться ими смогут не только сезонные отрасли, но и компании, у которых объем деятельности снизился более чем на 50% (например, из-за падения спроса или климатических факторов).
3. Инвестиционный налоговый кредит. В законопроекте 1026190-8 предусмотрено увеличение предельного срока предоставления инвестиционного налогового кредита с 5 до 10 лет. Мера направлена на поддержку компаний, реализующих долгосрочные инвестиционные или инфраструктурные проекты. Она позволяет временно перенести уплату налога на прибыль или налога на имущество и сохранить финансовую устойчивость бизнеса в период активных вложений.
4. Экономия на страховых взносах. Льготы по страховым взносам будут доступны компаниям, чья деятельность входит в перечень приоритетных видов, утверждаемый Правительством.
Также в 2026 году сохраняются льготы для отдельных отраслей:
IT-организации — 15% в пределах базы и 7,6% сверх нее;
радиоэлектронная промышленность — 0% сверх базы;
социально ориентированные НКО и религиозные организации — фиксированные пониженные ставки на 10 лет.
5. Выбор ставки НДС на УСН. С 2026 года упрощенцы, превысившие лимит дохода, смогут платить НДС по 5% или 7% без вычетов либо по 22% с вычетами. При высокой доле входного НДС выгоднее 22%, при низкой — 5% или 7%. Если выбрали спецставку, применять ее нужно не менее 12 кварталов.
6. Переход на АУСН. АУСН остается без НДС и с лимитом выручки до 60 млн руб. (действует минимум до 2027 года). Чтобы перейти с 1 января 2026 года, нужно уведомить ФНС до 31 декабря 2025 года.
Применение этих мер поможет частично компенсировать рост налоговой нагрузки и сохранить финансовую устойчивость в переходный период 2026–2028 годов.
Где узнать, какие льготы доступны вашему бизнесу
В период налоговых изменений особенно важно отслеживать доступные меры господдержки — налоговые льготы, субсидии и гранты, которые могут частично компенсировать рост расходов.
Чтобы быстро проверить, на какие программы может рассчитывать конкретная компания, воспользуйтесь сервисом господдержка.рф. Платформа регулярно обновляет информацию о федеральных и региональных мерах: налоговых преференциях, грантах, субсидиях.
Сервис формирует персональные рекомендации по доступным видам поддержки для организаций любого масштаба и формы собственности. Пользователь может узнать:
какие меры действуют именно для его бизнеса;
какие документы понадобятся для подачи заявки;
как избежать ошибок при отчетности и взаимодействии с государственными структурами.
Навигатор мер государственной поддержки
Найдите доступные вашему бизнесу налоговые льготы и иные меры господдержки за пару кликов. Получите консультацию эксперта и помощь в получении на господдержка.рф
Основные выводы
Финансовая нагрузка вырастет. Повышение НДС и снижение лимитов приведут к росту налоговых платежей и сокращению рентабельности.
Поддержка станет более адресной. Большинство субъектов МСП потеряют универсальные льготы — они останутся лишь у предприятий из приоритетных отраслей.
Готовиться нужно уже в 2025 году. Постарайтесь закрыть максимум сделок в 2025 году, пока действует ставка НДС 20%, обновите договоры, протестируйте учетные системы и проверьте доступные меры на господдержка.рф.
Читайте также:
Как повысить эффективность управления холдингом: возможности и инструменты государственной поддержки.
Кто и как может монетизировать API господдержки для бизнеса: новый источник дохода и способ удержать клиентов.
Господдержка без проблем: как воспользоваться помощью государства правильно.
Реклама: АО «ВИСОФТ», ИНН 9703115080, erid: 2W5zFJ4k5bv
Начать дискуссию