Как законно снизить налоговую нагрузку

Несмотря на общее ужесточение налоговых условий, бизнес может использовать доступные меры для оптимизации расходов и снижения нагрузки. Важно действовать в рамках законодательства и заранее планировать применение льгот.

Основные инструменты:

1. Региональные пониженные ставки по УСН. С 2026 регионы смогут снижать ставки только для плательщиков, ведущих деятельность согласно перечню, который утвердит Правительство. Лимиты понижения прежние: до 1% (объект «доходы») и до 5% («доходы минус расходы»).

2. Отсрочки и рассрочки по налогам. Право на эти меры расширяется: воспользоваться ими смогут не только сезонные отрасли, но и компании, у которых объем деятельности снизился более чем на 50% (например, из-за падения спроса или климатических факторов).

3. Инвестиционный налоговый кредит. В законопроекте 1026190-8 предусмотрено увеличение предельного срока предоставления инвестиционного налогового кредита с 5 до 10 лет. Мера направлена на поддержку компаний, реализующих долгосрочные инвестиционные или инфраструктурные проекты. Она позволяет временно перенести уплату налога на прибыль или налога на имущество и сохранить финансовую устойчивость бизнеса в период активных вложений.

4. Экономия на страховых взносах. Льготы по страховым взносам будут доступны компаниям, чья деятельность входит в перечень приоритетных видов, утверждаемый Правительством.

Также в 2026 году сохраняются льготы для отдельных отраслей:

IT-организации — 15% в пределах базы и 7,6% сверх нее;

радиоэлектронная промышленность — 0% сверх базы;

социально ориентированные НКО и религиозные организации — фиксированные пониженные ставки на 10 лет.

5. Выбор ставки НДС на УСН. С 2026 года упрощенцы, превысившие лимит дохода, смогут платить НДС по 5% или 7% без вычетов либо по 22% с вычетами. При высокой доле входного НДС выгоднее 22%, при низкой — 5% или 7%. Если выбрали спецставку, применять ее нужно не менее 12 кварталов.

6. Переход на АУСН. АУСН остается без НДС и с лимитом выручки до 60 млн руб. (действует минимум до 2027 года). Чтобы перейти с 1 января 2026 года, нужно уведомить ФНС до 31 декабря 2025 года.

Применение этих мер поможет частично компенсировать рост налоговой нагрузки и сохранить финансовую устойчивость в переходный период 2026–2028 годов.