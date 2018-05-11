Клерк.Ру
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Что ждёт ИП в ближайшие 6 лет? Размышления рассерженного ИП-ника

В своем блоге на «Клерке» предприниматель Игорь Землянкин поделился мыслями о том, что малому бизнесу принесет шестилетка, провозглашенная в последнем майском указе Президента

Этот материал навеян клерковской новостью «Путин подписал новый майский указ. Что ждет страну в ближайшие шесть лет?».

Приведу здесь заинтересовавшие меня пункты указа, перечисленные в этом материале.

1. К 2024 году должно быть увеличено число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн. человек.
2. Должны быть улучшены условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчётности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику.
3. Должна быть создана цифровая платформа для поддержки производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего бизнеса.
4. Будет усовершенствована система закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.
5. Должен быть упрощён доступ к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объёма льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

Итак... Несколько выводов из прочитанного:

Вывод 1 (положительный). То, о чём так давно говорили уполномоченные по защите прав предпринимателей, не свершится. Институт ИП остаётся, «должен» быть повышен в статусе и, даже, «должен» стать более значимым в экономике государства.

Вывод 2 (отрицательный). Как всегда, «должно», «должна», «должны». Но нигде нет ни ответа, ни, даже, намёка, кто, когда, кому и что должен. Одни пропагандистские декларации.

Вывод 3 (отрицательный). К 2024 году должно быть увеличено число занятых в сфере МСП (п.1). Интересно, каким таким образом можно взять и кратно увеличить количество предпринимателей, постоянно ухудшая деловой климат, повышая финансовую нагрузку на предпринимателей и увеличивая количество отчётности? Или, может, они посчитали так называемых «самозанятых», которые никак не желают выходить из «тени»? Ну, так, этих граждан надо ещё ухитриться заставить зарегистрироваться в качестве предпринимателей. А это, на мой взгляд, практически неразрешимая задача при таких-то исходных условиях и таких исполнителях...

Вывод 4 (отрицательный). Должны быть улучшены условия ... для применяющих ККТ (п.2). ККТ — наше всё? А если предприниматель не работает с физлицами и не обязан применять ККТ по закону? Ему не надо улучшать условия? Или, всё же, «по многочисленным просьбам» планируют обязать всех предпринимателей применять ККТ при любых расчётах?

Вывод 5 (отрицательный). Должна быть создана цифровая платформа для поддержки ... субъектов МСП (п.3) Имеется в виду, что бухгалтерия малых предпринимателей будет вестись прямо на сайте налоговой? Кстати, это вполне реально, если заставить проводить все расчёты через ККТ. И налоговая сама будет начислять налоги и удерживать их в безакцептном порядке со счетов предпринимателей. Ну, по логике же так получается, да? И ещё налоговая сможет указывать предпринимателям, с какими контрагентами рекомендуется работать, с какими просто допускается, с какими не рекомендуется, а с какими и вообще запрещается. Можно будет просто ограничить или запретить какие-либо операции с «ненадёжными» контрагентами.

Вывод 6 (отрицательный). Должен быть упрощён доступ к льготному финансированию (п.5). Особенно в это «верится» в то время, когда банки развязали настоящий финансовый террор против МСП и простых граждан.

Что получается в сухом остатке? НЕ ВЕРЮ! Ни во что из «должного» и обещанного. Как только кто-то из «слуг народа» начинает отвлечённо говорить о поддержке МСП или, ещё хуже, прямо обещает эту поддержку, то всё, жди беды (за редким исключением). Многократно проверено...

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