«Ночной бухгалтер». Не успели заплатить налоги? Тогда налоговики идут к вам домой. Бухгалтеры звонят «Клерку»

Налоговики все плотнее берутся за «физиков». Приставы не отстают. Стало ясно, кому дадут новые детские пособия, обещанные Путиным. Бухгалтеры переживают из-за изменений с нашими рассылками. Главное за день на «Клерке».
Налоговики ходят по домам физлиц-должниковНалоговики с приставами выходят на рейды по домам должников. Арестовывают имущество, вручают требования. Кто-то платит на месте.
Такие акции налоговики ласково называют «В Новый год — без долгов!».
На «Клерке» все больше новостей о повышенном внимании инспекторов к «физикам».
Недавно всех шокировало письмо Минфина о выездных проверках физлиц-не ИП по месту их жительства.
Приставы тоже изощряются. В районной больнице они опечатали кабинет терапевта, который плохо работал.
Кто еще пытается содрать денег с ИПОбщественные организации стали ходить к малому бизнесу с проверками.
И еще требоуют деньги за «свои услуги».
В Дагестане интересная история. Общественная организация хотела взыскать с ИП штраф в свою пользу. Но не вышло — помог бизнес-омбудсмен.
Защитники предпринимателей пытаются разобраться и с передачей сальдо по взносам.
Чтобы не лишиться имущества, изучите три крайне важных документа о субсидиарной ответственности.