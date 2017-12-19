«Ночной бухгалтер». Не успели заплатить налоги? Тогда налоговики идут к вам домой. Бухгалтеры звонят «Клерку»

Налоговики все плотнее берутся за «физиков». Приставы не отстают. Стало ясно, кому дадут новые детские пособия, обещанные Путиным. Бухгалтеры переживают из-за изменений с нашими рассылками. Главное за день на «Клерке».

Налоговики ходят по домам физлиц-должников

Налоговики с приставами выходят на рейды по домам должников . Арестовывают имущество, вручают требования. Кто-то платит на месте.

Такие акции налоговики ласково называют «В Новый год — без долгов!».

Новогодняя сказка от ПФР: у нас нет бедных пенсионеров

На «Клерке» все больше новостей о повышенном внимании инспекторов к «физикам».

Недавно всех шокировало письмо Минфина о выездных проверках физлиц-не ИП по месту их жительства.

Как налоговики и банки подбираются к «физикам»: обзор «Клерка»

Приставы тоже изощряются. В районной больнице они опечатали кабинет терапевта, который плохо работал.

Кто еще пытается содрать денег с ИП

Общественные организации стали ходить к малому бизнесу с проверками.

И еще требоуют деньги за «свои услуги».

В Дагестане интересная история. Общественная организация хотела взыскать с ИП штраф в свою пользу. Но не вышло — помог бизнес-омбудсмен.

Защитники предпринимателей пытаются разобраться и с передачей сальдо по взносам.

Чтобы не лишиться имущества, изучите три крайне важных документа о субсидиарной ответственности.

Революция на «Клерке». Что с нашими рассылками? Бухгалтеры звонят в редакцию и пишут гневные комментарии.

Умеют, когда хотят

Это мы про скорость Минтруда, который уже подготовил правила получения новых пособий на детей, обещанных Президентом.

Кто получит пособия?

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