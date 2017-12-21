Самые частые ошибки в 6-НДФЛ: инструкция от ФНС

Налоговая служба подготовила краткий обзор нарушений в части заполнения и представления расчета (письмо от 01.11.2017 № ГД-4-11/22216@).

Заполнение раздела 1

Напомним, что в разд. 1 расчета указываются обобщенные по всем физическим лицам суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода по соответствующей налоговой ставке. При заполнении данного раздела налоговые агенты допускают следующие ошибки:

1) заполнение раздела 1 не нарастающим итогом. Это прямо противоречит п. 3.1 Порядка;

2) включение в строку 020 «Сумма начисленного дохода» доходов, не облагаемых НДФЛ. В соответствии с п. 3.3 Порядка по данной строке следует отражать обобщенную по всем физическим лицам сумму начисленного дохода нарастающим итогом с начала налогового периода. При этом доходы, не подлежащие обложению НДФЛ в соответствии со ст. 217 НК РФ, в расчете не отражаются (Письмо ФНС РФ от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@);

3) отражение в строке 070 «Сумма удержанного налога» сумм налога, которые будут удержаны только в следующем отчетном периоде. Такая ошибка, как правило, допускается при указании НДФЛ с сумм заработной платы, которая начислена в одном отчетном периоде, а выплачена в другом (например, при выплате в апреле заработной платы за март). С учетом того, что налог удерживается из заработной платы при непосредственной ее выплате, относительно приведенного примера сумма налога должна указываться в отчете за полугодие, а не в отчете за I квартал;

4) указание в строке 080 «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом» налога, обязанность по удержанию и перечислению которого еще не наступила. В соответствии с п. 3.3 Порядка в строке 080 расчета указывается общая сумма налога, не удержанная налоговым агентом, нарастающим итогом с начала налогового периода в случаях, когда у налогового агента нет возможности удержать исчисленную сумму налога.

По разъяснениям, приведенным ФНС в Письме № БС-4-11/13984@ (вопрос 5), по данной строке отражается общая сумма налога, не удержанная налоговым агентом с полученных физическими лицами доходов в натуральной форме и в виде материальной выгоды при отсутствии выплаты иных доходов в денежной форме.

Таким образом, в случае отражения по строке 080 суммы налога, удержанной в следующем отчетном периоде (периоде представления), налоговому агенту следует представить уточненный расчет за соответствующий период;

5) отражение в строке 080 разницы между начисленным и удержанным налогом. Такое заполнение указанной строки является ошибочным и будет признано налоговыми органами как нарушение порядка заполнения расчета и несоблюдение разъяснений ФНС.

Заполнение раздела 2

Согласнов разд. 2 расчета указываются даты фактического получения физическими лицами дохода и удержания налога, сроки перечисления налога и обобщенные по всем физическим лицам суммы фактически полученного дохода и удержанного налога.

ФНС неоднократно разъясняла, что в разд. 2 расчета отражаются только те операции, которые произведены за последние три месяца отчетного периода (письма от 21.07.2017 № БС-4-11/14329@, от 16.01.2017 № БС-4-11/499, от 22.05.2017 № БС-4-11/9569). К примеру, при заполнении расчета за 2017 год в его разд. 2 отражаются операции, произведенные за октябрь, ноябрь и декабрь 2017 года.

Несмотря на это, некоторые налоговые агенты продолжают заполнять разд. 2 расчета нарастающим итогом с начала года, что является грубейшим нарушением.

В соответствии с п. 4.2 Порядка при заполнении разд. 2 расчета блоки из строк 100 – 140 заполняются отдельно по каждому сроку перечисления налога, в том числе в случаях, когда различные виды доходов имеют одну дату их фактического получения, но разные сроки перечисления налога. На это указывается в письмах ФНС РФ от 18.03.2016 № БС-4-11/4538@, от 11.05.2016 № БС-4-11/8312. К примеру, 31.05.2017 выплачена заработная плата за май и отпускные за июнь. Несмотря на то, что датой фактического получения указанных доходов на основании ст. 223 НК РФ признается один день – 31.05.2017, данные по ним включаются в разд. 2 расчета отдельными блоками в связи с тем, что сроки перечисления налога по этим доходам разные:

– по отпускным срок перечисления налога выпадает на 31.05.2017;

– по заработной плате – на 01.06.2017.

ФНС в Письме № ГД-4-11/22216@ (п. 19) также отмечает, что невыделение в отдельные группы межрасчетных выплат(заработной платы, опускных, больничных и т. д.) является нарушением порядка заполнения расчета.

При заполнении строк 100 – 140 по различным видам доходов наиболее распространенными ошибками являются неверное указание даты фактического получения дохода (строка 100), даты удержания налога (строка 110) и срока перечисления налога (строка 120). Далее рассмотрим, как правильно заполнить такие строки.

Выплата заработной платы

В соответствии спри получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения такого дохода признается последний день месяца, за который был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).

В случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца датой фактического получения дохода в виде оплаты труда считается последний день работы, за который был начислен доход.

Согласно общим правилам, установленным п. 4 ст. 226 НК РФ, налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Данные правила распространяются на все виды выплат, за исключением доходов, полученных в натуральной форме и в виде материальной выгоды, в отношении которых установлены особенности удержания налога.

На основании п. 6 ст. 226 НК РФ с доходов в виде оплаты труда налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного НДФЛ не позднее дня, следующего за днем выплаты таких сумм.

При указании в разд. 2 расчета срока перечисления налога необходимо учитывать правила переноса сроков, определенных п. 7 ст. 6.1 НК РФ: в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством РФ выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Заработную плату за ноябрь 2017 года в сумме 100 000 руб. выплатили 30.11.2017. Сумма НДФЛ составила 13 000 руб.

В разд. 2 расчета за 2017 год данные операции отразятся следующим образом:

– по строке 100 указывается 30.11.2017;

– по строке 110 – 30.11.2017;

– по строке 120 – 01.12.2017;

– по строке 130 – 100 000;

– по строке 140 – 13 000.

Датой фактического получения дохода в виде оплаты труда признается последний день месяца, за который налогоплательщику начислен доход за выполнение трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором (контрактом) независимо от того, выпадает указанная дата на выходной или нерабочий праздничный день (письмо ФНС РФ от 16.05.2016 № БС-3-11/2169@).

Далее отметим особенности заполнения разд. 2 расчета в случае, когда заработная плата начислена в одном отчетном периоде, а выплачена в другом.

Начисленные доходы, а также исчисленный с них налог включаются в расчет за соответствующий отчетный период, если дата их фактического получения приходится на данный период. Сумма удержанных и перечисленных налогов включается в расчет только в том случае, если срок их удержания и перечисления также не выходит за рамки отчетного периода (письма ФНС РФ от 16.05.2016 № БС-3-11/2169@, от 12.02.2016 № БС-3-11/553@).

К примеру, заработная плата за июнь 2017 года выплачена 03.07.2017. В этом случае в разд. 2 расчета:

а) за полугодие 2017 года по строке 130 отражается сумма начисленной заработной платы с указанием по строке 100 даты 30.06.2017;

б) за девять месяцев 2017 года указывается:

– по строке 110 – 03.07.2017;

– по строке 120 – 04.07.2017;

– по строке 140 – сумма удержанного налога.

В аналогичном порядке отражаются операции, начавшиеся в одном календарном году, а завершенные в другом календарном году.

Не стоит путать дату фактического перечисления налога и последний срок его перечисления. Поэтому, даже если вы перечислили налог в бюджет раньше срока, в строке 120 разд. 2 расчета необходимо указать именно дату, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога (письмо ФНС РФ от 20.01.2016 № БС-4-11/546@).

Выплата отпускных

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ дата фактического получения дохода в виде оплаты отпуска определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц.

Согласно п. 4 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате с учетом особенностей, установленных данным пунктом.

При выплате налогоплательщику доходов в виде оплаты отпусков налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты (п. 6 ст. 226 НК РФ).

Работник учреждения идет в отпуск с 01.06.2017. Сумма оплаты отпуска за июнь 2017 года (7 000 руб.) работнику выплачена 25.05.2017. Сумма НДФЛ, исчисленная с отпускных, составила 910 руб.

В разд. 2 расчета за полугодие 2017 года данная операция отразится следующим образом:

– по строке 100 указывается 25.05.2017;

– по строке 110 – 25.05.2017;

– по строке 120 – 31.05.2017;

– по строке 130 – 7 000;

– по строке 140 – 910.

Порядок отражения в разд. 2 расчета операций по оплате отпуска с последующим увольнением разъясняется в Письме ФНС РФ от 11.05.2016 № БС-3-11/2094@. Допустим, что оплата отпуска произведена 15.03.2017. В этом случае в разд. 2 расчета за I квартал 2017 года такая операция отразится следующим образом:

– по строке 100 указывается 15.03.2017;

– по строке 110 – 15.03.2017;

– по строке 120 – 31.03.2017;

– по строкам 130, 140 – соответствующие суммовые показатели.

Оплата услуг, оказанных по договору гражданско-правового характера.

Датой фактического получения дохода в виде вознаграждения за оказание услуг по договору гражданско-правового характера считается день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ).

Удержать начисленную сумму налога с указанных доходов налоговые агенты обязаны при их фактической выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ). Перечислить суммы исчисленного и удержанного налога с указанных доходов налоговым агентам необходимо не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.

Стоит отметить, что в случае, когда акт выполненных работ (оказанных услуг) подписан в одном месяце, а вознаграждение выплачено в другом месяце, расчет заполняется по факту выплаты такого вознаграждения (Письмо ФНС РФ № БС-4-11/14329@).

С физическим лицом 05.02.2017 заключен договор гражданско-правового характера на выполнение строительных работ. Акт сдачи-приемки работ (услуг) по договору гражданско-правового характера подписан в марте 2017 года, а вознаграждение в сумме 20 000 руб. физическому лицу за оказание услуг по данному договору выплачено в апреле 2017 года (06.04.2017). Сумма исчисленного НДФЛ составила 2 600 руб.

Данная операция подлежит отражению в разд. 1 и 2 расчета за полугодие 2017 года. При этом в разд. 2 необходимо указать:

– по строке 100 – 06.04.2017;

– по строке 110 – 06.04.2017;

– по строке 120 – 07.04.2017;

– по строке 130 – 20 000;

– по строке 140 – 2 600.

Оплата больничных

Датой фактического получения дохода в виде пособий по временной нетрудоспособности считается день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц ().

Удержать налог с пособий налоговые агенты обязаны при их фактической выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ). При этом перечисление исчисленного и удержанного налога при выплате налогоплательщику доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) налоговые агенты обязаны произвести не позднее последнего числа месяца, в котором осуществлялись такие выплаты (п. 6 ст. 226 НК РФ).

Работник находился на больничном с 5 по 9 июня 2017 года. Пособие выплачено 15 июня 2017 года после представления листка временной нетрудоспособности.

В разд. 2 расчета 6-НДФЛ данные операции отразятся следующим образом:

– по строке 100 – 15.06.2017;

– по строке 110 – 15.06.2017;

– по строке 120 – 30.06.2017;

– по строкам 130, 140 – соответствующие суммовые показатели.

Стоит отметить, что отражение операций по оплате больничных в расчете отражается по факту выплаты пособий. В случае, если доход в виде пособия по временной нетрудоспособности начислен в одном отчетном периоде, а выплачен в другом, такой доход, а также исчисленный с него налог отражаются в разд. 1 и 2 расчета в том периоде, в котором произведена выплата пособия (Письмо ФНС РФ от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@).

Пособие по временной нетрудоспособности, начисленное работнику за июнь 2017 года, перечислено 5 июля 2017 года.

Данная операция подлежит отражению в разд. 1, 2 расчета за девять месяцев 2017 года. При этом при заполнении разд. 2 расчета операция по выплате в июле пособия отражается следующим образом:

– по строке 100 – 05.07.2017;

– по строке 110 – 05.07.2017;

– по строке 120 – 31.07.2017;

– по строкам 130, 140 – соответствующие суммовые показатели.

Поскольку пособие фактически перечислено в июле, основания для отражения данной операции в строках 020 и 040 разд. 1 расчета за полугодие 2017 года отсутствуют. Наличие значений в указанных строках будет считаться ошибкой (п. 9 Письма № ГД-4-11/22216@).

Выплата премий

В целях отражения в расчете сумм премий необходимо правильно определить дату фактической ее выплаты. Вот что на этот счет разъясняет ФНС:

1. Датой фактического получения дохода в виде премий, являющихся составной частью оплаты труда и выплачиваемых в соответствии с трудовым договором и принятой в организации системой оплаты труда на основании положений ТК РФ, признается последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен указанный доход в соответствии с трудовым договором (контрактом). К таким выплатам относятся премии за производственные результаты, выплачиваемые по итогам месяца (письма ФНС РФ от 14.09.2017 № БС-4-11/18391, от 09.08.2017 № ГД-4-11/15678@).

Доход в виде премии за производственные результаты за февраль 2017 года на основании приказа от 31.03.2017 работнику выплачен 28.04.2017, следовательно, датой фактического получения данного дохода признается 28.02.2017. Эта операция отражается в расчете за I квартал 2017 года по строкам 020, 040, 060. По строке 070 данная операция приводится в расчете за полугодие 2017 года.

При этом в разделе 2 расчета за полугодие 2017 года указывается:

– по строке 100 – 28.02.2017;

– по строке 110 – 28.04.2017;

– по строке 120 – 02.05.2017 (с учетом положений п. 7 ст. 6.1 НК РФ);

– по строкам 130, 140 – соответствующие суммовые показатели.

2. В случае начисления и выплаты сотрудникам организации премий (годовых, единовременных), являющихся составной частью оплаты труда, например, премии по итогам работы за 2016 год, приказ о выплате которой датирован 15 июня 2017 года, дата фактического получения дохода определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц (Письмо ФНС РФ от 06.10.2017 № ГД-4-11/20217@).

3. Дата фактического получения дохода в виде иных премий, не относящихся в соответствии с ТК РФ к оплате труда, определяется как день выплаты указанного дохода налогоплательщику, в том числе перечисления на счет налогоплательщика в банке (Письмо ФНС РФ от 11.04.2017 № БС-4-11/6836@). Речь идет о премиях, выплачиваемых к юбилею, праздничным датам.

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Для того чтобы избежать ошибок при заполнении расчета, налоговым агентам необходимо учитывать не только положения НК РФ и Порядка, но и разъяснения ФНС, доведенные в письмах указанного ведомства. В данном материале отмечены некоторые ошибки, допускаемые в разд. 1 и 2 расчета чаще других. Кроме того, рассмотрены правила и особенности определения даты фактического получения дохода и срока перечисления налога в отношении наиболее распространенных видов доходов: заработная плата, отпускные, премии, больничные и т. д.

Напомним, что правильность заполнения расчета можно проверить с помощью контрольных соотношений, направленных Письмом ФНС РФ от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@.