Праздники уже точно все. Отметили последний, ждем Масленицу (она в этом году рано, с 12 до 18 февраля), готовим годовую отчетность и следим за новостями. Они сегодня важные.
Сводный план проверок юрлиц и ИП-2018
Генпрокуратура вывесила план проверок на этот год. Это неналоговые проверки: трудовых инспекций, Роспотребнадзора, МЧС и других контролеров.
Проверьте себя в списке по реквизитам организации.
В этом году планируется немало изменений трудового законодательства. Подготовьтесь к ним.
Другие важные новости
— Декларацию по ЕНВД и бухотчетность изменят;
— Работающим пенсионерам могут вернуть индексацию;
— ИФНС неправильно разнесла начисления на лицевой счет и обвиняет компанию в занижении налога.
На «Клерке» не только новости, но и реклама полезная. 16 января в 11:00 пройдет бесплатный вебинар: «5 способов ликвидации компании или как избавиться от чемодана без ручки»
Все важное, что вы узнаете на мероприятии:
— когда стоит задуматься о ликвидации компании;
— альтернативные способы избавления от юрлица;
— основные риски директора/собственников при ликвидации компании;
— с чего лучше начинать;
— чем вы рискуете в случае бездействия и тп.
Подробности и регистрация тут.
Образцы для бухгалтера и ИП
Мы разместили инструкцию, как заполнить декларации по УСН («доходы минус расходы») за 2017 год.
Вы сдали сегодня СЗВ-М за декабрь? Посмотрите образец и заодно узнайте, как налоговики и судьи реагируют на задержки с этим отчетом.
Недельный обзор
Читайте наш добрый обзор главного за неделю. Пять минут и вы в курсе всего:
Какие отчеты не могут нормально принять налоговики. Кому отказали в пенсии. Готовим к годовой отчетности. Неделя на «Клерке».
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Ваша бодрая и веселая редакция