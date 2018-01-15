Праздники уже точно все. Отметили последний, ждем Масленицу (она в этом году рано, с 12 до 18 февраля), готовим годовую отчетность и следим за новостями. Они сегодня важные.

Сводный план проверок юрлиц и ИП-2018

Генпрокуратура вывесила план проверок на этот год. Это неналоговые проверки: трудовых инспекций, Роспотребнадзора, МЧС и других контролеров.

Проверьте себя в списке по реквизитам организации.

В этом году планируется немало изменений трудового законодательства. Подготовьтесь к ним.

Другие важные новости

— Декларацию по ЕНВД и бухотчетность изменят;

— Работающим пенсионерам могут вернуть индексацию;

— ИФНС неправильно разнесла начисления на лицевой счет и обвиняет компанию в занижении налога.

На «Клерке» не только новости, но и реклама полезная. 16 января в 11:00 пройдет бесплатный вебинар: «5 способов ликвидации компании или как избавиться от чемодана без ручки» Все важное, что вы узнаете на мероприятии: — когда стоит задуматься о ликвидации компании; — альтернативные способы избавления от юрлица; — основные риски директора/собственников при ликвидации компании; — с чего лучше начинать; — чем вы рискуете в случае бездействия и тп. Подробности и регистрация тут.

Образцы для бухгалтера и ИП

Мы разместили инструкцию, как заполнить декларации по УСН («доходы минус расходы») за 2017 год.

Вы сдали сегодня СЗВ-М за декабрь? Посмотрите образец и заодно узнайте, как налоговики и судьи реагируют на задержки с этим отчетом.

Недельный обзор

Читайте наш добрый обзор главного за неделю. Пять минут и вы в курсе всего:

Какие отчеты не могут нормально принять налоговики. Кому отказали в пенсии. Готовим к годовой отчетности. Неделя на «Клерке».

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Ваша бодрая и веселая редакция