УСН «доходы минус расходы»: как заполнить декларацию за 2017 год

Декларация утверждена приказом ФНС № ММВ-7-3/99@ от 26 февраля 2016 года. Поэтому пользуйтесь той же, что и при отчете за 2016 год.

Состоит декларация из титульного листа и шести разделов. Титульный лист и раздел 3 общие для обоих видов УСН, однако разделы 1 и 2 для разных объектов налогообложения УСН различаются. При УСН с объектом «доходы» заполняются разделы 1.1, 2.1.1 и 2.1.2, при УСН с объектом «доходы за вычетом расходов» — разделы 1.2 и 2.2.

Раздел 3 представляется только теми налогоплательщиками, которые получали средства целевого финансирования, не облагаемые налогом по УСН. Т.е. обычно у коммерческих организаций и ИП этого раздела в составе декларации нет, поэтому в статье он не рассматривается.

Все правила заполнения декларации изложены в Порядке заполнения декларации, который можно найти у нас на сайте в разделе «Бланки».

Обратите внимание! В декларации указываются только начисленные суммы налога, уплаченные суммы не указываются.

Общие правила заполнения декларации

Декларация может представляться как в бумажном, так и в электронном виде через телекоммуникационные системы. В бумажном виде декларация может заполняться вручную, чернилами черного, синего или фиолетового цвета, или с использованием компьютера. При использовании компьютера могут использоваться как средства Windows (Word, Excel и др.), так и специальное программное обеспечение.

Декларации, формируемые с использованием специального программного обеспечения, отличаются от деклараций, заполненных без него внешним видом и правилами заполнения полей.

Скачайте образец заполнения декларации по УСН («доходы минус расходы») за 2017 год

При распечатке деклараций следует иметь ввиду, что не допускается двухсторонняя печать и нельзя скреплять листы степлером, поскольку это приводит к порче листов.

Все поля декларации заполняются слева направо. Если какое-то поле заполняется не полностью, то в оставшихся клетках поля проставляются прочерки. При отсутствии данных в каком-то поле, по всему поля ставится прочерк. При заполнении декларации через специальные программы выравнивание цифр и текста производится по правому, а не по левому краю полей.

Примеры заполнения деклараций без использования специальных программ, можно найти вот тут

Титульный лист

Вверху титульного листа (а также вверху каждой страницы декларации) указывается ИНН и КПП. Поле КПП индивидуальные предприниматели не заполняют.

Если декларация первичная, то в поле «Номер корректировки» указывается 0, если сдается уточненная декларация, то ставится номер корректировки 1, 2 и т.д.

Налоговые периоды выбираются из Приложения 1 к Порядку заполнения декларации.

В поле «по месту учета» ставятся коды из Приложения 3 Порядка.

При заполнении поля «Налогоплательщик» указывается фамилия, имя и отчество предпринимателя, без указания статуса «индивидуальный предприниматель», название организаций пишется полностью, с указанием организационно-правовой формы (например, Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз»)

Код ОКВЭД обычно ставится тот, который заявлен как основной при регистрации.

В полях для реорганизованных организаций индивидуальные предприниматели и организации, не являющиеся реорганизованными, проставляют прочерки. Номер телефона указывать обязанности нет, так что можно тоже поставить прочерки.

Поскольку никакие документы к декларации не прикладываются, соответствующее поле тоже прочеркивается. Однако если декларацию подписывает представитель налогоплательщика, к декларации прикладывается доверенность и тогда в поле ставится количество листов доверенности.

В разделе «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю», указывается фамилия, имя, отчество руководителя организации (у ИП — его ФИО). Если декларацию подписывает доверенное лицо организации или предпринимателя, то указывается ФИО представителя (либо название организации-представителя). Лицо, не подписывающее декларацию, а просто сдающее её в налоговую по поручению организации или ИП, не является представителем по заполнению декларации и поэтому его фамилия на титульном листе не указывается.

Доверенность от физического лица (в том числе и ИП), как на заполнение и подписание декларации, так и просто на представление документа в налоговую, должна быть заверена нотариально.

Заполнение разделов 1.2 и 2.2

Заполнение декларации следует начать со второго раздела — 2.2.

В строках 210-212 указываются доходы за отчетные периоды 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев. В строке 213 указывается доход за год. В строках 220-223 пишутся расходы, за соответствующие периоды. Все суммы учитываются нарастающим итогом, а не поквартально.

Если в предыдущем налоговом периоде у налогоплательщика был убыток, то он может включить этот убыток в декларацию в строку 230 и уменьшить на него налогооблагаемую базу. Если убыток больше налогооблагаемой базы за текущий год, то на текущий год переносится не весь убыток, а только его часть. Т.е. строка 230 не может быть больше строки 243. Остаток убытка будет уменьшать налоговую базу следующих налоговых периодов. Учет убытков ведется в книге доходов и расходов по УСН в разделе III.

В строках 240-253 указывается налоговая база или убытки отчетного года. При расчете базы за 1 квартал от строки 210 отнимается строка 220, если итог положительный, сумма пишется в строку 240, если отрицательная (убыток), то в строку 250. Аналогичным образом рассчитывается база за 1 полугодие и 9 месяцев. При расчете же за год надо учитывать данные строки 230 (если они есть) — от строки 213 отнимается строка 223 и строка 230.

В строках 260-263 указываются ставки налога. В некоторых регионах действуют пониженные ставки, например, в Санкт-Петербурге в 2017 году ставка налога была 7%. Разные ставки в разных периодах могут быть в том случае, если налогоплательщик менял место регистрации на другой регион.

В конце заполнения раздела следует рассчитать минимальный налог, чтобы сравнить его с рассчитанным за год единым налогом. Полученная сумма минимального налога пишется в строке 280.

Теперь можно переходить к заполнению раздела 1.2

В строках 010, 030, 060 и 090 указывается ОКТМО. Если ОКТМО в течение года не менялся, достаточно указать его в строке 010, а в остальных строках указывать не надо.

В строке 020 указывается сумма авансового платежа, подлежащего уплате за 1 квартал. Эта сумма уже рассчитана в разделе 2.2. в строке 270, поэтому в эту строку просто переносятся данные оттуда.

При расчете авансового платежа за 1 полугодие, заполняется либо строка 040 (если авансовый платеж к уплате), либо строка 050 (если налог к уменьшению). Для расчета используются данные строк 271 и 020. При расчете авансового платежа за 9 месяцев следует использовать формулу, указанную у строк 070 и 080: 272 — (020 040 — 050). Если полученный результат положительный, он пишется в строке 070, если отрицательный, то в строке 080

Пример. У организации по итогам 1 полугодия образовался убыток, в строке 271 декларации поэтому стоит прочерк. За 1 квартал был исчислен авансовый платеж в строке 020 в размере 112 425 руб. Считаем авансовый платеж за 1 полугодие (стр.271-стр020): 0 — 112 425 = - 112 425 руб. Сумма получилась отрицательная, поэтому указываем её в строке 050.

Рассчитывая же налог за налоговый период (строки 100 и 110), следует обратить внимание на минимальный налог в строке 280. Если строка 280 меньше или равна строке 273, то для расчета берется строка 273 и результат указывается в строках 100 или 110, если больше, то строка 280, а результат в строке 120. Формулы для расчета указаны у строк 100, 110 и 120.

Полученный в результате расчетов налог в строках 100 или 120 не всегда соответствует тому, что в реальности надо будет доплатить, поскольку в декларации показываются только начисления, а уплаты не показываются. Чтобы понять, сколько же надо доплатить налога за год, надо от строки 273 (в случае если она больше или равна строке 280) отнять уплаченные в течение года авансовые платежи. Если в результате сумма положительная, значит налог в этой сумме надо доплатить. Если отрицательная — налог за налоговый период уже переплачен. В случае, если строка 273 меньше строки 280, то тоже самое рассчитывается от строки 280.

Имейте ввиду, что отдельного КБК для уплаты минимального налога больше не существует, поэтому даже если у вас получается минимальный налог к уплате, его не надо платить полностью, если в течение года производились авансовые платежи по налогу.