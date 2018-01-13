Какие отчеты не могут нормально принять налоговики. Кому отказали в пенсии. Готовим к годовой отчетности. Неделя на «Клерке»

У налоговиков массовый сбой при приеме сведений о среднесписочной численности. ПФР начал отказывать в назначении пенсий по старости. Что если все станут налоговыми агентами по НДС? Главное за неделю на «Клерке».

Три темы недели

Налоговики странным образом принимают ССЧ. Сообщения идут со всей России.

С 1 января 2018 года кардинальным образом изменился порядок определения налоговой базы, исчисления и вычетов НДС, пока лишь для нескольких товаров. Однако эксперимент может быть распространен и на другие категории. К каким изменениям это может привести и к чему нужно готовиться?

Как оправдывался глава Минтруда.

Четыре свежих выпуска «Ночного бухгалтера»

Мы делаем самую интересную рассылку для бухгалтеров.

«НБ» за прошлую неделю:

За 9 января: Как бухгалтеры вливаются в работу после новогодних праздников;

За 10 января: Годовая отчетность, отказы в пенсии и доносы сотрудников;

За 11 января: Массовый сбой в приеме ССЧ и хит-парад нелепых требований налоговиков;

За 12 января: Проверьте, разобрались ли в новинках-2018. И послушайте песню про новогодних бухгалтеров

15 важных новостей

10 статей про годовую отчетность и изменения-2018

1

Изменения по НДФЛ-2018: таблица

2

Поправки по налогу на прибыль-2018: инструкция для бухгалтера

3

Декларация по УСН с объектом «Доходы»: как заполнить декларацию за 2017 год

4

Отчет субъектов МСП по экологии-2017: когда и как сдавать, и что будет, если не отчитаться

5

Сведения о среднесписочной численности за 2017 год: как заполнить и сдать

6

Упрощенка и ЕНВД-2018: все изменения в таблице

7

Новые правила взыскания налогов со счетов: что изменится в 2018 году

8

Декларация по ЕНВД за 4 квартал 2017 года: подробный гид и образец заполнения

9

Пенсии-2018: повышения, новый вид, ускорение индексации

10

Что будет с имущественными налогами в 2018 году: разъяснения ФНС

7 бухгалтерских «как»

1

Как сдать СЗВ-СТАЖ: инструкция от ПФР для бухгалтеров

2

Как сэкономить при переходе на онлайн-кассы

3

Как налоговики достают бухгалтеров требованиями: обзор «Клерка»

4

Как не ошибиться при заполнении 6-НДФЛ: инструкция от ФНС

5

Как ФНС убьет онлайн-сервисы по самостоятельному ведению учета

6

Как дадут пособия на детей и долговую амнистию: обзор изменений

7

Как каждый знак Зодиака проявит выдержку в отчетность

Что обсуждают в блогах компаний

Оказывается, не все бухгалтеры знают, зачем подписываться на блоги компаний.

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Тест недели

Что обсуждают бухгалтеры на форуме и в группах «Клерка»