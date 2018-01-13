Какие отчеты не могут нормально принять налоговики. Кому отказали в пенсии. Готовим к годовой отчетности. Неделя на «Клерке»

У налоговиков массовый сбой при приеме сведений о среднесписочной численности. ПФР начал отказывать в назначении пенсий по старости. Что если все станут налоговыми агентами по НДС? Главное за неделю на «Клерке».
Три темы недели
1. Пошли проблемы со сдачей среднесписочной численности. Проверьте свою квитанцию.
Налоговики странным образом принимают ССЧ. Сообщения идут со всей России.
С 1 января 2018 года кардинальным образом изменился порядок определения налоговой базы, исчисления и вычетов НДС, пока лишь для нескольких товаров. Однако эксперимент может быть распространен и на другие категории. К каким изменениям это может привести и к чему нужно готовиться?
3. Почему 55-летние женщины и 60-летние мужчины не смогли оформить пенсию в 2017?
Как оправдывался глава Минтруда.
Четыре свежих выпуска «Ночного бухгалтера»
Мы делаем самую интересную рассылку для бухгалтеров.
«НБ» за прошлую неделю:
За 9 января: Как бухгалтеры вливаются в работу после новогодних праздников;
За 10 января: Годовая отчетность, отказы в пенсии и доносы сотрудников;
За 11 января: Массовый сбой в приеме ССЧ и хит-парад нелепых требований налоговиков;
За 12 января: Проверьте, разобрались ли в новинках-2018. И послушайте песню про новогодних бухгалтеров
15 важных новостей
- Выбирайте свой вид бухгалтера;
- Как без ошибок заполнить раздел 3 РСВ;
- Налоговый кодекс дополнят новыми платежами;
- Какие отчеты надо сдать в ПФР в январе, чтобы не попасть на штраф;
- Скоро налоги можно будет платить авансом;
- Вместо амнистии: налоговики приступают к взысканию налоговых долгов граждан;
- ПФР начал сверять данные персучета с 2010 года;
- Когда и какие отчеты сдавать в ПФР в 2018;
- МРОТ досрочно повысят. Путин обещал;
- Когда задолженность физлица перед банком признается безнадежной;
- В ТК могут внести «презумпцию пьяного работника»;
- Кто должен сдавать отчеты в ФГИС ЦС: список юрлиц обновили. Проверьте, нет ли там вашей фирмы;
- По каким соотношениям налоговики проверят РСВ за 4 квартал 2017;
- А вы знаете, сколько пенсионных баллов уже заработали?
- Работающую фирму исключили из ЕГРЮЛ.
10 статей про годовую отчетность и изменения-2018
1
Изменения по НДФЛ-2018: таблица
2
Поправки по налогу на прибыль-2018: инструкция для бухгалтера
3
Декларация по УСН с объектом «Доходы»: как заполнить декларацию за 2017 год
4
Отчет субъектов МСП по экологии-2017: когда и как сдавать, и что будет, если не отчитаться
5
Сведения о среднесписочной численности за 2017 год: как заполнить и сдать
6
Упрощенка и ЕНВД-2018: все изменения в таблице
7
Новые правила взыскания налогов со счетов: что изменится в 2018 году
8
Декларация по ЕНВД за 4 квартал 2017 года: подробный гид и образец заполнения
9
Пенсии-2018: повышения, новый вид, ускорение индексации
10
Что будет с имущественными налогами в 2018 году: разъяснения ФНС
7 бухгалтерских «как»
1
Как сдать СЗВ-СТАЖ: инструкция от ПФР для бухгалтеров
2
Как сэкономить при переходе на онлайн-кассы
3
Как налоговики достают бухгалтеров требованиями: обзор «Клерка»
4
Как не ошибиться при заполнении 6-НДФЛ: инструкция от ФНС
5
Как ФНС убьет онлайн-сервисы по самостоятельному ведению учета
6
Как дадут пособия на детей и долговую амнистию: обзор изменений
7
Как каждый знак Зодиака проявит выдержку в отчетность
Что обсуждают в блогах компаний
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Блог компании НДФЛка
Блог Владимира Турова
Блог ИПБ России
Тест недели
Что обсуждают бухгалтеры на форуме и в группах «Клерка»
- Сотрудник сообщил куда следует о серых зарплатах;
- Сотрудников призывают «стучать» друг на друга;
- Бизнес-омбудсмен придумал спецслужбу для расследования экономических преступлений;
- Бухгалтеры в шоке: количество отчетов в статистику растет как на дрожжах;
- Как сотрудники мстят работодателю.