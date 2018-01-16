«Ночной бухгалтер». Кто и что сдает в экологию и статистику. Антистресс для бухгалтеров

Сегодня про ноу-хау от Минстроя, заполнение РСВ и ССЧ, отчетов по экологии и статистике. И еще антистрессовые тренинги для бухгалтеров.
Кто строит яйцами и мукой
Минстрой включил в Классификатор строительных ресурсов масло, муку, яйца и сало.
Соответственно, производителям и импортерам надо сдать отчет в ФГИС ЦС.
В комментах, кстати, говорят, что самые крепкие растворы для строительства — с добавлением яиц.
Ну, не зн-а-а-а-а-ем...
Три инструкции для бухгалтера
Производителей муки и яиц на «Клерке» не так много, а вот тех, кому надо сдать РСВ за год, предостаточно.
Выпустили инструкцию: РСВ за 2017 год, на что обратить внимание бухгалтерам и ИП.
Еще рассказали, как отбирают компании для налоговой проверки в 2018-м году.
Для тех, кто еще не отправил сведения о среднесписочной численности, наше руководство по расчету и заполнению ССЧ.
Антистресс: бухгалтеры против стресса, мифов и ненужных отчетов
В отчетность важно поддержать бухгалтеров не только инструкциями по заполнению форм.
Выпустили советы, как распознать рабочий стресс.
Развенчали самые частые мифы о бухгалтерах.
Поделились ссылкой на ресурс, где бухгалтеры жалуются друг другу на проблемы с отчетностью.
Там сейчас очень много обсуждений про отчеты по экологии и статистике.
Как отключить на «Клерке» всю рекламу и наслаждаться? Очень просто.
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