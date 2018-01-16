«Ночной бухгалтер». Кто и что сдает в экологию и статистику. Антистресс для бухгалтеров

Сегодня про ноу-хау от Минстроя, заполнение РСВ и ССЧ, отчетов по экологии и статистике. И еще антистрессовые тренинги для бухгалтеров.

Кто строит яйцами и мукой

Минстрой включил в Классификатор строительных ресурсов масло, муку, яйца и сало.

Соответственно, производителям и импортерам надо сдать отчет в ФГИС ЦС.

В комментах, кстати, говорят, что самые крепкие растворы для строительства — с добавлением яиц.

Ну, не зн-а-а-а-а-ем...

Три инструкции для бухгалтера

Производителей муки и яиц на «Клерке» не так много, а вот тех, кому надо сдать РСВ за год, предостаточно.

Выпустили инструкцию: РСВ за 2017 год, на что обратить внимание бухгалтерам и ИП.

Еще рассказали, как отбирают компании для налоговой проверки в 2018-м году.

Для тех, кто еще не отправил сведения о среднесписочной численности, наше руководство по расчету и заполнению ССЧ.

Антистресс: бухгалтеры против стресса, мифов и ненужных отчетов

В отчетность важно поддержать бухгалтеров не только инструкциями по заполнению форм.

Выпустили советы, как распознать рабочий стресс.

Развенчали самые частые мифы о бухгалтерах.

Поделились ссылкой на ресурс, где бухгалтеры жалуются друг другу на проблемы с отчетностью.

Там сейчас очень много обсуждений про отчеты по экологии и статистике.

Как отключить на «Клерке» всю рекламу и наслаждаться? Очень просто.

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