«Ночной бухгалтер». От кого непросто отбиться бухгалтерам: штрафы за СЗВ-М, «К+» и проверки

Сегодня было много о том, что досаждает бухгалтерам. И чтобы не было так грустно, сделали несколько полезных штук для бухгалтеров.
Надоедливость № 1. Когда уже не хочешь дружить со справочной системой, а тебя заставляют
Только пару недель назад отгремела история с нашей публикацией о настойчивости «Актиона» (там и требование опровержения, и 180 комментов в нашу поддержку).
И вот бухгалтеры в нашем чате в Telegram рассказали, что им очень непросто отказаться от услуг «Консультант ».
Надоедливость № 2. Штрафы за СЗВ-М
Из-за маленькой ошибки главбуха в СЗВ-М организацию могут оштрафовать на 250 тыс руб.
Читайте, что подвело бухгалтера.
Надоедливость № 3. Налоговые проверки
Вечнозеленая болезненная тема — проверки.
Вот тут инструкция по прохождению, а тут — объяснение, к каким именно проверкам применяют правила ст. 54.1 НК РФ.
Давайте закончим о грустном. И перейдем к тому, как мы стараемся вам помогать в работе.
Полезность № 1. Календарь налогоплательщика на 2018 год по-новому
Теперь наш календарь бухгалтера-2018 самый крутой.
Протестируйте его. Мы сделали его еще удобнее. И не так, как остальные бухгалтерские ресурсы.
Полезность № 2. Помощники в годовой отчетности за 2017 год
Все о годовой отчетности собрали в специальном разделе.
Сегодня добавили туда образец заполнения декларации по транспортному налогу за 2017 год.
Полезность № 3. Форум «Клерка»
Форум мы сделали не сегодня, а почти 17 лет назад. Но он все равно не сдает позиции, говорят бухгалтеры.
В гонке за самый удобный способ спросить что-то про учет и налоги побеждает наш форум.
Как отключить на «Клерке» всю рекламу и наслаждаться? Очень просто. На форуме рекламу тоже отключим.
Ваша неназойливая (а скромная до невозможности) редакция
ЗЫ: Вы что-то путаете. Своё мнение о них высказывали бухгалтеры