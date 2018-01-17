«Ночной бухгалтер». От кого непросто отбиться бухгалтерам: штрафы за СЗВ-М, «К+» и проверки

Сегодня было много о том, что досаждает бухгалтерам. И чтобы не было так грустно, сделали несколько полезных штук для бухгалтеров.

Надоедливость № 1. Когда уже не хочешь дружить со справочной системой, а тебя заставляют

Только пару недель назад отгремела история с нашей публикацией о настойчивости «Актиона» (там и требование опровержения, и 180 комментов в нашу поддержку).

И вот бухгалтеры в нашем чате в Telegram рассказали, что им очень непросто отказаться от услуг «Консультант ».

Надоедливость № 2. Штрафы за СЗВ-М

Из-за маленькой ошибки главбуха в СЗВ-М организацию могут оштрафовать на 250 тыс руб.

Читайте, что подвело бухгалтера.

Надоедливость № 3. Налоговые проверки

Вечнозеленая болезненная тема — проверки.

Вот тут инструкция по прохождению, а тут — объяснение, к каким именно проверкам применяют правила ст. 54.1 НК РФ.

Давайте закончим о грустном. И перейдем к тому, как мы стараемся вам помогать в работе.

Полезность № 1. Календарь налогоплательщика на 2018 год по-новому

Теперь наш календарь бухгалтера-2018 самый крутой.

Протестируйте его. Мы сделали его еще удобнее. И не так, как остальные бухгалтерские ресурсы.

Полезность № 2. Помощники в годовой отчетности за 2017 год

Все о годовой отчетности собрали в специальном разделе.

Сегодня добавили туда образец заполнения декларации по транспортному налогу за 2017 год.

Полезность № 3. Форум «Клерка»

Форум мы сделали не сегодня, а почти 17 лет назад. Но он все равно не сдает позиции, говорят бухгалтеры.

В гонке за самый удобный способ спросить что-то про учет и налоги побеждает наш форум.

Как отключить на «Клерке» всю рекламу и наслаждаться? Очень просто. На форуме рекламу тоже отключим.

Ваша неназойливая (а скромная до невозможности) редакция