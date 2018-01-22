«Ночной бухгалтер». Все-все для бухгалтеров на одной странице. К РСВ надо относиться серьезнее

Сдача отчетности набирает обороты. Мы бережем бухгалтеров и сделали для них очень полезную штуку.
Что сохранить себе
Мы постарались и собрали все инструменты и справочники для бухгалтеров на одной странице.
Сервисы будем поддерживать в актуальном состоянии. Но там, кстати, не только клерковские разработки. Полно инструментов от ФНС, фондов и других ведомств.
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Как бухгалтер может облегчить себе жизнь
Задумывались ли вы, сколько времени уходит на ответы руководителю, по запросам об остатках на счетах или статусам платежей?
Вопрос: «Можно ли перестать тратить на это время?»
Отвечаем: «Можно! А как, читайте тут».
И еще там удобно сдавать отчеты.
Что сдаем и как справляемся
Проверьте, все ли отчеты вы сдали за сегодня?
Инструкции по сдаче 4-ФСС, среднесписочной численности и декларации по НДС к вашим услугам.
К РСВ надо относиться серьезнее. Почему требования к страховым взносам стали жестче?
Не все бухгалтеры успевают обедать на работе, когда отчетность в самом разгаре.
А у вас как?
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Ваша тоже не пообедавшая редакция
P.S. Глубокий смысл сегодняшней иллюстрации (которая провозглашает сдержанность и приличия) ищите в комментариях к пятничному «Ночному бухгалтеру».