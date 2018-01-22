«Ночной бухгалтер». Все-все для бухгалтеров на одной странице. К РСВ надо относиться серьезнее

Сдача отчетности набирает обороты. Мы бережем бухгалтеров и сделали для них очень полезную штуку.

Что сохранить себе

Мы постарались и собрали все инструменты и справочники для бухгалтеров на одной странице.

Сервисы будем поддерживать в актуальном состоянии. Но там, кстати, не только клерковские разработки. Полно инструментов от ФНС, фондов и других ведомств.

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И еще посмотрите наш любимый еженедельный обзор: «Новая система контроля за НДС и опасные последствия камералок». На прочтение — 5 минут, и вы в курсе всего за последние 7 дней.

Как бухгалтер может облегчить себе жизнь

Задумывались ли вы, сколько времени уходит на ответы руководителю, по запросам об остатках на счетах или статусам платежей?

Вопрос: «Можно ли перестать тратить на это время?» Отвечаем: «Можно! А как, читайте тут».

И еще там удобно сдавать отчеты.

Что сдаем и как справляемся

Проверьте, все ли отчеты вы сдали за сегодня?

Инструкции по сдаче 4-ФСС, среднесписочной численности и декларации по НДС к вашим услугам.

К РСВ надо относиться серьезнее. Почему требования к страховым взносам стали жестче?

Не все бухгалтеры успевают обедать на работе, когда отчетность в самом разгаре.

А у вас как?

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Ваша тоже не пообедавшая редакция