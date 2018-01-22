Новая система контроля за НДС и опасные последствия камералок. Неделя на «Клерке»

Клерки не верят, что в России уже работает АСК НДС-3, но наши источники утверждают, что это, к сожалению, так. Камералки теперь могут стать поводом для уголовного дела. А России нужно еще больше налогов. Главное за неделю на «Клерке».

Три темы недели

Как ФНС будет обелять целые отрасли? Чем опасен АСК НДС-3 и почему теперь возбуждать уголовные дела по налогам станет проще? Что такое экстерриториальные проверки?

Опаснее становятся не только выездные, но и камеральные проверки.

Потому что у нас серьезный ядерный потенциал.

Пять свежих выпусков «Ночного бухгалтера»

Мы делаем самую интересную рассылку для бухгалтеров.

«НБ» за прошлую неделю:

За 15 января: Новый план проверок и изменения в отчетности. Ты готов?

За 16 января: Кто и что сдает в экологию и статистику. Антистресс для бухгалтеров;

За 17 января: От кого непросто отбиться бухгалтерам: штрафы за СЗВ-М, «К » и проверки;

За 18 января: Новый вид проверок и кнопка для налоговой «уголовки». Всему виной ядерный потенциал;

За 19 января: К чему приводят разрывы по НДС.

15 важных новостей

10 статей про годовую отчетность

1

РСВ за 2017 год: на что обратить внимание бухгалтерам и ИП

2

УСН «доходы минус расходы»: как заполнить декларацию за 2017 год

3

Как не ошибиться в декларации по налогу на прибыль. И как поможет облачная 1С

4

Отчеты по экологии, статистике и персучету: что не дает покоя бухгалтерам

5

Сведения о среднесписочной численности за 2017 год: как посчитать и заполнить

6

Как главе КФХ отчитаться по взносам за 2017 год. Образец заполнения РСВ

7

Декларация по транспортному налогу за 2017 год: образец заполнения

8

В каких случаях нужен обязательный аудит отчетности за 2017 год

9

Как заполнить в 2-НДФЛ и РСВ персональные данные сотрудников

10

Декларация по НДС за 4 квартал 2017: почему налоговики могут затребовать пояснения

Остальные статьи по годовой отчетности тут.

8 бухгалтерских «как»

1

Как изменилось трудовое законодательство в 2018-м

2

Как изменились правила налоговой безопасности. Гид по налоговым поправкам для среднего бизнеса.

3

Как профессия бухгалтера обросла мифами

4

Как пройти налоговую проверку в 2018 году

5

Как бухгалтеру выявить в себе рабочий стресс и надо ли с ним бороться

6

Как сделать реформацию баланса

7

Как эксперты отвечают на семь вопросов, которые волнуют бухгалтеров про профстандарт и оценку квалификации

8

Как отбирают на налоговые проверки: кухня предпроверочного анализа

Что обсуждают в блогах компаний

Оказывается, не все бухгалтеры знают, зачем подписываться на блоги компаний.

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Цитата недели

Руководитель ФНС России Михаил Мишустин на IX Гайдаровском форуме:

«На сегодняшний день у нас есть опыт и инфраструктура, чтобы подойти к налогоплательщику и быть незаметными».

Что обсуждают бухгалтеры на форуме и в группах «Клерка»