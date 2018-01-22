Новая система контроля за НДС и опасные последствия камералок. Неделя на «Клерке»

Клерки не верят, что в России уже работает АСК НДС-3, но наши источники утверждают, что это, к сожалению, так. Камералки теперь могут стать поводом для уголовного дела. А России нужно еще больше налогов. Главное за неделю на «Клерке».
Три темы недели
Как ФНС будет обелять целые отрасли? Чем опасен АСК НДС-3 и почему теперь возбуждать уголовные дела по налогам станет проще? Что такое экстерриториальные проверки?
2. Камералка по НДС может обернуться «уголовкой». Новый тренд налоговиков.
Опаснее становятся не только выездные, но и камеральные проверки.
3. Минфин рассказал, почему России нужно больше налогов, чем в других странах.
Потому что у нас серьезный ядерный потенциал.
Пять свежих выпусков «Ночного бухгалтера»
Мы делаем самую интересную рассылку для бухгалтеров.
«НБ» за прошлую неделю:
За 15 января: Новый план проверок и изменения в отчетности. Ты готов?
За 16 января: Кто и что сдает в экологию и статистику. Антистресс для бухгалтеров;
За 17 января: От кого непросто отбиться бухгалтерам: штрафы за СЗВ-М, «К » и проверки;
За 18 января: Новый вид проверок и кнопка для налоговой «уголовки». Всему виной ядерный потенциал;
За 19 января: К чему приводят разрывы по НДС.
15 важных новостей
- Кто нагрянет к вам с проверкой в 2018. Проверьте списки;
- Налоговиков научили, как взыскивать с физлиц недоимки организаций;
- КС разрешил изымать имущество юрлиц до суда. Но только в исключительных случаях;
- Инспектор-робот за 3 минуты проведет у вас трудовую проверку;
- Тех, кому надо проводить обязательный аудит отчетности, стало больше;
- Бухгалтерскую отчетность изменят;
- Налоговую систему переделают, чтобы вывести всех из тени;
- Как «К+» борется за клиентов и как бухгалтеры реагируют на это;
- Самый крутой календарь бухгалтера-2018 стал еще удобнее;
- ПФР, ФОМС и ФСС могут объединить;
- Повысят ли ставку НДФЛ?
- Когда ПФР разнесет на лицевые счета россиян данные о стаже за 2017;
- Бухгалтеры выбирают форум «Клерка»;
- Как облагается движимое имущество в 2018;
- Бред от Минстроя: мука, масло и яйца — стройматериалы. Отчитывайтесь по ним.
10 статей про годовую отчетность
1
РСВ за 2017 год: на что обратить внимание бухгалтерам и ИП
2
УСН «доходы минус расходы»: как заполнить декларацию за 2017 год
3
Как не ошибиться в декларации по налогу на прибыль. И как поможет облачная 1С
4
Отчеты по экологии, статистике и персучету: что не дает покоя бухгалтерам
5
Сведения о среднесписочной численности за 2017 год: как посчитать и заполнить
6
Как главе КФХ отчитаться по взносам за 2017 год. Образец заполнения РСВ
7
Декларация по транспортному налогу за 2017 год: образец заполнения
8
В каких случаях нужен обязательный аудит отчетности за 2017 год
9
Как заполнить в 2-НДФЛ и РСВ персональные данные сотрудников
10
Декларация по НДС за 4 квартал 2017: почему налоговики могут затребовать пояснения
Остальные статьи по годовой отчетности тут.
8 бухгалтерских «как»
1
Как изменилось трудовое законодательство в 2018-м
2
Как изменились правила налоговой безопасности. Гид по налоговым поправкам для среднего бизнеса.
3
Как профессия бухгалтера обросла мифами
4
Как пройти налоговую проверку в 2018 году
5
Как бухгалтеру выявить в себе рабочий стресс и надо ли с ним бороться
6
Как сделать реформацию баланса
7
Как эксперты отвечают на семь вопросов, которые волнуют бухгалтеров про профстандарт и оценку квалификации
8
Как отбирают на налоговые проверки: кухня предпроверочного анализа
Что обсуждают в блогах компаний
Оказывается, не все бухгалтеры знают, зачем подписываться на блоги компаний.
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Блог компании НДФЛка
Блог Владимира Турова
Блог ИПБ России
Цитата недели
Руководитель ФНС России Михаил Мишустин на IX Гайдаровском форуме:
«На сегодняшний день у нас есть опыт и инфраструктура, чтобы подойти к налогоплательщику и быть незаметными».
Что обсуждают бухгалтеры на форуме и в группах «Клерка»
- Как изменилось общение с налоговиками за 20 лет;
- ИФНС пыталась взыскать с бывшей ИП долги по взносам 8-летней давности;
- Как ПФР пытался оштрафовать налоговую за несдачу СЗВ-М, но проиграл в суде;
- Во что обходится малейшая ошибка в сданных СЗВ-М;
- Главбуху нельзя болеть;
- Сколько получают московские и подмосковные пенсионеры.