«Ночной бухгалтер». У кого в 2018-м больше шансов попасть под налоговую уголовку. Как чиновнику прожить на МРОТ

Количество выездных проверок снижается, но активность правоохранителей только растет. Чиновникам предлагают не мотаться по заграничным стажировкам, а пожить, как простые люди. Бухгалтеры мучаются с корректировками СЗВ-СТАЖ. А кто-то из будущих пенсионеров выбирает временный отказ от пенсии. Читайте главное за сегодня.

Как изменяется статистика по уголовным делам на директоров, учредителей и главбухов

Вышла важная статья «Уголовка по налогам: как себя обезопасить и что изменилось за два года».

Вы собственник бизнеса или генеральный директор? Вам от 30 до 49 лет? У вас высшее образование? Проживаете в федеральном центре? 78% осужденных по ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов организациями» такие же как вы.

Там на графиках показаны все последние тенденции по налоговой уголовке.

Эксперт рассказывает, как не пополнить печальную статистику в 2018 году.

А бухгалтеры ностальгируют по системе зарплатных налогов в СССР.

Проверки бизнеса обяжут записывать на видео? Налоговых, конечно, это не коснется. Поэтому готовиться к ним надо не меньше, чем раньше. 1-2 марта в деловом центре «Москва-Сити» пройдет семинар «Налоговые проверки: порядок проведения в 2018 году». Вы узнаете: — практические советы как защитить компанию и собственника; — новые судебные решения по налоговым спорам; — сколько главбухов посадили за 3 года и как избежать наказания; — практику расследования и методы работы правоохранительных органов и мн.др. Читателям «Клерка» скидка 50% на очное участие.

Кому пригодится временный отказ от пенсии

Продолжаем понятно рассказывать о пенсиях.

Чем меньше пенсионных баллов — тем меньше пенсия. Однако есть возможность заработать премиальные баллы, временно отказавшись от пенсии.

Посчитали, насколько и кому это выгодно.

Опять про СЗВ-СТАЖ

Послезавтра — последний день сдачи СЗВ-СТАЖ. Посмотрите наш образец (там и опись ОДВ-1 есть).

Коллегам, которые уже отчитались, приходится сдавать корректировки.

И у многих проблемы с СЗВ-КОРР.

Зачем чиновникам стажировки

Недавно в СМИ прошла информация о проекте постановления правительства, по которому чиновников начнут посылать на стажировки в передовые ведомства, коммерческие организации и за границу.

Наверное, чтобы после стажировки его встречали вот так:

В ответ глава профсоюзов предложил чиновникам пожить на МРОТ.

«Первым делом нужно, чтобы они пожили месяц только на минимальном размере оплаты труда, даже сейчас на повышенном (около 11 тысяч рублей с 1 мая). Пусть месяц поживут — это будет самая лучшая стажировка», — заявил Михаил Шмаков.

А можно даже так: месяц на МРОТ, месяц на пенсию.

Ваша неуклончивая редакция