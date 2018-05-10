«Ночной бухгалтер». Пенсионный возраст повысят. ПФР собирает слухи о пенсиях и штрафует по-новому

Тематический сегодня «НБ». Почти все про пенсии и персучет.

Мы стали более дольше жить

Сколько веревочка не вейся, все равно все будет, как всегда.

Медведев сказал, что скоро в Госдуму внесут предложения о повышении пенсионного возраста.

«Нам нужно принимать решение по поводу пенсионного возраста», — заявил Медведев, отвечая на вопрос депутата о судьбе этой инициативы. Он напомнил, что прежние рамки выхода на пенсию принимались, «по сути, в 1930-е годы», когда средняя продолжительность жизни «была в районе 40 лет». С тех пор изменились условия, возможности и желание людей трудиться, период активной жизни, перечислил премьер.

Подборка разговоров, которыми нас пичкали в последние пару лет:

— Что в Правительстве думают про повышение пенсионного возраста — апрель 2018 г.;

— Решение о повышении пенсионного возраста пока не принято — июнь 2017 г.;

— Глава Минтруда опроверг информацию о повышении пенсионного возраста — февраль 2017 г.;

— ПФР: повышения пенсионного возраста не будет — ноябрь 2016 г.

Чему верить, когда обещают повышение пенсии

Пенсии у нас небольшие, и любые варианты ее увеличения активно обсуждаются.

Самые тиражируемые слухи: прибавка за стаж, повышение из-за МРОТ, пенсионные накопления, зарплата 90-х годов, доплата за детей.

Региональный ПФР собрал пять мифов про то, как увеличить пенсию.

Пенсфонд решил рассказать все про штрафы за персучет

ПФР подготовил обзор самых частых наказаний работодателей.

Самое интересное оттуда:

1. Увольнение директора не спасет его от штрафа за персучет. ПФР штрафует даже бывших гендиров.

2. ПФР пояснил, кого не будет штрафовать за «дополняющую» СЗВ-М. Но там, к сожалению, не про простых людей.

Другое важное, но не про ПФР

— Что изменилось в госрегистрации юрлиц и ИП.

И вдогонку по теме: «Реальная история, как удалось одолеть отказ налоговиков в регистрации переезда ООО».

— Можно ли раскрыть налоговую схему за 5 минут? 10 доказательств необоснованной налоговой выгоды;

— Налоговики обязывают бизнесмена пробивать чеки ККТ при поступлении безнала от юрлиц;

— Что важного сказал ВС про признание дебиторки.

Ваша не распространяющая слухи редакция