«Ночной бухгалтер». У налоговой новые права по блокировке. Революционное решение суда по должной осмотрительности

За несдачу РСВ налоговая заблокирует счет. Налогоплательщики при выборе контрагента доверяют ИФНС – она же не зарегистрирует фиктивную компанию, правда? Директора считают, что бухгалтеры должны батрачить за копейки и отчитываться за каждый шаг. Налоговики названивают «физикам». Картина дня.

Будьте внимательнее с РСВ

Налоговая служба получит право блокировать расчетные счета за непредставление расчета по страховым взносам.

Ранее такого права у неё не было.

Законопроект приняли в третьем чтении.

Кто виноват и что делать

Налоговики должны понимать: ставя компании на учет, они признают их право заключать сделки.

Может, это налоговики, регистрируя ООО, не проявляют должную осмотрительность?

Автор статьи «За ваших контрагентов отвечает инспекция. Так решил суд» раскопал просто поразительную судебку.

Выводы судей:

«Если налоговый орган зарегистрировал ООО «…» и ООО «…» в качестве юридических лиц и поставил на учет, тем самым он признал право данных юридических лиц заключать сделки, нести определенные законом права и обязанности. Налоговый орган, в отличие от налогоплательщика, является единственным участником налоговых правоотношений, который имеет законодательное право контролировать соблюдение гражданами и юридическими лицами требований законодательства о налогах и сборах».

Посмотрите, как защищалась компания.

Можно ли ждать, что такая практика распространится дальше и ссылки на непроявление должной осмотрительности уйдут в прошлое?

За 2000 руб. в месяц поминутный отчет

Неиссякаемая тема – сколько директора готовы платить бухгалтерам.

Бухгалтеры делятся наболевшим:

Когда тебе за 2 000 рублей в месяц требуют предоставить мониторинг рабочего дня – что написала, куда позвонила...

Что за такие деньжищи просит директор?

Еще один вечный вопрос – ООО или ИП

Хоть и написано 100500 статей на эту тему, мы решились еще на одну.

Толковый материал от налогового адвоката: «Выбор между ООО или ИП: в чем принципиальная разница в 2018 году».

Там понятная таблица, где сравнивают основные параметры.

Налоговики обзванивают «физиков»

Налоговики по телефону убеждают физлиц заплатить налоги.

Успехами в такой плотной работе с населением похвалились в ИФНС по г. Кургану: «Очень многие в результате проведенных бесед понимают, что не нужно дожидаться неприятных последствий и оплачивают задолженность».

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