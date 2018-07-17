Выбор между ООО или ИП: в чем принципиальная разница в 2018 году

Выбирая между ИП и ООО, следует обращать внимание на все преимущества и недостатки, которые имеют данные организационно-правовые формы ведения предпринимательской деятельности.

Сегодня наиболее популярными организационно-правовыми формами ведения бизнеса считаются общество с ограниченной ответственностью и индивидуальное предпринимательство. Какой из них отдать предпочтение, и какие ключевые моменты необходимо при этом учитывать, расскажем ниже.

Чем отличается ИП от ООО?

В данной статье приведены положения в соответствии с ГК РФ, а так же из того, что ООО — это буквально общество с ОГРАНИЧЕННОЙ ответственностью.

Между тем, сегодня подход к возложению «ответственности» изменился. Сегодня зачастую можно увидеть в суде, что ответственность по долгам ООО возлагается на учредителя, директора и даже бухгалтера.

Чтобы понять принципиальное отличие, обратимся к законодательному определению данных форм предпринимательства.

Законодатель установил, что обществом с ограниченной ответственностью называется хозяйствующий субъект, который:

имеет статус юридического лица;

учрежден физическими и/или юридическими лицами, количество которых может колебаться от 1 до 50;

обладает уставным капиталом, разделенным на доли между участниками.

В зависимости от размера своей доли, каждый участник в той или иной степени оказывает влияние на управление предприятием и получает прибыль от его хозяйственной активности в виде дивидендов. Кроме этого, учредители, при наличии у компании убытков, отвечают за негативные последствия активности созданного ими субъекта в пределах суммы своего вклада в уставный капитал, за исключением случаев банкротства предприятия, когда на участников может быть возложена субсидиарная (дополнительная) ответственность по долгам юридического лица.

Индивидуальный предприниматель – это гражданин, зарегистрированный в установленном порядке как субъект предпринимательской деятельности, не являющийся юридическим лицом, однако, имеющий права и обязанности последнего, который ведет хозяйственные операции с целью получения прибыли самостоятельно на собственный страх и риск.

Помимо юридического статуса и формы ведения бизнеса (единоличная у ИП и коллективная у ООО, если указано более одного учредителя), данные субъекты имеют целый ряд других отличий.

ИП или ООО: таблица отличий в 2018 году

Выбирая между ИП и ООО, прежде всего, следует исходить из видов деятельности, которыми вы собираетесь заниматься, ожидаемых объемов финансово-хозяйственных операций, первоначального капитала для старта своего дела и прочих факторов. Также следует внимательно оценить преимущества и недостатки данных организационно-правовых форм, которые для вашего удобства мы представили в нижеприведенной сравнительной таблице.

Критерии для сравнения Индивидуальный предприниматель Общество с ограниченной ответственностью Регистрация 1. Необходимые документы: паспорт (копия), заявление, квитанция про оплату госпошлины 2. Плата за регистрацию: 800 руб. 1.Необходимые документы: заверенные нотариально заявление, учредительный договор или протокол о создании, устав и прочие документы согласно закону (ст.12 ФЗ №175). 2. Плата за регистрацию:4 тыс. руб. Количество участников Один От одного до пятидесяти. Уставный капитал Не требуется Обязательно формирование уставного фонда в течение 4-х месяцев после регистрации Минимальный УФ – 10 тыс. руб. Адрес регистрации Только по месту прописки Обязательно наличие юрадреса (возможные способы получения адреса: договор купли-продажи или договор аренды недвижимости; использование адресов так называемой «массовой регистрации», оформление адреса в специальном центре, поддерживающем предпринимательство). Адресом может быть любое место, где фактически находится исполнительный орган . Управление бизнесом (особенности принятия решений) Единоличное Органом принятия решений является общее собрание участников. При конфликте между участниками, если их доли распределены в пропорции 50/50, созыв собрания и принятие решений могут стать невозможными, а работа – парализованной. Наличие счетов в банке, проведение кассовых операций Счет в банке не является обязательным. ИП может свободно проводить наличные расчеты на сумму до 100 тыс. руб. Открытие счета – обязательно. Банк устанавливает лимит наличных операций в кассе предприятия. Виды деятельности Ограничены. Законодательно запрещено заниматься: производством и продажей алкогольных напитков;

ремонтом и утилизацией вооружений, торговлей боеприпасами, хранением и использованием применяемых в промышленности взрывчатых веществ;

производством лекарств;

страховой и банковской деятельностью, открытием инвестфондов;

ломбардными пунктами;

туристическим бизнесом (выступать в качестве туроператора) Без ограничений. Осуществление определенных видов деятельности, для которых требуется получение специальных разрешений, возможно только при наличии разрешительных документов. Распоряжение денежными средствами Свободное (в нужных объемах и в любое время) использование заработанных средств (за исключением случаев долговых обязательств по налогам и страховым взносам, что может грозить наложением ареста на счет контролирующими органами и начислением штрафных санкций). Отсутствие необходимости уплачивать дополнительные налоги и сборы при выводе заработанной прибыли. Ограниченные пути использования денег владельцами. Можно вывести средства компании путем: выплаты дивидендов (не чаще раза в квартал после принятия решения о распределении прибыли) или зарплаты;

заключения договора займа или подрядного договора с ИП. Кредитование Только потребительские кредиты. Невысокая процентная ставка. Вероятность открытия кредитной линии в банке, получения внешних инвестиций. При получении кредита % за пользование заемными средствами — по ставкам для юрлиц (т.е. более высоким, чем для граждан) Бухгалтерский, налоговый учет и отчетность Упрощенный учет (заполнение бухгалтерских регистров – необязательно, зачастую достаточно книги расходов и доходов). Сдача бухотчетности не требуется. Годовая отчетность по прибыли Обязательное ведение бухучета, кроме случаев, когда применяется УСН. Ежеквартальная или ежемесячная отчетность по прибыли Взносы во внебюджетные фонды Оплачивает как за наемников, так и за себя. Фиксированная сумма платежа в 2018 году -32 385 руб. Только за работников по найму Налоги Величина, объемы и ставки зависят от выбранной системы налогообложения (могут быть использованы все режимы) Отсутствие хоздеятельности в случае уплаты фиксированной ставки не считается основанием для освобождения от такой уплаты Является субъектом уплаты налога на прибыль, а также на вмененный доход, УСН. Участники уплачивают налог на дивиденды. При отсутствии хоздеятельности, имущества и работников налоги не уплачиваются. Ставки налога на прибыль 13% 20% Корректировка налога при убытках Убытки не влияют на величину налогооблагаемой прибыли Убытки уменьшают количество прибыли, подлежащей налогообложению. Штрафные санкции Незначительные В 10 раз больше, чем у предпринимателя. Могут налагаться как на предприятие, так и на его руководителей Перспектива продажи бизнеса Исключена Возможна путем продажи доли в УК Прекращение деятельности Упрощенная процедура закрытия с минимальным пакетом документов. Срок — до 30 дней Сложная, длительная и более дорогая, по сравнению с ИП процедура ликвидации. Срок – не менее 120 дней

Плюсы и минусы ИП и ООО

Как видно из таблицы, и индивидуальный предприниматель, и общество с ограниченной ответственностью имеют свои преимущества и недостатки, которые мы обобщим.

Итак, основными бесспорными плюсами ООО, по сравнению с индивидуальным предпринимательством, считаются

большие перспективы для осуществления хозяйственной активности (возможность привлечения значительных кредитных ресурсов, финансовых и товарных инвестиций);

неограниченная сфера хозяйствования (доступны все незапрещенные законом виды работ и услуг);

предоставленное участнику законом право продажи своей доли;

освобождение от налогов и страховых взносов при отсутствии деятельности и наемного персонала;

найм профессиональных менеджеров для управления предприятием;

ограниченная ответственность участника по долгам предприятия (за исключением вариантов банкротства).

К минусам можно отнести:

достаточно сложную и более дорогостоящую процедуру открытия и ликвидации;

необходимость формирования уставного капитала, открытия банковского счета и неукоснительного соблюдения правил ведения кассовых операций;

ограниченные для участников возможности вывода денежных средств из созданного общества;

налог на дивиденды для учредителей;

обязательное ведение бухгалтерского и налогового учета;

более высокая, по сравнению с ИП, ставка налога на прибыль;

больший, чем у индивидуального предпринимателя, размер штрафов за нарушение правил и порядка осуществления хоздеятельности и возможность их наложения, как на само общество, так и на его руководство.

В свою очередь, преимущества ИП заключаются в том, что:

для оформления и закрытия индивидуального предпринимательства требуется минимальный пакет документов, составление которых не требует привлечения сторонних специалистов, а также весьма приемлемые ставки учредительных взносов;

не возникает проблем с выбором юридического адреса, регистрация осуществляется по прописке гражданина;

не требуется определенной суммы стартового капитала;

возможен свободный вывод и использование заработанных денег;

ведение бухгалтерского учета не является обязательным, а налоговый учет и отчетность максимально упрощены;

большее количество доступных к применению льготных режимов налогообложения;

меньшее количество обязательных платежей при работе на общей системе;

в десятки раз меньший размер административных взысканий.

Недостатками являются:

ограниченные шансы привлечения средств для развития бизнеса (ИП доступны только собственные ресурсы или потребительские кредиты);

ряд ограничений по видам хозяйствования;

необходимость подачи отчетности по месту прописки, даже если фактически деятельность осуществляется в другом районе или регионе;

невозможность отчуждения бизнеса на другое лицо;

отсутствие права поручить ведение дел нанятому менеджеру (предприниматель должен заключать и совершать сделки исключительно от собственного имени);

обязанность уплачивать страховые взносы, как за себя, так и за нанятых работников, даже если хозяйствование по каким-то причинам не ведется;

повышенная ответственность.

Отдельно о том, как закрываются ИП и ООО

Если ИП принимает решение о закрытии, то все, что ему нужно сделать – подать заявление в налоговую службу и предоставить подтверждение оплаты государственной пошлины — 160 рублей. Окончательные расчеты с кредиторами можно проводить как до, так и после снятия с учета.

В отличие от ИП, процесс прекращения ООО достаточно трудоемкий, длительный и более затратный.

Он включает в себя следующие этапы:

принятие общим собранием решения о ликвидации;

уведомление об этом кредиторов и органа налоговой службы;

назначение ликвидатора;

прохождение проверки;

составление ликвидационного баланса;

проведение расчетов с кредиторами, а при недостаточности имущества – инициирование в арбитражном суде производства по делу о банкротстве;

распределение оставшегося имущества между членами ООО, если расчеты по долгам компании перед третьими лицами проведены в полном объеме.

Помимо того, что сумма официальной пошлины при ликвидации составляет 800 рублей, в процессе ликвидации придется нести дополнительные затраты.

Ответственность ООО и ИП: что грозит бизнесу и его собственнику в случае наличия долгов

В отношении ООО законодатель четко возлагает материальное взыскание за его долги на само общество: именно оно отвечает перед кредиторами всем имеющимся на балансе имуществом. Ответственность участника лимитирована размерами стоимости его доли в УК.

Исключением является банкротство предприятия, при котором участник может быть обязан возместить непокрытые предприятием долги за счет своего собственного имущества, однако, такая ситуация возможна только при вине собственника в финансовой несостоятельности компании

Ситуация с ИП более сложная. По своим долгам он отвечает всеми своими активами, независимо от того, когда они были приобретены.

Кредиторы могут предъявлять имущественные претензии к предпринимателю на протяжении 3-х лет после его закрытия.

Взыскание не будет обращено только на: жилье, если оно единственное и не является предметом ипотеки и земельный участок под ним;

утварь, предметы обихода, вещи личного характера;

оборудование, нужное для работы;

деньги в пределах прожиточного минимума (для ИП и членов семьи на его иждивении);

продукты питания;

принадлежащие ИП награды.

Источник: Персональный блог налогового адвоката Павла Тылика