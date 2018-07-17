Выбор между ООО или ИП: в чем принципиальная разница в 2018 году

Выбирая между ИП и ООО, следует обращать внимание на все преимущества и недостатки, которые имеют данные организационно-правовые формы ведения предпринимательской деятельности.
Сегодня наиболее популярными организационно-правовыми формами ведения бизнеса считаются общество с ограниченной ответственностью и индивидуальное предпринимательство. Какой из них отдать предпочтение, и какие ключевые моменты необходимо при этом учитывать, расскажем ниже.
Чем отличается ИП от ООО?
В данной статье приведены положения в соответствии с ГК РФ, а так же из того, что ООО — это буквально общество с ОГРАНИЧЕННОЙ ответственностью.
Между тем, сегодня подход к возложению «ответственности» изменился. Сегодня зачастую можно увидеть в суде, что ответственность по долгам ООО возлагается на учредителя, директора и даже бухгалтера.
Чтобы понять принципиальное отличие, обратимся к законодательному определению данных форм предпринимательства.
Законодатель установил, что обществом с ограниченной ответственностью называется хозяйствующий субъект, который:
- имеет статус юридического лица;
- учрежден физическими и/или юридическими лицами, количество которых может колебаться от 1 до 50;
- обладает уставным капиталом, разделенным на доли между участниками.
В зависимости от размера своей доли, каждый участник в той или иной степени оказывает влияние на управление предприятием и получает прибыль от его хозяйственной активности в виде дивидендов. Кроме этого, учредители, при наличии у компании убытков, отвечают за негативные последствия активности созданного ими субъекта в пределах суммы своего вклада в уставный капитал, за исключением случаев банкротства предприятия, когда на участников может быть возложена субсидиарная (дополнительная) ответственность по долгам юридического лица.
Индивидуальный предприниматель – это гражданин, зарегистрированный в установленном порядке как субъект предпринимательской деятельности, не являющийся юридическим лицом, однако, имеющий права и обязанности последнего, который ведет хозяйственные операции с целью получения прибыли самостоятельно на собственный страх и риск.
Помимо юридического статуса и формы ведения бизнеса (единоличная у ИП и коллективная у ООО, если указано более одного учредителя), данные субъекты имеют целый ряд других отличий.
ИП или ООО: таблица отличий в 2018 году
Выбирая между ИП и ООО, прежде всего, следует исходить из видов деятельности, которыми вы собираетесь заниматься, ожидаемых объемов финансово-хозяйственных операций, первоначального капитала для старта своего дела и прочих факторов. Также следует внимательно оценить преимущества и недостатки данных организационно-правовых форм, которые для вашего удобства мы представили в нижеприведенной сравнительной таблице.
|Критерии для сравнения
|Индивидуальный предприниматель
|Общество с ограниченной ответственностью
|Регистрация
|
1. Необходимые документы: паспорт (копия), заявление, квитанция про оплату госпошлины
2. Плата за регистрацию: 800 руб.
|
1.Необходимые документы: заверенные нотариально заявление, учредительный договор или протокол о создании, устав и прочие документы согласно закону (ст.12 ФЗ №175).
2. Плата за регистрацию:4 тыс. руб.
|Количество участников
|Один
|От одного до пятидесяти.
|Уставный капитал
|Не требуется
|
Обязательно формирование уставного фонда в течение 4-х месяцев после регистрации
Минимальный УФ – 10 тыс. руб.
|Адрес регистрации
|Только по месту прописки
|
Обязательно наличие юрадреса (возможные способы получения адреса: договор купли-продажи или договор аренды недвижимости; использование адресов так называемой «массовой регистрации», оформление адреса в специальном центре, поддерживающем предпринимательство).
Адресом может быть любое место, где фактически находится исполнительный орган .
|Управление бизнесом (особенности принятия решений)
|Единоличное
|Органом принятия решений является общее собрание участников. При конфликте между участниками, если их доли распределены в пропорции 50/50, созыв собрания и принятие решений могут стать невозможными, а работа – парализованной.
|Наличие счетов в банке, проведение кассовых операций
|Счет в банке не является обязательным. ИП может свободно проводить наличные расчеты на сумму до 100 тыс. руб.
|Открытие счета – обязательно. Банк устанавливает лимит наличных операций в кассе предприятия.
|Виды деятельности
|
Ограничены. Законодательно запрещено заниматься:
|Без ограничений. Осуществление определенных видов деятельности, для которых требуется получение специальных разрешений, возможно только при наличии разрешительных документов.
|Распоряжение денежными средствами
|Свободное (в нужных объемах и в любое время) использование заработанных средств (за исключением случаев долговых обязательств по налогам и страховым взносам, что может грозить наложением ареста на счет контролирующими органами и начислением штрафных санкций). Отсутствие необходимости уплачивать дополнительные налоги и сборы при выводе заработанной прибыли.
|
Ограниченные пути использования денег владельцами. Можно вывести средства компании путем:
|Кредитование
|Только потребительские кредиты. Невысокая процентная ставка.
|
Вероятность открытия кредитной линии в банке, получения внешних инвестиций.
При получении кредита % за пользование заемными средствами — по ставкам для юрлиц (т.е. более высоким, чем для граждан)
|Бухгалтерский, налоговый учет и отчетность
|
Упрощенный учет (заполнение бухгалтерских регистров – необязательно, зачастую достаточно книги расходов и доходов).
Сдача бухотчетности не требуется.
Годовая отчетность по прибыли
|
Обязательное ведение бухучета, кроме случаев, когда применяется УСН.
Ежеквартальная или ежемесячная отчетность по прибыли
|Взносы во внебюджетные фонды
|
Оплачивает как за наемников, так и за себя.
Фиксированная сумма платежа в 2018 году -32 385 руб.
|Только за работников по найму
|Налоги
|
Величина, объемы и ставки зависят от выбранной системы налогообложения (могут быть использованы все режимы)
Отсутствие хоздеятельности в случае уплаты фиксированной ставки не считается основанием для освобождения от такой уплаты
|
Является субъектом уплаты налога на прибыль, а также на вмененный доход, УСН. Участники уплачивают налог на дивиденды.
При отсутствии хоздеятельности, имущества и работников налоги не уплачиваются.
|Ставки налога на прибыль
|13%
|20%
|Корректировка налога при убытках
|Убытки не влияют на величину налогооблагаемой прибыли
|Убытки уменьшают количество прибыли, подлежащей налогообложению.
|Штрафные санкции
|Незначительные
|В 10 раз больше, чем у предпринимателя. Могут налагаться как на предприятие, так и на его руководителей
|Перспектива продажи бизнеса
|Исключена
|Возможна путем продажи доли в УК
|Прекращение деятельности
|Упрощенная процедура закрытия с минимальным пакетом документов. Срок — до 30 дней
|Сложная, длительная и более дорогая, по сравнению с ИП процедура ликвидации. Срок – не менее 120 дней
Плюсы и минусы ИП и ООО
Как видно из таблицы, и индивидуальный предприниматель, и общество с ограниченной ответственностью имеют свои преимущества и недостатки, которые мы обобщим.
Итак, основными бесспорными плюсами ООО, по сравнению с индивидуальным предпринимательством, считаются
- большие перспективы для осуществления хозяйственной активности (возможность привлечения значительных кредитных ресурсов, финансовых и товарных инвестиций);
- неограниченная сфера хозяйствования (доступны все незапрещенные законом виды работ и услуг);
- предоставленное участнику законом право продажи своей доли;
- освобождение от налогов и страховых взносов при отсутствии деятельности и наемного персонала;
- найм профессиональных менеджеров для управления предприятием;
- ограниченная ответственность участника по долгам предприятия (за исключением вариантов банкротства).
К минусам можно отнести:
- достаточно сложную и более дорогостоящую процедуру открытия и ликвидации;
- необходимость формирования уставного капитала, открытия банковского счета и неукоснительного соблюдения правил ведения кассовых операций;
- ограниченные для участников возможности вывода денежных средств из созданного общества;
- налог на дивиденды для учредителей;
- обязательное ведение бухгалтерского и налогового учета;
- более высокая, по сравнению с ИП, ставка налога на прибыль;
- больший, чем у индивидуального предпринимателя, размер штрафов за нарушение правил и порядка осуществления хоздеятельности и возможность их наложения, как на само общество, так и на его руководство.
В свою очередь, преимущества ИП заключаются в том, что:
- для оформления и закрытия индивидуального предпринимательства требуется минимальный пакет документов, составление которых не требует привлечения сторонних специалистов, а также весьма приемлемые ставки учредительных взносов;
- не возникает проблем с выбором юридического адреса, регистрация осуществляется по прописке гражданина;
- не требуется определенной суммы стартового капитала;
- возможен свободный вывод и использование заработанных денег;
- ведение бухгалтерского учета не является обязательным, а налоговый учет и отчетность максимально упрощены;
- большее количество доступных к применению льготных режимов налогообложения;
- меньшее количество обязательных платежей при работе на общей системе;
- в десятки раз меньший размер административных взысканий.
Недостатками являются:
- ограниченные шансы привлечения средств для развития бизнеса (ИП доступны только собственные ресурсы или потребительские кредиты);
- ряд ограничений по видам хозяйствования;
- необходимость подачи отчетности по месту прописки, даже если фактически деятельность осуществляется в другом районе или регионе;
- невозможность отчуждения бизнеса на другое лицо;
- отсутствие права поручить ведение дел нанятому менеджеру (предприниматель должен заключать и совершать сделки исключительно от собственного имени);
- обязанность уплачивать страховые взносы, как за себя, так и за нанятых работников, даже если хозяйствование по каким-то причинам не ведется;
- повышенная ответственность.
Отдельно о том, как закрываются ИП и ООО
Если ИП принимает решение о закрытии, то все, что ему нужно сделать – подать заявление в налоговую службу и предоставить подтверждение оплаты государственной пошлины — 160 рублей. Окончательные расчеты с кредиторами можно проводить как до, так и после снятия с учета.
В отличие от ИП, процесс прекращения ООО достаточно трудоемкий, длительный и более затратный.
Он включает в себя следующие этапы:
- принятие общим собранием решения о ликвидации;
- уведомление об этом кредиторов и органа налоговой службы;
- назначение ликвидатора;
- прохождение проверки;
- составление ликвидационного баланса;
- проведение расчетов с кредиторами, а при недостаточности имущества – инициирование в арбитражном суде производства по делу о банкротстве;
- распределение оставшегося имущества между членами ООО, если расчеты по долгам компании перед третьими лицами проведены в полном объеме.
Помимо того, что сумма официальной пошлины при ликвидации составляет 800 рублей, в процессе ликвидации придется нести дополнительные затраты.
Ответственность ООО и ИП: что грозит бизнесу и его собственнику в случае наличия долгов
В отношении ООО законодатель четко возлагает материальное взыскание за его долги на само общество: именно оно отвечает перед кредиторами всем имеющимся на балансе имуществом. Ответственность участника лимитирована размерами стоимости его доли в УК.
Исключением является банкротство предприятия, при котором участник может быть обязан возместить непокрытые предприятием долги за счет своего собственного имущества, однако, такая ситуация возможна только при вине собственника в финансовой несостоятельности компании
Ситуация с ИП более сложная. По своим долгам он отвечает всеми своими активами, независимо от того, когда они были приобретены.
Кредиторы могут предъявлять имущественные претензии к предпринимателю на протяжении 3-х лет после его закрытия.
Взыскание не будет обращено только на:
- жилье, если оно единственное и не является предметом ипотеки и земельный участок под ним;
- утварь, предметы обихода, вещи личного характера;
- оборудование, нужное для работы;
- деньги в пределах прожиточного минимума (для ИП и членов семьи на его иждивении);
- продукты питания;
- принадлежащие ИП награды.
Источник: Персональный блог налогового адвоката Павла Тылика