«Ночной бухгалтер». Трудовые договоры обяжут заключать в электронном виде

Борьба с серыми зарплатами выйдет на новый уровень. Проблемы из-за повышения пенсионного возраста стали открыто обсуждать. Юристы рассказали, какие переводы с карты на карту налоговики не тронут. Главное за сегодня.

Конвертные схемы хотят окончательно прикрыть

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила:

Я думаю, что на отрезке 2018 – первой половине 2019 года мы предложим механизм «обеления» заработных плат для тех, кто сегодня находится в «серой» экономике.

Еще она озвучила размер серого фонда заработной платы.

Автор статьи «ФНС хочет получить контроль над рынком труда» рассказывает, что налоговики предлагают создать систему электронных трудовых договоров на базе Минтруда и заполучить доступ к системе.

В нашем сообществе инициативу прокомментировали так: «Война на пороге, а мы не готовы. Нам остается только умолять законодателей о специальных сутках для бухгалтерских работников. 48 часов – это банально. 96 – самое то».

Что нас ждет?

С нелегальными трудовыми мигрантами тоже будут бороться по-новому.

Недостатки пенсионной реформы

Три недоработки в пенсионном законопроекте нашла Счетная палата.

Аудиторы не увидели расчетов, которые показывают связь между повышением пенсионного возраста и достойной индексацией пенсий.

Оказывается, есть регионы, которые пока не поддержали законопроект. Кто такой смелый?

Власти, тем временем, продолжают подслащивать пилюлю. Единороссы предложили вдвое снизить НДФЛ для граждан «предпенсионного возраста».

Еще важное

Подарок от ФНС: какие переводы с карты на карту облагаются налогом.

Юристы пытаются прояснить путаницу, которую устроили налоговики.

Прощай, аудиторская тайна!

Применяете спецрежим? А не усматривается ли здесь схема дробления бизнеса? Сверьтесь с таблицами.

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