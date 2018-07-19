«Ночной бухгалтер». Что в итоге с пенсиями. Сколько заплатят самозанятые. За что заблокирует Сбер

Пенсионную реформу принимают в самом жестком варианте. Сбербанк обнародовал правила, без соблюдения которых счет компании и ИП заблокируют. Трудинспекторы выполняют внутренние планы по штрафам. А самозанятым введут налог по ставке меньшей, чем предполагалось вначале.

Сбербанк раскрыл свои требования по 115-ФЗ

Какие клиенты для Сбербанка подозрительны и что делать, чтобы быть вне подозрений?

В «антиблокировочных» рекомендациях банка открыто сказано, что такое хорошо и что такое плохо.

Хорошо:

подключить зарплатный проект;

оформить бизнес-карты;

получать наличные со счёта в кассе банка и обязательно указывать, на какие цели снимаете;

средства для учредителей компании снимать через выплату дивидендов.

А что плохо по правилам Сбербанка?

Какую ставку налога установят для самозанятых

Ставки нового налога на профессиональный доход будут такие:

2,5 % с выручки при оказании услуг физлицам или при работе на патенте;

4,5 % — при услугах юрлицам, либо для сдающих имущество в аренду.

Раньше говорили, что ставки будут 3 и 6 % соответственно.

Посмотрите, что еще заплатят самозанятые.

И как именно они будут перечислять налог.

План по штрафам

Внутренний документ одного из контролирующих органов обнародовал бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Вероятно, речь идет о региональной трудовой инспекции.

Сколько в месяц обязаны собирать проверяющие?

Вялая борьба с повышением пенсионного возраста ничего не дала

Законопроект с пенсионной реформой сегодня прошел первое чтение.

Несмотря на нейтралитет некоторых регионов в поддержке реформы и разговоры о ее смягчении — все было принято в самом жестком варианте.

Пенсионный возраст будет:

для мужчин — 65 лет, для женщин — 63 года.

для работников Крайнего Севера: 60 лет для мужчин, 58 — для женщин.

Второе чтение законопроекта будет только осенью. Депутатам пора отдыхать.

Будут ли смягчающие поправки? Мы верим в единорогов (не путать с единороссами — их значительно больше). Почему бы не понадеяться и на это.

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