«Ночной бухгалтер». Что в итоге с пенсиями. Сколько заплатят самозанятые. За что заблокирует Сбер

Пенсионную реформу принимают в самом жестком варианте. Сбербанк обнародовал правила, без соблюдения которых счет компании и ИП заблокируют. Трудинспекторы выполняют внутренние планы по штрафам. А самозанятым введут налог по ставке меньшей, чем предполагалось вначале.
Сбербанк раскрыл свои требования по 115-ФЗ
Какие клиенты для Сбербанка подозрительны и что делать, чтобы быть вне подозрений?
В «антиблокировочных» рекомендациях банка открыто сказано, что такое хорошо и что такое плохо.
Хорошо:
- подключить зарплатный проект;
- оформить бизнес-карты;
- получать наличные со счёта в кассе банка и обязательно указывать, на какие цели снимаете;
- средства для учредителей компании снимать через выплату дивидендов.
А что плохо по правилам Сбербанка?
Новость от спонсора «НБ»
МКА «Князев и партнеры» проводит семинар: «Уголовная ответственность руководителя и топ-менеджмента компании и как ее избежать».
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- как работать с запросом из полиции и многое другое.
Какую ставку налога установят для самозанятых
Ставки нового налога на профессиональный доход будут такие:
- 2,5 % с выручки при оказании услуг физлицам или при работе на патенте;
- 4,5 % — при услугах юрлицам, либо для сдающих имущество в аренду.
Раньше говорили, что ставки будут 3 и 6 % соответственно.
Посмотрите, что еще заплатят самозанятые.
И как именно они будут перечислять налог.
План по штрафам
Внутренний документ одного из контролирующих органов обнародовал бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Вероятно, речь идет о региональной трудовой инспекции.
Сколько в месяц обязаны собирать проверяющие?
Вялая борьба с повышением пенсионного возраста ничего не дала
Законопроект с пенсионной реформой сегодня прошел первое чтение.
Несмотря на нейтралитет некоторых регионов в поддержке реформы и разговоры о ее смягчении — все было принято в самом жестком варианте.
Пенсионный возраст будет:
- для мужчин — 65 лет, для женщин — 63 года.
- для работников Крайнего Севера: 60 лет для мужчин, 58 — для женщин.
Второе чтение законопроекта будет только осенью. Депутатам пора отдыхать.
Будут ли смягчающие поправки? Мы верим в единорогов (не путать с единороссами — их значительно больше). Почему бы не понадеяться и на это.
Еще важное
- Чем заплатим за повышение НДС и почему без него можно было бы обойтись;
- Кто еще сможет получать справки по счетам физлиц;
- Расширят список тех, кого можно уволить в связи с утратой доверия?
Ваша мечтательная редакция