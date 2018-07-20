Что ждет самозанятых в ближайшем будущем

Проблему легализации самозанятых граждан, которые могли бы быть дополнительным источником дохода для налоговой системы РФ, правительство обсуждает давно. В настоящее время в отношении рассматриваемой категории лиц действуют налоговые каникулы – это означает, что няни, сиделки, репетиторы освобождены от уплаты НДФЛ с полученных доходов.

Воспользоваться льготой можно после направления уведомления в налоговый орган о собственной деятельности. Однако на практике большинство лиц, работающих «на себя», не раскрывает сведения о профессиональной деятельности. В 2020 году налоговые каникулы для зарегистрированных самозанятых лиц закончатся, и контролирующие структуры начнут активно выявлять уклоняющихся от уплаты налогов граждан. Какие рычаги будет использовать государство для легализации самозанятых, и как ужесточение налогового контроля повлияет на их положение?

Самозанятые сегодня

В настоящее время статус самозанятых граждан в российском законодательстве четко не определен. В соответствии с НК РФ к этой категории могут относиться лица, не трудоустроенные официально и не оформленные как ИП, самостоятельно оказывающие услуги для домашних, личных и других подобных нужд гражданам (ст. 217 НК РФ). К таким услугам закон относит ведение домашнего хозяйства, репетиторство, уборку, обслуживание детей, престарелых и лиц, которым требуется медицинский уход.

При этом в ст. 217 НК РФ отмечено, что регионам России предоставлено право расширять перечень услуг, при оказании которых гражданин может быть признан самозанятым. Некоторые субъекты РФ это право успешно используют. Так, Республика Тыва дополнила перечень услугами по выпасу скота, Кемеровская область –парикмахерскими услугами, ремонтом одежды, Рязанская область – услугами фотографов, услугами по маникюру и педикюру на дому.

Анализируя сложившуюся практику можно прийти к выводу, что любой человек, работающий без официального оформления и привлечения работников может быть признан самозанятым гражданином, при условии, что его деятельность направлена на оказание услуг для личных нужд населения.

С начала налоговых каникул лишь немногие граждане, работающие без статуса ИП, рискнули сообщить о своей деятельности в налоговую службу. По состоянию на 1 июля 2018 всего 1790 человек сообщили в налоговые органы о своей деятельности. Большая часть таких лиц занимается репетиторством – 1031 человек, на втором месте граждане, занимающиеся уборкой и домашним хозяйством – 411 человек, третье место занимают сиделки – 318 человек (данные опубликованы на сайте ФНС).

Несмотря на тот факт, что сегодня самозанятые граждане полностью освобождены от любых платежей в государственные фонды и налогов, выводить свою деятельность из тени они не спешат. Этому есть разумное объяснение: налоговые каникулы закончатся в 2020 году, а дальше всех, кто встал на учет, ждут налоговые обременения, при этом их масштаб до настоящего времени не ясен.

Какие изменения планируются в ближайшее время?

Министерством финансов РФ разработан проект закона, раскрывающий основные направления налоговой политики России на 2019 год и плановый период в 2020 и 2021 годах (опубликован на сайте Минфина).

Согласно проекту, для самозанятых лиц в РФ создается особый налоговый режим.

Граждане будут платить страховые взносы и налог единым платежом. Платеж будет осуществляться с профессионального дохода лица, не привлекающего к деятельности наемных работников.

На днях стало известно, что Минфин доработал концепцию налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых и направил документ аппарат Правительства.

Ставки нового налога на профессиональный доход будут такие: 2,5 % с выручки при оказании услуг физлицам или при работе на патенте;

4,5 % — при услугах юрлицам, либо для сдающих имущество в аренду. Раньше говорили, что ставки будут 3 и 6 % соответственно.

Для указанных целей создается мобильное приложение, посредством которого граждане будут передавать сведения в контролирующие органы. Власти планируют запустить пилотные проекты по внедрению особого режима в некоторых субъектах РФ. При этом в настоящее время не определено, на основании какой отчетности граждане будут совершать отчисления в государственные фонды.

Весной 2018 года заместитель министра финансов РФ заявил, что специальный налоговый режим будет распространяться на самозанятых с доходом до 10 миллионов рублей в год. Будут ли предложены нововведения для работающих «на себя» граждан с меньшим доходом, пока не известно.

Чего ожидать в будущем?

Важно отметить, что в соответствии с действующим налоговым режимом после окончания каникул самозанятые будут поставлены перед следующим выбором: зарегистрироваться как ИП, либо прекратить деятельность.

Даже в условиях налоговых каникул основная масса граждан, работающих «на себя» не решились открыть свою деятельность контролирующим органам. Можно предположить, что после официального предложения властей ввести единый платеж с выручки, количество самозанятых лиц, желающих встать на учет в налоговом органе, не увеличится.

Вероятно, госорганы начнут ужесточать налоговый контроль и активно выявлять лиц, уклоняющихся от уплаты налогов. Сделать это не составит труда, ведь репетиторы, няни и сиделки предлагают услуги в интернете, любое объявление находится в свободном доступе. Значительной части самозанятых граждан с небольшим доходом после окончания налоговых каникул придется уйти с рынка. Лица с более значительным заработком оформятся в качестве индивидуальных предпринимателей. Некоторые самозанятые, например, няни, репетиторы, сиделки официально трудоустроятся в агентства.

В целом выдвигаемые государственными деятелями инициативы не способствуют выходу самозанятых из тени. Из-за возврата НДФЛ существенно сокращается и без того небольшой доход от деятельности.

Кроме того, в сложившейся экономической ситуации граждане не доверяют государству и не знают, каких изменений ожидать в будущем. По нашему мнению, для обеспечения налоговых поступлений от самозанятых граждан в казну государства, необходимо вводить стимулирующие меры и предлагать режимы, создающие посильную налоговую нагрузку.